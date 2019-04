Η Schneider Electric επεκτείνει τη βραβευμένη σειρά Galaxy UPS με το Galaxy VS για υποδομές και εφαρμογές αιχμής

now playing

Η Schneider Electric, ηγέτης στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και αυτοματισμού, παρουσίασε το Galaxy VS, ένα ιδιαίτερα αποδοτικό, αρθρωτό, εύχρηστο, εύκολο στην εγκατάσταση, 10-100 kW, τριφασικό σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), που έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις καίριας σημασίας απαιτήσεις ισχύος των IT, εμπορικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Με το συμπαγές και ευέλικτο σχεδιασμό του, το Galaxy VS ανταποκρίνεται στις μοναδικές απαιτήσεις του edge computing και των μικρών data centers, όπου ο χώρος και η πρόσβαση προσφέρονται με ασφάλιστρο. Με μεγαλύτερη αποδοτικότητα έως και 99% και μπαταρίες ιόντων λιθίου που διπλασιάζουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) του Galaxy VS κατέχει ασύγκριτη θέση στη βιομηχανία.

«Με το εντυπωσιακό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας, το Galaxy VS αποτελεί μια νέα τεχνικά ανώτερη κατηγορία που έχει απήχηση στους πελάτες, διότι αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις εκσυγχρονισμού, ενώ παράλληλα παρέχει αξιοπιστία στην Schneider Electric», δήλωσε ο Christopher Thompson, Vice President, 3 Phase Line of Business, της Schneider Electric. «Το πιο πρόσφατο UPS δίνει τη σωστή ισορροπία στους πελάτες που ενδιαφέρονται για το cloud και το edge και χρειάζονται καινοτόμες λύσεις, οι οποίες είναι εύκολο να υλοποιηθούν σε αυτό το υβριδικό οικοσύστημα. Το Galaxy VS με τον συμπαγή, αρθρωτό σχεδιασμό του, μπορεί να εγκατασταθεί πιο γρήγορα και σε μικρότερο χώρο από τα παραδοσιακά συστήματα UPS, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα στους χρήστες».

Το καινοτόμο και ισχυρό Galaxy VS είναι έτοιμο να ενσωματωθεί στην πλατφόρμα EcoStructure. Οι διαχειριστές των sites ή το τεχνικό προσωπικό μπορούν να παρακολουθούν την κατάσταση του συστήματος Galaxy VS οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε με την εφαρμογή στο smartphone τους.

Τα οφέλη του Galaxy VS περιλαμβάνουν:

Εξοικονόμηση κόστους: Παρέχει απόδοση έως και 99%, όταν είναι σε λειτουργία ECOnversion της Schneider, ενώ έως και 97% σε λειτουργία διπλής μετατροπής.

Παρέχει απόδοση έως και 99%, όταν είναι σε λειτουργία ECOnversion της Schneider, ενώ έως και 97% σε λειτουργία διπλής μετατροπής. Μείωση αποτυπώματος: Ο συμπαγής σχεδιασμός παρέχει τεχνολογία υψηλής πυκνότητας ειδικά προσαρμοσμένη σε περιορισμένους χώρους με πλήρη πρόσθια πρόσβαση για εύκολη και γρήγορη σύνδεση και υπηρεσίες.

Ο συμπαγής σχεδιασμός παρέχει τεχνολογία υψηλής πυκνότητας ειδικά προσαρμοσμένη σε περιορισμένους χώρους με πλήρη πρόσθια πρόσβαση για εύκολη και γρήγορη σύνδεση και υπηρεσίες. Μεγαλύτερη διάρκεια του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας: Οι επιλογές τεχνολογίας μπαταριών ιόντων λιθίου επαναφέρουν το χρόνο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας γρήγορα, προστατεύουν το φορτίο σας ακόμα και σε επαναλαμβανόμενες διακοπές ισχύος και παρέχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τις παραδοσιακές μπαταρίες.

Οι επιλογές τεχνολογίας μπαταριών ιόντων λιθίου επαναφέρουν το χρόνο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας γρήγορα, προστατεύουν το φορτίο σας ακόμα και σε επαναλαμβανόμενες διακοπές ισχύος και παρέχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τις παραδοσιακές μπαταρίες. Αυξημένος χρόνος λειτουργίας δικτύου και απλοποιημένη συντήρηση: Τα καίριας σημασίας εξαρτήματα του συστήματος κατασκευάζονται ως μονάδες με σχεδιασμό ανθεκτικότητας σε σφάλματα. Αυτό παρέχει εσωτερικό πλεονασμό σε μειωμένα επίπεδα φορτίου και λιγότερο χρόνο για επισκευή.

Τα καίριας σημασίας εξαρτήματα του συστήματος κατασκευάζονται ως μονάδες με σχεδιασμό ανθεκτικότητας σε σφάλματα. Αυτό παρέχει εσωτερικό πλεονασμό σε μειωμένα επίπεδα φορτίου και λιγότερο χρόνο για επισκευή. EcoStruxure Ready : Εύκολη διαχείριση με παγκόσμια προβολή της απόδοσης και της κατάστασης του εξοπλισμού που υποστηρίζονται από ένα γραφείο εξυπηρέτησης εμπειρογνωμόνων 24 ώρες το 24ωρο καθημερινά, όλη την εβδομάδα.

Εύκολη διαχείριση με παγκόσμια προβολή της απόδοσης και της κατάστασης του εξοπλισμού που υποστηρίζονται από ένα γραφείο εξυπηρέτησης εμπειρογνωμόνων 24 ώρες το 24ωρο καθημερινά, όλη την εβδομάδα. Πιστοποίηση Green Premium που προσφέρει βιώσιμη επιχειρηματική απόδοση βάσει σχεδιασμού.

Το Galaxy VS, το οποίο διαθέτει μεγάλη ισχύ από 20 kW έως 100 kW (400V & 480V) και 10-50 kW (208V) με μία παγκόσμια πλατφόρμα, είναι τώρα διαθέσιμο παγκοσμίως μέσω της Schneider Electric και των συνεργατών της. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Galaxy VS και το χαρτοφυλάκιο Galaxy V της Schneider Electric για λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, επισκεφτείτε τη σελίδα προϊόντων Galaxy VS.