Διπλή βράβευση του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ στα Ελληνικά Βραβεία Logistics «Μέγας Αλέξανδρος»

Με δύο σημαντικές βραβεύσεις για τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, που απονεμήθηκαν από το Ινστιτούτο Logistics Management Ελλάδος (ILME) στο πλαίσιο των Ελληνικών Βραβείων Logistics «Μέγας Αλέξανδρος», έκλεισε το 25ο διεθνές συνέδριο Eurolog.

Ειδικότερα, τo Ινστιτούτο Logistics Management Ελλάδος ανέδειξε το έργο «MILAKI Greece Export Hub» σε «Project of the Year 2019» και απένειμε τον τίτλο Manager of the Year 2019 στον κ. Κωσταντίνο Χολέβα, VP Exports & Supply Chain Oil & Gas του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της LafargeHolcim. Οι διακριθέντες θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον ετήσιο ευρωπαϊκό διαγωνισμό «ELA Awards» που διοργανώνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Logistics (European Logistics Association – ELA) με συμμετοχές από 34 χώρες μέλη του.

Ο κ. Κωνσταντίνος Χολέβας, που αναδείχθηκε ως Manager of the Year 2019, είναι στέλεχος με μακρά εμπειρία στο χώρο των Πωλήσεων, της Ανάπτυξης Επιχειρήσεων και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας ενώ κατείχε στρατηγικό ρόλο τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση και διαχείριση του έργου που ανέδειξε το εργοστάσιο του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ στο Μηλάκι Ευβοίας σε κόμβο εξαγωγών. Σήμερα ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ εξάγει τα προϊόντα προστιθέμενης αξίας σε περισσότερες από 15 χώρες στον κόσμο.

Ο κ. Κ. Χολέβας δήλωσε σχετικά «Σ’ ένα περιβάλλον μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης και έντονου διεθνούς ανταγωνισμού, η ανάγκη για διαφοροποίηση με προϊόντα προστιθέμενης αξίας αποτελεί αναγκαιότητα. Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ με την υποστήριξη της μητρικής LafargeHolcim ανέπτυξε δύο νέες και καινοτόμες εξαγωγικές δραστηριότητες: την επεξεργασία και διάθεση στερεών καυσίμων, καθώς και την παραγωγή και διάθεση πιστοποιημένων τσιμέντων για γεωτρήσεις».

Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 25ου διεθνούς συνεδρίου Εurolog 2019, που φέτος διοργανώθηκε στις 3-4 Απρίλιου 2019 στην Αθήνα, με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών και εταιριών από όλη την Ευρώπη.