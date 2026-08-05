Σε αρνητική τροχιά το πετρέλαιο

Συμφωνία για την επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ ενδέχεται να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ. Η προοπτική αποκλιμάκωσης οδήγησε σε απότομη πτώση τις τιμές του πετρελαίου, ενώ η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση ανακοίνωσε ότι η νότια θαλάσσια διαδρομή παραμένει ανοιχτή για τα εμπορικά πλοία.

Η Ουάσιγκτον εμφανίζεται αισιόδοξη ότι η κρίση στο Στενό του Ορμούζ μπορεί να οδηγηθεί σε αποκλιμάκωση, καθώς οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν φαίνεται να πλησιάζουν σε συμφωνίαγια την επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού. Την ίδια στιγμή, η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση(CENTCOM) διαβεβαιώνει ότι η νότια διαδρομή του Στενού παραμένει ελεύθερη και προσβάσιμη για τη διεθνή εμπορική ναυσιπλοΐα. Πρόκειται για τη θαλάσσια δίοδο που διέρχεται από τα χωρικά ύδατα του Ομάν και βρίσκεται μακρύτερα από τις ιρανικές ακτές.

Σύμφωνα με την CENTCOM, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν συνδράμει περισσότερα από 1.000 εμπορικά πλοία να περάσουν με ασφάλεια από το Στενό, παρά τις επιθετικές ενέργειες του Ιράν, τις οποίες η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει αδικαιολόγητες. Η ανακοίνωση επιδιώκει να διαβεβαιώσει τις ναυτιλιακές εταιρείες και τις αγορές ότι η κρίσιμη ενεργειακή αρτηρία δεν έχει αποκλειστεί πλήρως.

Η νέα τοποθέτηση της CENTCOM ήρθε λίγες ώρες μετά τη δήλωση του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ότι μια συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί άμεσα. Ο Αμερικανός υπουργός ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές και ότι υπάρχει πιθανότητα συμφωνίας για το άνοιγμα του Στενού μέσα στην ίδια ημέρα ή την επόμενη. Στόχος των συνομιλιών είναι η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και η σταδιακή επιστροφή σε μια πιο ομαλή κατάσταση στην ευρύτερη σύγκρουση.

Σύμφωνα με διπλωματική πηγή στη Μέση Ανατολή με άμεση γνώση των διαβουλεύσεων, οι ΗΠΑ και ευρωπαϊκές χώρες ασκούν έντονες πιέσεις στο Ομάν προκειμένου να αποδεχθεί μια προσωρινή συμφωνία με το Ιράν για την επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού. Παράλληλα, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της πακιστανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι το κείμενο μιας συμφωνίας για το άνοιγμα του Στενού βρίσκεται κοντά στην οριστικοποίησή του. Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται μεταξύ Ιράν και Ομάν, με το Πακιστάν να λειτουργεί ως διαμεσολαβητής και τις ΗΠΑ να συμμετέχουν έμμεσα.

Υποχωρεί το πετρέλαιο

Οι ενδείξεις για πιθανή διπλωματική πρόοδο προκάλεσαν έντονη αντίδραση στις ενεργειακές αγορές. Το Brent, διεθνές σημείο αναφοράς για την τιμή του πετρελαίου, υποχωρεί λίγο πριν τις 07:00 το πρωί κατά 1,36% στα 78,28 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) χάνει 1,72%, στα 74,47 δολάρια.

Η έντονη μεταβλητότητα αποτυπώνει πόσο ευαίσθητη παραμένει η αγορά στις εξελίξεις γύρω από το Ορμούζ. Μια συμφωνία που θα εξασφάλιζε την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων θα μπορούσε να περιορίσει το γεωπολιτικό ασφάλιστρο που έχει ενσωματωθεί στις τιμές του πετρελαίου, ενώ τυχόν κατάρρευση των διαπραγματεύσεων θα μπορούσε να επαναφέρει γρήγορα τις πιέσεις.

Διαψεύσεις για εξάντληση των αμερικανικών πυραύλων

Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο επιχείρησαν να διαψεύσουν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν καταναλώσει μεγάλο μέρος των αποθεμάτων πυραύλων ακριβείας. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν το Reuters και το CNN, ο αμερικανικός στρατός φέρεται να έχει εξαντλήσει μεγάλο μέρος των αποθεμάτων πυραύλων ATACMS και Precision Strike Missiles, ενώ σχεδόν το 80% των αναχαιτιστικών πυραύλων του συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας THAAD φέρεται να έχει ήδη χρησιμοποιηθεί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις εκτιμήσεις αυτές, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «πολύ περισσότερα πυρομαχικά από οποιαδήποτε άλλη χώρα» και περισσότερα από όσα χρειάζονται. Υποστήριξε επίσης ότι η αμερικανική αμυντική βιομηχανία αυξάνει την παραγωγή πυρομαχικών και επεκτείνει τις παραγωγικές της εγκαταστάσεις με ρυθμούς που δεν έχουν καταγραφεί στο παρελθόν.

Ανάλογη ήταν και η θέση του Λευκού Οίκου. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου, Άνα Κέλι, δήλωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν επαρκή αποθέματα πυρομαχικών και οπλικών συστημάτων για την υλοποίηση όλων των στρατηγικών στόχων του προέδρου. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η επιχείρηση “Epic Fury” ανέδειξε τις συνέπειες που αντιμετωπίζουν όσοι συγκρούονται με τις ΗΠΑ.

Μένει να φανεί εάν η Ουάσιγκτον μπορεί να μετατρέψει τη στρατιωτική πίεση σε διπλωματική συμφωνία. Μέχρι να υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση, η αγορά πετρελαίου και η διεθνής ναυτιλία θα παραμείνουν ιδιαίτερα ευάλωτες σε κάθε νέα ένδειξη κλιμάκωσης ή αποκλιμάκωσης.