Energean: Εταιρεία της Χρονιάς, Συμφωνία της Χρονιάς και Δ/νων Σύμβουλος της Χρονιάς από το Oil & Gas Council

Με τον καλύτερο τρόπο κλείνει μια εντυπωσιακή χρονιά η Energean, καθώς κατακτά και τα τρία βραβεία στα οποία ήταν υποψήφια από το Oil and Gas Council.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Τελετής Απονομής των Oil and Gas Council “Awards of Excellence” («Βραβεία Αριστείας») που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 4ης Δεκεμβρίου στο Hilton Park Lane στο Λονδίνο, η Energean κέρδισε το βραβείο για τη «Συμφωνία της Χρονιάς» (Deal of the Year), η οποία αναφέρεται στην εισαγωγή της εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, καθώς και το βραβείο «Εταιρεία Πετρελαίου και Αερίου της Χρονιάς» (Oil & Gas Company of the Year για κεφαλαιοποίηση έως 1 δισεκ. δολάρια).

Επίσης, το βραβείο «Διευθύνων Σύμβουλος της Χρονιάς» (Executive of the Year) κέρδισε ο κ. Μαθιός Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Energean, ο οποίος με αφορμή τις ξεχωριστές αυτές διακρίσεις δήλωσε τα εξής:

«Η Energean είχε ένα καταπληκτικό 2018 που χαρακτηρίστηκε από σημαντικά γεγονότα:

-Την άντληση κεφαλαίων ύψους 2 δισεκ. δολαρίων από τις αγορές

-Τη μεγαλύτερη εδώ και τέσσερα χρόνια Δημόσια Εγγραφή εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Λονδίνο και την ένταξη της μετοχής στον δείκτη FTSE250.

-Τη λήψη της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης για το ύψους 1,6 δισεκ. δολαρίων project της ανάπτυξης των κοιτασμάτων Karish και Tanin στο Ισραήλ, παράλληλα με την εξασφάλιση 12 συμβολαίων πώλησης 4,2 δισεκ. κυβικών μέτρων αερίου ετησίως μέσω του μοναδικού FPSO στην Ανατολική Μεσόγειο.

-Τη σταθερή ανά τρίμηνο αύξηση της παραγωγής στην Ελλάδα.

Μέσα σε δέκα χρόνια, δημιουργήσαμε εκ του μηδενός 400 εκατ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου βεβαιωμένα και δυνητικά αποθέματα Η Energean είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη για την κατάκτηση αυτών των βραβείων κύρους που αποτελούν αναγνώριση των σημαντικών επιτευγμάτων αυτής της χρονιάς».

Σημειώνεται ότι για την κατάκτηση των βραβείων η Energean είχε ανταγωνισμό από μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα στη διεθνή βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς μεταξύ των υποψηφίων για τη «Συμφωνία της Χρονιάς» ήταν η ύψους 10 δισεκ. δολαρίων συμφωνία εξαγοράς των χερσαίων assets της BHP Biliton στις ΗΠΑ από την BP, ενώ μεταξύ των υποψηφίων για το βραβείο «Διευθύνων Σύμβουλος της Χρονιάς» ήταν η Katie Jackson της Shell, ο Patrick Pouyanne της Total, o Karl Johnny Hersvik της Aker BP κ.α.