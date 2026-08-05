Ουγγαρία: Εκτός λειτουργίας ο πυρηνικός σταθμός Πακς για πρώτη φορά μετά από 44 χρόνια λόγω της ξηρασίας στον Δούναβη

Η Ουγγαρία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία πρωτοφανή ενεργειακή δοκιμασία, καθώς ο πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ ανακοίνωσε την πλήρη αναστολή λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού Πακς, του μοναδικού πυρηνικού εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, εξαιτίας της δραματικής πτώσης της στάθμης των υδάτων του Δούναβη.

Όπως γνωστοποίησε ο Ούγγρος πρωθυπουργός μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, η τελευταία από τις δύο μονάδες που παρέμεναν σε λειτουργία τέθηκε εκτός λειτουργίας τις πρώτες πρωινές ώρες, οδηγώντας στην πλήρη διακοπή της παραγωγής για πρώτη φορά έπειτα από 44 χρόνια συνεχούς λειτουργίας.

«Η παραγωγή του σταθμού μειώνεται στα 240 μεγαβάτ και πλέον το εργοστάσιο σταματά πλήρως τη λειτουργία του για πρώτη φορά σε 44 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μαγιάρ.

Ο πυρηνικός σταθμός Πακς, που βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της Βουδαπέστης, καλύπτει σχεδόν το 40% της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ουγγαρίας. Οι τέσσερις αντιδραστήρες του, σοβιετικής τεχνολογίας, χρησιμοποιούν νερό από τον Δούναβη για την ψύξη τους, γεγονός που καθιστά τη λειτουργία τους άμεσα εξαρτημένη από τη στάθμη του ποταμού.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται τον σταθμό είχε προειδοποιήσει ήδη από την Παρασκευή ότι η συνεχιζόμενη υποχώρηση της στάθμης του Δούναβη θα μπορούσε να οδηγήσει σε πλήρη αναστολή της λειτουργίας του μέσα στις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, η επιδείνωση των συνθηκών επιτάχυνε τις εξελίξεις, με την κυβέρνηση να ανακοινώνει ότι η διακοπή θα πραγματοποιούνταν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η παρατεταμένη ανομβρία και οι ακραίες θερμοκρασίες που πλήττουν την Ευρώπη από την άνοιξη έχουν οδηγήσει τον Δούναβη σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα σε αρκετά σημεία της διαδρομής του. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω, καθώς στην Ουγγαρία αναμένονται θερμοκρασίες από 40 έως 42 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες.

Κρίσιμο το επόμενο πενθήμερο για το ενεργειακό σύστημα

Ο Πέτερ Μαγιάρ προειδοποίησε ότι το επόμενο πενθήμερο θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας, καθώς το νέο κύμα καύσωνα συμπίπτει με την πλήρη παύση λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook, τόσο το δίκτυο ηλεκτροδότησης όσο και οι δημόσιες υπηρεσίες αναμένεται να δεχθούν έντονες πιέσεις. Για τον λόγο αυτό απηύθυνε έκκληση προς επιχειρήσεις, τοπικές αρχές και νοικοκυριά να περιορίσουν σημαντικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες αιχμής, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα του ενεργειακού συστήματος.