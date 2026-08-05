Cenergy: Κέρδη εξαμήνου +45,3% με πωλήσεις +13%

Εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου επέτυχε η Cenergy, βασιζόμενη στην αύξηση των πωλήσων και στη διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους. Με πωλήσεις +13% η θυγατρική της Βιοχάλκο εμφάνισε καθαρά κέρδη 177 εκατ. ευρώ πρό φόρων, αυξημένα κατά 43% .

Μεγαλύτερη (+45,3%) ήταν η αύξηση των καθαρών κερδών μετά από φόρους, θα οποία διαμορφώθηκαν σε 138 εκατ. ευρώ (έναντι 95 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο)

Τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία και οι επιδόσεις εξαμήνου διαμορφώθηκαν ως εξής, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Cenergy.

• Πωλήσεις 1,15 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 13% σε ετήσια βάση, με ισχυρή ανάπτυξη και στους δύο τομείς (καλωδίων και σωλήνων).

• Αναπροσαρμοσμένο EBITDA 216 εκατ. ευρώ, με περιθώριο κέρδους 18,7%

• Ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών σε νέο ιστορικά υψηλό επίπεδο, περίπου 3,9 δισ. ευρώ.

• Η ισχυρή επίδοση του πρώτου εξαμήνου οδηγεί σε αναβάθμιση της εκτίμησης για το αναπροσαρμοσμένο EBITDA του οικονομικού έτους 2026, το οποίο αναμένεται πλέον να κυμανθεί μεταξύ 390 και 420 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings Αλέξης Αλεξίου δήλωσε:

«Το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποτέλεσε ακόμη ένα σημαντικό βήμα προόδου για τη Cenergy Holdings. Μετατρέψαμε το ήδη ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών σε ιδιαίτερα ικανοποιητικές επιδόσεις. Και οι δύο τομείς στήριξαν την αύξηση της κερδοφορίας, ενώ η ανάθεση της συμφωνίας-πλαισίου από τον ΑΔΜΗΕ, η μεγαλύτερη στην ιστορία μας, οδήγησε το ανεκτέλεστο σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα, με αναθέσεις έργων που πλέον εκτείνονται και μετά το 2030.

Παράλληλα, θέτουμε τα θεμέλια της επόμενης αναπτυξιακής μας φάσης. Η νέα μονάδα παραγωγής χερσαίων καλωδίων στο Maryland, ΗΠΑ θα είναι η βάση της παρουσίας μας στη Βόρεια Αμερική, μια αγορά όπου η αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, η ενίσχυση των δικτύων και η ανάγκη ενεργειακής ασφάλειας αναδιαμορφώνουν τις επενδυτικές προτεραιότητες.

Παράλληλα, η νέα παραγωγική μονάδα σωλήνων χάλυβα στο Ηνωμένο Βασίλειο μας φέρνει πιο κοντά στους πελάτες μας τόσο στις παραδοσιακές ενεργειακές αγορές όσο και στην αναπτυσσόμενη αγορά δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS).

Οι επενδύσεις αυτές ευθυγραμμίζονται με τις επικρατούσες μακροπρόθεσμες παγκόσμιες τάσεις: τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρικά καλώδια και την ανθεκτική ζήτηση για σωλήνες χάλυβα υψηλών προδιαγραφών»

Το mega-deal με ΑΔΜΗΕ

Στα τέλη Ιουνίου, η Hellenic Cables εξασφάλισε τη μεγαλύτερη ανάθεση στην ιστορία της, υπογράφοντας με τον ΑΔΜΗΕ συμφωνία-πλαίσιο για τη διασύνδεση των νησιών του Βορείου Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, συνολικής αξίας περίπου 1,15 δισ. ευρώ. Η ανάθεση αυτή αύξησε το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών του Ομίλου σε περίπου 3,9 δισ. ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά την πολυετή ορατότητα των εσόδων του.

Ο τομέας καλωδίων κατέγραψε πωλήσεις ύψους 842 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 13% σε ετήσια βάση, καθώς η πρόσφατα ενισχυμένη παραγωγική δυναμικότητα στα υποβρύχια καλώδια οδήγησε σε υψηλότερα επίπεδα δραστηριότητας, ενώ τα καλωδιακά προϊόντα συνέχισαν να επωφελούνται από την ισχυρή ζήτηση. Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 36% στα 164 εκατ. ευρώ, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται στο 19,5%. Μετά την ανάθεση του έργου του ΑΔΜΗΕ, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών του τομέα ανήλθε σε περίπου 3,4 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, συνεχίστηκε η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος με έμφαση στην ενίσχυση των μονάδων παραγωγής χερσαίων καλωδίων στην Ελλάδα και την ολοκλήρωση κατασκευής της νέας μονάδας στο Maryland των ΗΠΑ.

Ο τομέας σωλήνων χάλυβα κατέγραψε πωλήσεις 311,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 11% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA παρέμεινε υψηλό, στα 52 εκατ. ευρώ (+2% σε ετήσια βάση), με το περιθώριο να φτάνει το 16,6%. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών διατηρήθηκε περίπου στα 500 εκατ. ευρώ, με ικανοποιητική ορατότητα για το άμεσο μέλλον.

Οικονομική Επισκόπηση Ομίλου

Ανάλυση κερδοφορίας.

Ο τομέας καλωδίων συνεισέφερε το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης, με πωλήσεις ενισχυμένες κατά 99 εκατ. ευρώ (+13%),

Από την άλλη, ο τομέας σωλήνων χάλυβα κατέγραψε επίσης αύξηση πωλήσεων κατά 32 εκατ. ευρώ (+11%) με καλή εκτέλεση απαιτητικών ενεργειακών έργων.

Το ιδιαίτερα υψηλό περιθώριο του πρώτου τριμήνου, που τροφοδοτήθηκε από το ιδιαίτερα ευνοϊκό μείγμα όσων έργων εκτελέστηκαν τότε, εξομαλύνθηκε όπως αναμενόταν κατά το δεύτερο τρίμηνο. Τέτοιες διακυμάνσεις είναι συνήθεις καθώς αλλάζουν ο χρονισμός και η σύνθεση των έργων που εκτελούνται.