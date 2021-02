Athens Energy Forum: Απολιγνιτοποίηση, φυσικό αέριο και οι επενδύσεις σε ΑΠΕ

Η απολιγνιτοποίηση, ο ρόλος του φυσικού αερίου ως μεταβατικό καύσιμο και οι επενδύσεις σε ΑΠΕ στο Athens Energy Forum 2021.

Πόσο γρήγορα μπορούν οι χώρες των Βαλκανίων να εξαρτηθούν από τον λιγνίτη; Η απολιγνιτοποίηση, ο ρόλος του φυσικού αερίου ως μεταβατικό καύσιμο και οι επενδύσεις σε ΑΠΕ για μία κοινωνία μηδενικών εκπομπών ρύπων τέθηκαν στο επίκεντρο του πρώτου πάνελ, που συμμετείχαν οι εξής: Simon Uzunov, Deputy Head of electricity Unit, Energy Community Secretariat, Austria, Nicolas Kuen, Intern. Relations Officer, DG Energy, European Commission, Dr. Σωτήρης Καπέλλος, Chairman, Hellenic Association of PV Companies Σπύρος Οικονόμου, President, Center for Renewable Energy Sources Jürgen Tzschoppe, Executive Vice President International Power, Statkraft Moderator: Dr Anna Plevri, Assistant Professor, University of Nicosia

N. Kuen: «Η απολιγιτοποίηση σηματοδοτεί νέες πράσινες επενδύσεις

«Η κατάργηση του λιγνίτη δεν αφορά μόνο τον ηλεκτρισμό αλλά όλη την ανθρωπότητα» δήλωσε Nicolas Kuen κατά την τοποθέτησή του στη συζήτηση για την απολιγνιτοποίηση. Συνεχάρη την Ελλάδα για την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει με το φιλόδοξο σχέδιο απόσυρσης του λιγνίτη έως το 2028 προσθέτοντας ότι η απεξάρτηση από τον άνθρακα δίνει το σήμα για πράσινες επενδύσεις. «Θα υπάρξουν εμπόδια.

Χρειάζεται καλός προγραμματισμός από την αρχή», συμπλήρωσε αναδεικνύοντας τη στήριξη που πρέπει να λάβει η Ελλάδα αναφορικά με την ασφάλεια τροφοδοσίας της. Εξήγησε ότι δεδομένων των υποδομών μεταφοράς φυσικού αερίου που αναπτύσσονται στην περιοχή η ασφάλεια εφοδιασμού θα διασφαλιστεί με το μεταβατικό καύσιμο. Επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στηρίξει την προσπάθεια της απολιγνιτοποίησης προσθέτοντας ότι θα πρέπει να εξεταστεί η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στις λιγνιτικές περιοχές. «Η μετάβαση θα πρέπει να υποστηριχθεί τόσο από την αγορά όσο και από τα κεφάλαια Δίκαιης Μετάβασης», κατέληξε.

Σ. Καπέλλος: «Πλήρως ανταγωνιστικές με τα ορυκτά καύσιμα οι ΑΠΕ»

Στις τεχνολογίες ΑΠΕ όπως τα φωτοβολταϊκά και τα αιολικά καθώς και το ρόλο που θα διαδραματίσουν στη διαδικασία της απολιγνιτοποίησης αναφέρθηκε ο Σωτήρης Καπέλλος, σχολιάζοντας ότι πρόκειται για τις πλέον ώριμες τεχνολογίες μεταξύ των Ανανεώσιμων. «Μπορούν να γίνουν πλήρως ανταγωνιστικές με τα ορυκτά καύσιμα» δήλωσε σχετικά και εξήγησε ότι το κόστος ενέργειας σε ό,τι αφορά το λιγνίτη είναι ήδη υψηλότερο σε σχέση με τις ΑΠΕ οι οποίες θεωρούνται «ελκυστικές παγκοσμίως».

Αναφορικά με τα ηλιακά πάνελ τόνισε ότι έχουν ανταγωνιστικό κόστος με επιπλέον πλεονέκτημα την ευκολία στην εγκατάστασή τους. Όπως είπε σχετικά, «η ηλιακή ενέργεια τα τελευταία 2-3 χρόνια απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων». Μίλησε επίσης για τη σημασία των τεχνολογιών αποθήκευσης και του υδρογόνου εξηγώντας ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί η περιοδικότητα των ΑΠΕ. Τέλος έθιξε το θέμα των ρυθμιστικών αλλαγών ενώ επεσήμανε ότι θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αδειοδοτήσεων.

Δρ Σπύρος Οικονόμου: «Αναγκαία η μετάβαση σε μία αειφόρο βιομηχανία»

O δρ Σπύρος Οικονόμου President, αναφέρθηκε στο στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης για τη Δίκαιη Μετάβαση, καθώς έχει αποφασιστεί η απολιγνιτοποίηση της χώρας μέχρι το 2028. Όπως είπε «η μετάβαση μπορεί να είναι συμφέρουσα και οικονομικά, λόγω του δυναμικού της χώρα σε ΑΠΕ» και πρόσθεσε ότι «κανένας δεν πρέπει να μείνει πίσω». «Σε Δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη στην Πελοπόννησο, έχουμε δει σοβαρές προτάσεις για ενεργειακά έργα, σε συνδυασμό με τα έργα ενεργειακής εξοικονόμησης ειδικά στον κτιριακό τομέα», ανέφερε ο κ. Οικονόμου και συμπλήρωσε ότι «τα κτήρια πρέπει να μετατραπούν σε έξυπνα κτήρια και η πρακτική αυτή να επεκταθεί σε έξυπνες γειτονιές και κοινότητες». Όπως τόνισε ο δρ Οικονόμου: Η μετάβαση πρέπει να συνδυαστεί με την βιομηχανική μετάβαση για τη δημιουργία μίας αειφόρου βιομηχανίας, σε συνδυασμό με την ψηφιοποίηση, αλλά και η συμμόρφωση με το taxonomy της ΕΕ

Jürgen Tzschoppe: «Ισχυρό το επενδυτικό ενδιαφέρον»

Απ΄ την πλευρά του ο κ. Jürgen Tzschoppe, Executive Vice President International Power, Statkraft επεσήμανε ότι οι ΑΠΕ είναι οι φθηνότερη πηγή ενέργειας και τόνισε ότι η ταχύτητα και η έκταση της μετάβασης θα εξαρτηθεί από τις συνεργασίες που θα αναπτυχθούν, οι οποίες θα επηρεάσουν και το κόστος της. Όπως είπε, η περιοχή μας βρίσκεται σε ιδανικό σημείο, αλλά χρειάζονται υποδομές στη διασύνδεση, ενώ σημαντικό στοιχείο είναι και η διατήρηση της ισορροπίας στην αγορά. «Η μετάβαση θα συμβεί και όσο γρηγορότερα συμβεί τόσο πιο συμφέρουσα θα είναι», δήλωσε ο κ. Tzschoppe προσθέτοντας ότι «υπάρχει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την περιοχή».

S. Uzunof: «Δε θα σταματήσει η διείσδυση των ΑΠΕ στην περιοχή»

Την ισχυρή επέκταση της καθαρής ενέργειας στην περιοχή επεσήμανε ο κ. Simon Uzunov, λέγοντας ότι Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε δε θα μπορέσουν να σταματήσουν την διείσδυση των ΑΠΕ στην περιοχή.

Ο κ. Συμεών Γ. Τσομώκος Ιδρυτής και Πρόεδρος της SGT S.A. και του Οικονομικού Forum των Δελφών καλωσόρισε τους συμμετέχοντες στην έναρξη της δεύτερης ημέρας του Συνεδρίου εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εξέλιξη των εργασιών και ευχαριστώντας θερμά όλους όσοι εργάστηκαν και υποστήριξαν το 10ο Συνέδριο Athens Energy Dialogues.