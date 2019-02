Στο Athens Energy Forum συμμετείχε η SAS

now playing

Η SAS, που δραστηριοποιείται στο λογισμικό και τις υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάλυσης και αποτελεί ανεξάρτητο προμηθευτή επιχειρηματικών πληροφοριών, συμμετείχε ως bronze χορηγός για ακόμη μια χρονιά στο Athens Energy Forum, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 28 και την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, στην Αθήνα, όπου και τοποθετήθηκε σχετικά με τις εξελίξεις στον ενεργειακό κλάδο στην Ελλάδα, αλλά και πάνω στο διευρυμένο χαρτοφυλάκιο της στις λύσεις ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, την εταιρεία εκπροσώπησε ο Tim Fairchild, Διευθυντής Energy και Communications Practice στη SAS Global, ο οποίος έλαβε μέρος σε ένα πάνελ μέσα από το οποίο οι ομιλητές ανέπτυξαν τις απόψεις τους γύρω από το θέμα «Digital Transformation of Energy – Seizing the potential of Big Data», στο οποίο επισήμανε μεταξύ άλλων τα οφέλη που προκύπτουν από την ανάλυση των μαζικών δεδομένων στον τομέα της ενέργειας.

Για να εξυπηρετήσει τις ολοένα αυξανόμενες προκλήσεις που προκύπτουν στη αγορά της ενέργειας, η SAS βοηθά πελάτες σε όλο τον κόσμο να αντιμετωπίσουν την πολυπλοκότητα και την αβεβαιότητα του κλάδου τους, με τις εξειδικευμένες λύσεις και τα προγράμματα που αναπτύσσει εδώ και 43 χρόνια. Ως ηγέτης στην αγορά των analytics, η SAS είναι σε θέση να στηρίξει τον εκσυγχρονισμό του δικτύου της με πληροφορίες που βασίζονται σε δεδομένα. Η πλατφόρμα της εταιρείας ενοποιεί το περιβάλλον λειτουργίας και επιτρέπει την πρόσβαση σε δεδομένα που καλύπτουν όλο το εύρος της επιχείρησης προκειμένου να επιτύχει τον μετασχηματισμό των λειτουργιών του δικτύου με ταχύτητα και ευελιξία.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία αναπτύσσει προγράμματα που βελτιώνουν την αξιοπιστία του δικτύου, βελτιστοποιούν το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο, διασφαλίζουν τα έσοδα των εταιρειών και προσφέρουν μια νέα εμπειρία, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα νέα επιχειρηματικά μοντέλα που θα προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς ενέργειας και στις προσδοκίες των εταιρειών.

Αναλυτικότερα, η SAS παρέχει τα παρακάτω εργαλεία για τον κλάδο της ενέργειας:

Εξασφάλιση Εσόδων: Μη τεχνική απώλεια και κλοπή ενέργειας, πίστωση και είσπραξη, ακεραιότητα εμπορικών προμηθειών

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου / Προβλέψεις ενέργειας

Διαχείριση Λειτουργικής Απόδοσης και Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων: Αξιολόγηση αξιοπιστίας δικτύου και κινδύνου διακοπής λειτουργίας

ΔιαδικασίαΒελτιστοποίησης Εξοπλισμού και Διαδικασιών, για εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου

Διαχείριση Διαδικασιών Εξερεύνησης και Παραγωγής,για εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου

Άριστη Εξυπηρέτηση Πελατών

Πλατφόρμα Analytics, Διαχείρισης Δεδομένων και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Ο κ. Fairchild δήλωσε σχετικά: «Όπως έγινε σαφές μέσα από τις τοποθετήσεις στο Athens Energy Forum 2019, οι σύγχρονοι πάροχοι ενέργειας λειτουργούν σε ένα πολύπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η μετάβαση τους στον “ψηφιακό κόσμο” αποτελεί μόλις το πρώτο βήμα για την ανάπτυξή τους σε μια οικονομία στον κλάδο της ενέργειας. Οι πάροχοι θα πρέπει να υιοθετήσουν μία data driven προσέγγιση για τη λήψη των αποφάσεών τους, μέσω συνεχόμενων βελτιωτικών προγραμμάτων, που εφαρμόζονται μέσω μίας επιχειρηματικής πλατφόρμας analytics, αλλά και ενός καλά δομημένου κύκλου ζωής analytics. Αυτή η προσέγγιση προσφέρει ευελιξία και προσαρμοστικότητα στον υποστηρικτικό τεχνολογικό ιστό, η οποία δίνει στους επικεφαλής των επιχειρήσεων τη δυνατότητα να μειώνουν τον χρόνο μεταξύ απόφασης και πράξης – και να συνειδητοποιήσουν την αξία για την οποία αγωνίζονται.»

Μέσα από το πάνελ ο κ. Fairchild τόνισε επίσης ότι η πολυπλοκότητα και η αβεβαιότητα που παρατηρείται σήμερα στον κλάδο της ενέργειας στην Ελλάδα δεν αναμένεται να περιοριστεί, αντίθετα, σύφμωνα με τις εκτιμήσεις του αναμένει να συνεχίσει να αυξάνεται – όπως συμβαίνει σε πολλές άλλες βιομηχανίες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο όγκος των διαθέσιμων δεδομένων για ανάλυση θα συνεχίσει να αυξάνεται, καθώς επίσης και η υπολογιστική ισχύς που απαιτείται για την υποστήριξη πολλών διαφορετικών τύπων αναλύσεων στον κλάδο. Τέλος, υπογράμμισε ότι οι υπεύθυνοι δικτύων οφείλουν να εξασφαλίζουν ένα ασφαλές, αξιόπιστο και ευέλικτο ψηφιακό δίκτυο για το παρόν και το μέλλον της κάθε εταιρείας.