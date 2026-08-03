Πράσινα τιμολόγια Αυγούστου: Τι κράτησε χαμηλά τις αυξήσεις

Αυξημένη κατά περίπου 8% διαμορφώθηκε η μέση τιμή των πράσινων τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας για τον Αύγουστο, ακολουθώντας την άνοδο του κόστους στη χονδρεμπορική αγορά κατά τον Ιούλιο. Ωστόσο, η εικόνα για τη μεγάλη πλειονότητα των οικιακών καταναλωτών είναι αισθητά ηπιότερη, καθώς οι τρεις μεγαλύτεροι προμηθευτές της αγοράς επέλεξαν να διατηρήσουν τις χρεώσεις τους αμετάβλητες ή να προχωρήσουν σε περιορισμένες μόνο αναπροσαρμογές.

Η επιλογή αυτή περιόρισε τη μετακύλιση του αυξημένου κόστους στη λιανική αγορά, παρά τις έντονες πιέσεις που δέχθηκαν οι εταιρείες προμήθειας από τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι μεγαλύτεροι πάροχοι συγκράτησαν τις χρεώσεις

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της αγοράς είχαν οι τρεις μεγαλύτεροι προμηθευτές, οι οποίοι εξυπηρετούν περισσότερο από το 80% των οικιακών καταναλωτών.

Η ΔΕΗ διατήρησε αμετάβλητη για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τη χρέωση του οικιακού πράσινου τιμολογίου Γ1 στα 13,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα, που αποτελεί και τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς για τον Αύγουστο.

Αμετάβλητες παρέμειναν και οι χρεώσεις του ΗΡΩΝ, ενώ η Protergia προχώρησε σε περιορισμένη μόνο αύξηση.

Ως αποτέλεσμα, οι περισσότεροι καταναλωτές που παραμένουν στα πράσινα τιμολόγια θα δουν μικρότερες μεταβολές στους λογαριασμούς τους από αυτές που υποδηλώνει η αύξηση του μέσου όρου της αγοράς.

Η χονδρεμπορική αγορά καθόρισε τις χρεώσεις του Αυγούστου

Οι τιμές που ανακοίνωσαν οι προμηθευτές για τον Αύγουστο διαμορφώθηκαν με βάση την πορεία της χονδρεμπορικής αγοράς κατά τον Ιούλιο.

Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς διαμορφώθηκε στα 109,95 ευρώ ανά MWh, αυξημένη κατά 18,3% σε σχέση με τον Ιούνιο, αντανακλώντας κυρίως το υψηλότερο κόστος του φυσικού αερίου και τη μεγαλύτερη συμμετοχή θερμικών μονάδων στην ηλεκτροπαραγωγή κατά τις ώρες αιχμής.

Υπό κανονικές συνθήκες, μια τόσο σημαντική αύξηση του κόστους προμήθειας θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερες αναπροσαρμογές στα πράσινα τιμολόγια. Ωστόσο, οι μεγαλύτεροι προμηθευτές επέλεξαν να απορροφήσουν μέρος της επιβάρυνσης, περιορίζοντας τις αυξήσεις στη λιανική αγορά.

Η αύξηση του μέσου όρου δεν αποτυπώνει ολόκληρη την εικόνα

Η μέση τιμή των πράσινων τιμολογίων διαμορφώθηκε τον Αύγουστο στα 18,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 8% σε σχέση με τον Ιούλιο.

Η μεταβολή αυτή, όμως, δεν προήλθε από οριζόντιες αυξήσεις όλων των προμηθευτών. Αντίθετα, επηρεάστηκε κυρίως από σημαντικές αναπροσαρμογές που πραγματοποίησαν ορισμένες μικρότερες εταιρείες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι χρεώσεις διαμορφώθηκαν έως και στα 30,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα, διευρύνοντας σημαντικά την απόσταση μεταξύ της χαμηλότερης και της υψηλότερης τιμής της αγοράς.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι οι εταιρείες ακολουθούν διαφορετικές εμπορικές στρατηγικές, ανάλογα με το χαρτοφυλάκιο πελατών τους, τη δομή του κόστους τους και τους στόχους τους στην αγορά λιανικής.

Ο ανταγωνισμός περιόρισε τη μετακύλιση του κόστους

Η συμπεριφορά των μεγαλύτερων προμηθευτών δείχνει ότι ο ανταγωνισμός εξακολουθεί να επηρεάζει σημαντικά τη διαμόρφωση των τιμολογίων.

Παρά την αύξηση της χονδρεμπορικής αγοράς, οι εταιρείες δεν μετέφεραν στο σύνολό του το αυξημένο κόστος στους πελάτες τους, επιλέγοντας να διατηρήσουν ανταγωνιστικές χρεώσεις και να περιορίσουν τις επιβαρύνσεις για τα νοικοκυριά.

Η επιλογή αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς αφορά το μεγαλύτερο μέρος των οικιακών καταναλωτών που παραμένουν στα πράσινα τιμολόγια.

Οι προοπτικές για το φθινόπωρο

Η εικόνα για τους επόμενους μήνες παραμένει αβέβαιη. Τα προθεσμιακά συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας (Power Futures Base) εξακολουθούν να διαμορφώνονται σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από τη μέση χονδρεμπορική τιμή του Ιουλίου (109,95 ευρώ/MWh), γεγονός που δείχνει ότι η αγορά εξακολουθεί να προεξοφλεί αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας κατά το φθινόπωρο και στις αρχές του χειμώνα.

Ειδικότερα, οι τιμές των συμβολαίων διαμορφώνονται στα:

147,6 ευρώ/MWh για τον Σεπτέμβριο 2026,

134,69 ευρώ/MWh για τον Οκτώβριο,

157,67 ευρώ/MWh για τον Νοέμβριο,

144,67 ευρώ/MWh για τον Δεκέμβριο,

157,57 ευρώ/MWh για τον Ιανουάριο 2027.

Η τελική πορεία των πράσινων τιμολογίων θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της χονδρεμπορικής αγοράς, τις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου, τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τους επόμενους μήνες και την εμπορική πολιτική που θα επιλέξουν να ακολουθήσουν οι προμηθευτές.