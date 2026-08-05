ΠΟΜΙΔΑ: Γιατι τα «κλειστά» σπίτια δεν μπαίνουν στο πρόγραμμα «Ανακαίνισης Κατοικίας»

Διατυπώθηκε ευρέως δημόσια η απορία γιατί στο πρόγραμμα «Ανακαίνισης Κατοικίας», η συμμετοχή ιδιοκτητών «κλειστών» σπιτιών ανέρχεται μόλις το 10% των δηλώσεων, ενώ το 90% των αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα αφορά ιδιοκατοικούμενες κατοικίες.

Η άποψη της ΠΟΜΙΔΑ είναι πως το πρόβλημα δεν έγκειται στο προβλεπόμενο «πάγωμα» του ύψους των ενοικίων για την πρώτη τριετία, δεδομένου ότι στην πλειοψηφία των μισθώσεων κατοικιών δεν προβλέπεται όρος ετήσιας αναπροσαρμογής του μισθώματος. Oύτε όμως στην πενταετή απαγόρευση χρησιμοποίησης των «κλειστών σπιτιών» για βραχυχρόνιες μισθώσεις,

Υπάρχουν άλλοι παράγοντες, που εξακολουθούν να δημιουργούν αβεβαιότητα και διστακτικότητα στους ιδιοκτήτες των παλαιών κυρίως κατοικιών, να ασχοληθούν με τον εκσυγχρονισμό και την ένταξή τους στην αγορά των μακροχρόνιων μισθώσεων. Οι βασικοί, σύμφωνα με την καταγραφή της ΠΟΜΙΔΑ :

1. Είναι άγνωστο αν θα παραταθεί η τριετής φορολογική απαλλαγή των μισθωμάτων πρώτης κατοικίας και κυρίως αν θα επεκταθεί σε κάθε είδους ξενοίκιαστες κατοικίες.

Υπάρχει επίσης αβεβαιότητα αν θα επιλυθούν άλλα διαδικαστικά προβλήματα (όπως η μη χορήγηση της φοροαπαλλαγής σε περίπτωση που το διαμέρισμα, ενώ παραμένει συνεχώς κενό για διάστημα άνω της τριετίας, μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο για οποιοδήποτε λόγο) ώστε να γενικευθεί η προσφορά κατοικιών. Η φορολογική αυτή απαλλαγή θα έπρεπε να είναι κίνητρο εξ αρχής ενσωματωμένο στη διακήρυξη του προγράμματος αυτού.

2. Δεν έχει ανακοινωθεί κάποια περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών του πρώτου, του τρίτου και του τέταρτου κλιμακίου φορολογίας των ενοικίων, που είναι απόλυτα αναγκαίο κίνητρο για την διάθεση κατοικιών στην αγορά.

3. Το πολυαναμενόμενο πιστοποιητικό φερεγγυότητας συναλλασσομένων του Συστήματος Πιστοληπτικής Αξιολόγησης που ισχύει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, στην Ελλάδα δεν θα αφορά τις μισθώσεις ακινήτων, αλλά μόνον σε άλλου είδους συναλλαγές. Έτσι οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα εξακολουθήσουν να παραμένουν «στο «σκοτάδι», εντελώς απληροφόρητοι και απροστάτευτοι απέναντι σε επαγγελματίες παραβατικούς «δήθεν ενοικιαστές», που σύστημά τους είναι η εγκατάσταση στα ακίνητα με το εξ αρχής σχέδιο να μην πληρώσουν απολύτως τίποτε, καταστρέφοντας τους ανθρώπους που τους εμπιστεύτηκαν.

Θα συνεχιστεί λοιπόν το υποχρεωτικό «ραντεβού στα τυφλά» με κάθε άγνωστο υποψήφιο ενοικιαστή, και ενώ σήμερα η κάθε Τράπεζα προκειμένου να χορηγήσει ένα δάνειο 5.000€ δικαιούται να γνωρίζει τα πάντα για κάθε υποψήφιο δανειολήπτη.

Ο κάθε ιδιοκτήτης θα συνεχίσει να καλείται να εμπιστευτεί περιουσιακά στοιχεία αξίας συχνά εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε ανθρώπους για τους οποίους δεν θα δικαιούται να γνωρίζει το παραμικρό για τη συναλλακτική συμπεριφορά τους.

“Και όμως, κάποιοι θα συνεχίσουν να απορούν γιατί οι ιδιοκτήτες δεν νοικιάζουν τα σπίτια τους…”, σχολιάζει η ΠΟΜΙΔΑ