ΔΕΗ: Τι περιμένει η αγορά από τα αποτελέσματα εξαμήνου

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της αγοράς βρίσκονται τα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου της ΔΕΗ, τα οποία θα ανακοινωθούν σήμερα μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Πέρα από τις επιδόσεις του Ομίλου, οι αναλυτές θα εστιάσουν κυρίως στις εκτιμήσεις της διοίκησης για το υπόλοιπο της χρονιάς, στις εξελίξεις γύρω από το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα των 24 δισ. ευρώ και στις πιθανές ανακοινώσεις για το έργο του data center στη Δυτική Μακεδονία.

Οι μέχρι στιγμής εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι η ΔΕΗ θα παρουσιάσει ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο, με βελτιωμένη λειτουργική κερδοφορία, γεγονός που διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο αναθεώρησης προς τα πάνω των στόχων για το σύνολο του 2026.

Στο επίκεντρο η κερδοφορία και οι στόχοι του 2026

Το βασικό ερώτημα για τους επενδυτές είναι κατά πόσο η διοίκηση θα επιβεβαιώσει ή θα αναβαθμίσει τις προβλέψεις για το σύνολο της χρήσης.

Το επιχειρηματικό πλάνο προβλέπει για το 2026 προσαρμοσμένα EBITDA ύψους 2,4 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη περίπου 700 εκατ. ευρώ, με αρκετούς αναλυτές να εκτιμούν ότι οι επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου δημιουργούν προϋποθέσεις για καλύτερη επίδοση.

Παρά το πιο απαιτητικό περιβάλλον που διαμορφώνουν οι υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου, οι αυξημένες τιμές δικαιωμάτων εκπομπών CO₂ και η μεταβλητότητα στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, η αγορά αναμένει ότι ο Όμιλος θα εμφανίσει ισχυρή λειτουργική κερδοφορία, αξιοποιώντας την αυξημένη συμμετοχή των ΑΠΕ, τη βελτίωση των δικτύων και τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στο data center

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενημέρωση της διοίκησης για το μεγάλο data center που σχεδιάζεται στη Δυτική Μακεδονία.

Το έργο προβλέπει την ανάπτυξη μονάδας ισχύος 300 MW στην πρώτη φάση, με δυνατότητα επέκτασης έως το 1 GW, ενώ οι επενδύσεις της ΔΕΗ για την πρώτη φάση εκτιμώνται στα 1,2 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η εταιρεία βρίσκεται στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων με διεθνή hyperscaler, χωρίς όμως να έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημα την ταυτότητα του συνεργάτη.

Η αγορά δεν αποκλείει να υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές που θα ακολουθήσει τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων.

Επενδύσεις 24 δισ. ευρώ έως το τέλος της δεκαετίας

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης ενημέρωση για την πρόοδο του επενδυτικού προγράμματος ύψους 24 δισ. ευρώ έως το 2030.

Για το 2026 προβλέπονται επενδύσεις 4,5 δισ. ευρώ, με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την αποθήκευση, την ευέλικτη παραγωγή, τα δίκτυα και τις ψηφιακές υποδομές.

Κεντρικός στόχος του νέου επιχειρηματικού σχεδίου είναι η επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ, με νέες προσθήκες ισχύος 2,4 GW ετησίως, έναντι προηγούμενου στόχου 1,4 GW, ώστε η εγκατεστημένη ισχύς να φθάσει τα 24,3 GW έως το 2030.

Παράλληλα, στη Δυτική Μακεδονία εξελίσσεται επενδυτικό πρόγραμμα 3,7 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνει έργα ΑΠΕ, αποθήκευσης ενέργειας, μονάδες φυσικού αερίου, τηλεθέρμανση, πράσινο υδρογόνο και το νέο data center.

Επέκταση σε νέες αγορές

Σημαντικό μέρος της σημερινής ενημέρωσης αναμένεται να αφορά και τη διεθνή ανάπτυξη του Ομίλου.

Η ΔΕΗ ενισχύει την παρουσία της στη Ρουμανία, ενώ παράλληλα επεκτείνεται στην Πολωνία και την Ουγγαρία μέσω νέων επενδύσεων σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στην Πολωνία προχώρησε στην εξαγορά χαρτοφυλακίου αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος 277,3 MW, ενώ στην Ουγγαρία εισήλθε στην αγορά με φωτοβολταϊκό πάρκο 57,5 MW.

Οι κινήσεις αυτές αποτελούν μέρος της στρατηγικής της εταιρείας για τη δημιουργία ενός ισχυρού περιφερειακού ενεργειακού ομίλου στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο μετασχηματισμός σε όμιλο PowerTech

Πέρα από τα οικονομικά μεγέθη, οι αναλυτές αναμένουν ενημέρωση για την πρόοδο του μετασχηματισμού της ΔΕΗ σε όμιλο τεχνολογίας και ενέργειας.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται τόσο το έργο του data center όσο και η ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών. Πρόσφατα, η ΔΕΗ υπέγραψε συμφωνία με τη Vodafone για τη δημιουργία κοινής εταιρείας που θα προκύψει από τη συγχώνευση της FiberGrid και της Fiber2All, με στόχο τη δημιουργία δικτύου περίπου 1,65 εκατ. διαθέσιμων συνδέσεων.

Η σημερινή παρουσίαση της διοίκησης αναμένεται να δώσει σαφέστερη εικόνα για τον ρυθμό υλοποίησης των επενδύσεων, την πορεία των νέων δραστηριοτήτων και το κατά πόσο η ισχυρή επίδοση του πρώτου εξαμήνου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αναθεώρηση των στόχων του Ομίλου για το 2026.