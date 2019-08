Διεθνές συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στη Ρόδο

Το 16ο Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (16th International Conference on Environmental Science and Technology – CEST2019), θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου 2019 στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου Rodos Palace.

Το συνέδριο διοργανώνεται ανά δύο έτη από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ελλάδα), το Global NEST και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Περιβάλλοντος κος Δημήτρης-Φραγκίσκος Λέκκας. Υποστηρίζεται επιστημονικά από το Πανεπιστήμιο του Salerno (Ιταλία) και το Imperial College London (UK). Οι εργασίες του CEST2019 τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και υποστηρίζονται από το World Water Assesment Programme της UNESCO, την European Water Association (EWA) και το Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη. Η φετινή διοργάνωση συμπίπτει με τον εορτασμό των 30 χρόνων της σειράς συνεδρίων CEST και για το λόγο αυτό έχουν προγραμματιστεί οι παρακάτω εκδηλώσεις:

• Τελετή έναρξης (4/9 στις 15:00) με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων και εκπροσώπων των διοικητικών φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι:

• Pavel Misiga, Head of Circular Economy and Bio-based Systems Unit of the Healthy Planet Dictorate – European Commission DG- RTD

• Johannes Lohaus, European Water Association (EWA)

• Damia Barceló, Director of Catalan Institute for Water Research (ICRA) and Research Professor of Institute of Environmental Assessment and Water Research, Spain

• Διοργάνωση networking event (5/9 στις 18:00) για τις επιχειρήσεις του τομέα των περιβαλλοντικών τεχνολογιών με στόχο τη δικτύωση των επιχειρήσεων με τους ακαδημαϊκούς φορείς. Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Συντονιστής της εκδήλωσης θα είναι ο κος Παναγιώτης Καρνιούρας, διευθυντής του δικτύου, ενώ κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Mrs Ariana Nastaseanu (Project Advisor, H2020 SMI Unit)

• Διοργάνωση workshop για νέους ερευνητές σχετικά με τη δημοσίευση της έρευνας σε επιστημονικά περιοδικά από μεγάλους εκδοτικούς οίκους (Springer, ELSEVIER).

Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει 55 συνεδρίες διαφορετικών θεματικών ενοτήτων όπου θα παρουσιαστούν περισσότερες από 550 επιστημονικές εργασίες. Οι συνεδρίες, μεταξύ των άλλων, καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα:

• Διαχείριση στερεών αποβλήτων

• Επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων

• Διαχείριση υδατικών πόρων

• Μικροπλαστικά στο θαλάσσιο περιβάλλον

• Βαρέα μέταλλα στο περιβάλλον

• Κυκλική οικονομία και βιώσιμη ανάπτυξη.

Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στο

https://cest2019.gnest.org/sites/default/files/CEST2019_PROGRAMME_FINAL_….

Το CEST2019 σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιου Λασκαρίδη συμμετέχει στην προσπάθεια για την εξάλειψη των πλαστικών μίας χρήσης. Στο πλαίσιο της συνεργασίας η εκδήλωση με τη συνδρομή του ξενοδοχείου Rodos Palace θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση εξ ολοκλήρου ανακυκλώσιμων ή βιοδιασπώμενων υλικών.

H Οργανωτική Επιτροπή στοχεύοντας στην περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της διοργάνωσης και συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποφάσισε να διαθέσει τα πρακτικά του συνεδρίου μόνο ηλεκτρονικά. Με αυτό τον τρόπο, πάνω από 200.000 σελίδες δεν εκτυπώθηκαν και δε μεταφέρθηκαν με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση μεγάλης ποσότητας ενέργειας και φυσικών πόρων. Επίσης, στους συμμετέχοντες θα δοθούν οικολογικές τσάντες και μολύβια αντί για στυλό.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής είναι διαθέσιμες στο https://cest2019.gnest.org/.