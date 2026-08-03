  1. Home
  2. ΑΠΕ
  3. Όμιλος AVAX: Υπογραφή σύμβασης για νέο φωτοβολταϊκό σταθμό 275,5MW στη Ρουμανία
Όμιλος AVAX: Υπογραφή σύμβασης για νέο φωτοβολταϊκό σταθμό 275,5MW στη Ρουμανία
ΑΠΕ
Νέα
0

Όμιλος AVAX: Υπογραφή σύμβασης για νέο φωτοβολταϊκό σταθμό 275,5MW στη Ρουμανία

0
NEW OFFICE BUILDING OF J&P-AVAX COMPANY, J&P-AVAX, 06OCT2006
now viewing

Όμιλος AVAX: Υπογραφή σύμβασης για νέο φωτοβολταϊκό σταθμό 275,5MW στη Ρουμανία

fotovoltaika
now playing

ΠΟΣΠΗΕΦ – Η ανακύκλωση των φωτοβολταϊκών δεν θα πληρωθεί με νέο τέλος στην παραγωγή

ΔΕΗ myEnergySolarSmart-2
now playing

ΔΕΗ: Φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι και την επιχείρηση χωρίς κόστος εξοπλισμού

dei
now playing

RWE και ΔΕΗ: Σε πλήρη λειτουργία φωτοβολταϊκά σχεδόν 1 GW στη Δυτική Μακεδονία

Σύμβαση για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 275,5MW στη Ρουμανία, υπέγραψε ο Όμιλος ΑΒΑΞ με τον Όμιλο ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Μ.Α.Ε.

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 100,2 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, δοκιμαστική λειτουργία, λειτουργία και συντήρηση φωτοβολταϊκού σταθμού στην επαρχία Arad στο δυτικό τμήμα της Ρουμανίας.

Στο έργο περιλαμβάνονται επίσης όλες οι απαραίτητες εργασίες για τη σύνδεση του Φ/Β Σταθμού, μέσω υπόγειων καλωδίων 33 kV, με τον Κεντρικό Υποσταθμό Μετασχηματισμού 33/33/400 kV.

Η νέα συμφωνία είναι η 4η κατά σειρά που συνάπτει η ΑΒΑΞ με την ΔΕΗ Ανανεώσιμες και αποτυπώνει την ισχυρή παρουσία της ΑΒΑΞ σε μεγάλα ενεργειακά έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επισημαίνεται ότι για λογαριασμό του ίδιου πελάτη κατασκευάζεται στην Κοζάνη φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 525 MW, προϋπολογισμού 173 εκ. ευρώ, σε σύμβαση που υπεγράφη τον περασμένο Απρίλιο.

tags:
Σχετικά θέματα
1-1

Η Greenvolt Power εγκαινιάζει μία από τις μεγαλύτερες μονάδες αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες στην Πολωνία ισχύος 200 MW

press-room 0
AKTOR Group Αλέξανδρος Εξάρχου_Πρόεδρος ΔΣ & CEO-A-10_300dpi

AKTOR: Πάνω από το 20% η συμμετοχή της Castellano μετά την αύξηση κεφαλαίου

press-room 0
shell-logotupo

Η Shell πουλάει την ευρωπαϊκή μονάδα χερσαίων ΑΠΕ στην TotalEnergies

press-room 0
Close

Share this video