11.258 άτομα λένε ΝΑΙ στην επιβολή ετήσιου κατά κεφαλήν φόρου $1.000: Εσείς το δέχεστε;

Η είδηση, έτσι όπως αναμεταδόθηκε, όντως εντυπωσιάζει καθώς τα νούμερα φαίνονται μεγάλα: «11.258 επιστήμονες από 153 χώρες συνυπέγραψαν κοινή διακήρυξη σύμφωνα με την οποία ο πλανήτης μας κινδυνεύει».

Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται και Έλληνες. H συγκεκριμένη λίστα περιλαμβάνει ειδικότητες επιστημόνων οι οποίες δεν συνάδουν καθόλου με την ουσία του διακυβεύματος: την περιοδικότητα των θερμοκρασιακών αλλαγών οι οποίες υφίστανται στον πλανήτη εδώ και εκατομμύρια χρόνια.

Ενδεικτικά, στη λίστα περιλαμβάνονται άτομα τα οποία εργάζονται σε μουσεία, στο χώρο της μουσικής και των τεχνών, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, οικονομολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες, επιστήμονες της μικροοικονομίας, κ.λπ. Επίσης η λίστα περιλαμβάνει 971 άτομα με τον τίτλο «student», ήτοι, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές (στο εξωτερικό υπάρχει μία λέξη η οποία περιγράφει πιθανώς την περίπτωση αυτή: «voluntold». Σύμφωνα με το λεξικό αγγλικής γλώσσας Collins, η λέξη «voluntold» σημαίνει:

«Το ακριβώς αντίθετο από τον εθελοντισμό. Χρησιμοποιείται πάντα σε σχέση με μια δυσάρεστη εργασία στην οποία σας έχει ανατεθεί από το αφεντικό σας»). Το γεγονός λοιπόν, ότι η συγκεκριμένη διακήρυξη υπεγράφει από πλήθος ατόμων τα οποία δεν διαθέτουν το κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο ώστε να αξιολογήσουν με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια τα αποτελέσματα επιστημονικών μελετών οι οποίες αφορούν στατιστικές μεθόδους παρατηρούμενων φαινομένων, καταδεικνύει ότι η συγκεκριμένη διακήρυξη δεν είναι «επιστημονική» αλλά έχει τα χαρακτηριστικά πολιτικής διακήρυξης.

Η διακήρυξη αυτή δεν απολαμβάνει επιστημονικό υπόβαθρο ικανό να στηρίξει το περιεχόμενό της. Ακόμη μία φορά ορισμένοι προσπαθούν να μετατρέψουν την επιστήμη σε πολιτική ώστε επιτευχθούν στόχοι άλλοι από την αναζήτηση της επιστημονικής αλήθειας. Ποιοί είναι αυτοί οι στόχοι; Αναφέρεται ξεκάθαρα στη διακήρυξη: «Politicians should impose carbon fees high enough to discourage the use of fossil fuels…» Δηλαδή, τα 11.258 άτομα προτείνουν την επιβολή παγκόσμιου πράσινου φόρου ατίστοιχου με αυτόν που πρότεινε πριν λίγους μήνες ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών: ετήσιο κατά κεφάλη φόρο χιλίων δολλαρίων ($1.000) σε όλους τους κατοίκους του πλανήτη, ακόμη και στα μικρά παιδιά και σε όσα θα γεννιούνται από τώρα και στο εξής.

Ποιά είναι η ουσία; Τα 11.258 άτομα που συνυπέγραψαν την καταστροφολογική διακήρυξη λένε ΝΑΙ στην επιβολή ετήσιου κατά κεφαλήν φόρου $1.000 μέχρι το 2050.

Δηλαδή:

– Τα συγκεκριμένα 11.258 άτομα λένε ΝΑΙ στην επιβολή πράσινων δυσβάστακτων φόρων ύψους 260 τρισεκατομμυρίων δολλαρίων μέχρι το 2050.

– Η άποψη καθενός από αυτά τα 11.258 άτομα θα κοστίσει συνολικά σε όλους τους φορολογούμενους του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών μας, περίπου 23.02 δισεκατομμύρια δολλάρια μέχρι το 2050 (= $260 τρις / 11.258).

– Η άποψη καθενός από αυτά τα 11.258 άτομα θα κοστίζει ετησίως σε όλους τους φορολογούμενους του πλανήτη 744.9 εκατομμύρια δολλάρια μέχρι το 2050.

Ωστόσο, επειδή η συγκεκριμένη είδηση θα «παίξει» πάρα πολύ στα παγκόσμια ΜΜΕ ας γίνει η υπενθύμιση μίας άλλης περίπτωσης συλλογής υπογραφών από επιστήμονες.

Πριν από 22 χρόνια, το 1997 είχαν μαζευτεί 31.487 υπογραφές από αμερικανούς επιστήμονες και μόνο, ενάντια στη θεωρία της κλιματικής αλλαγής. Η λίστα με τα ονόματα των 31.487 αμερικανών επιστημόνων βρίσκεται στην παραπομπή. Δηλαδή, μόνο στις ΗΠΑ, είχε συλλεχθεί τριπλάσιος αριθμός υπογραφών από επιστήμονες οι οποίοι αμφισβητούν εντόνως την καταστροφολογία της κλιματικής αλλαγής. Από αυτούς, οι 9.029 επιστήμονες ήταν κάτοχοι διδακτορικού. Από τους 31.487 οι 10.102 ήταν μηχανικοί (32%). Αν δεν είχε κάποιος βασικές γνώσεις φυσικής, χημείας, μαθηματικών δεν μπορούσε να συμπεριληφθεί στη συγκεκριμένη λίστα. Για να υπογράψει κάποιος τη λίστα έπρεπε να πληροί αυστηρά επιστημονικά κριτήρια. Γιατί έχει σημασία αυτό; Επειδή οι μηχανικοί έχουν βαθύτερη γνώση χημείας, μαθηματικών και φυσικής. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει με τους ψυχολόγους, τους ψυχίατρους, τους οικονομολόγους, τους πολιτικούς επιστήμονες, τους μουσικούς, τους υπαλλήλους μουσείων κ.λπ.

Θα αναρωτηθεί κάποια/κάποιος, ίσως δικαίως: «Μα αν είναι να καταστραφεί ο κόσμος και να υποφέρουν τα παιδιά μας, δεν αξίζει τον κόπο η επιβολή φόρου χιλίων δολλαρίων ανά άτομο ετησίως»;

Η απάντηση είναι σαφέστατα ΟΧΙ.

Η παγκόσμια κοινωνία και η επιστημονική κοινότητα εδώ και πολύ καιρό δέχονται ισχυρότατη επίθεση από ομάδες συμφερόντων τα οποία προσπαθούν μέσω της καταστροφολογίας και των γκρίζων ψυχολογικών επιχειρήσεων να προωθήσουν μία βίαιη ατζέντα αναδιανομής του παγκόσμιου πλούτου. Η στρατηγική για την αναδιανομή του παγκόσμιου πλούτου περιλαμβάνει τον εκφοβισμό-εκβιασμό της παγκόσμιας μεσαίας τάξης ώστε αυτή να καταστεί ένοχη για το πρωπατορικό αμάρτημα της καταστροφής του πλανήτη και των μελλοντικών γενεών.

Τέτοιου είδους καταστροφολογικές προβλέψεις είχαν ξαναειπωθεί στο παρελθόν με επιμονή και αυτές ποτέ δεν επιβεβαιώθηκαν. Παραδείγματος χάριν, από τη δεκαετία του 1980 οι καταστροφολόγοι υποστήριζαν ότι οι Μαλδίβες στα επόμενα 30 χρόνια, δηλαδή σήμερα, θα ήταν ήδη βυθισμένες λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη και του λιώσιμου των πάγων. Οι Μαλδίβες λοιπόν όχι απλώς δεν έχουν βυθιστεί, αλλά μεγάλες επενδύσεις πραγματοποιούνται διαρκώς εκεί (δισεκατομμύρια δολλάρια επενδύονται σε νέα ξενοδοχεία και 5 νέα αεροδρόμια άνοιξαν μέσα στο 2019 ή θα ανοίξουν αρχές 2020!).

Ας δοθεί ένα ακόμη παράδειγμα γκρίζου τακτικισμού ο οποίος ακολουθείται από τους καταστροφολόγους με μεθόδους σύγχρονων μεθόδων μάρκετινγκ.

Όπως έγινε γνωστό, μία καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Βικτώρια του Καναδά απολύθηκε όταν αυτή τόλμησε να εκφράσει την επιστημονική άποψη ότι οι πολικές αρκούδες όχι μόνο δεν κινδυνεύουν από τις περιοδικές αλλαγές θερμοκρασίας του πλανήτη (αυτό που ορισμένοι ονομάζουν Κλιματική Αλλαγή) αλλά αντιθέτως ο πληθυσμός των αρκούδων ακμάζει, [5]. Έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς το ιστορικό διάφορων γεγονότων όπως αυτά εξελίχθηκαν από τις 16 Σεπτεμβρίου 2019.

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2019 η καθηγήτρια Susan Crockford ανάρτησε στο youtube ένα βίντεο με τίτλο: «No climate emergency for polar bears». Το βίντεο στηρίζεται στην επιστημονική έρευνα της καθηγήτριας Crockford.

Στις 18 Οκτωβρίου 2019 η εφημερίδα Guardian (η οποία αποτελεί τη ναυαρχίδα της παγκόσμιας κλιματικής προπαγάνδας) δημοσιεύει άρθρο με τίτλο: «Why we’re rethinking the images we use for our climate journalism» (Μετάφραση: «Γιατί σκεφτόμαστε να αλλάξουμε τις εικόνες που χρησιμοποιούμε στην κλιματική μας δημοσιογραφία»). Απόσπασμα από τη Guardian: «…Γνωρίζουμε από χρόνια εμπειρίας ότι οι άνθρωποι αγαπούν τις πολικές αρκούδες οπότε είναι εύκολο να δούμε πώς αυτά τα ελκυστικά πλάσματα έχουν γίνει τα εμβλήματα για τα θέματα των απειλούμενων ειδών και αυτό που ονομάζεται παγκόσμια υπερθέρμανση. Συχνά, όταν σηματοδοτούμε περιβαλλοντικές ιστορίες στους αναγνώστες μας, η επιλογή μιας εικόνας μιας πολικής αρκούδας για το λιώσιμο των πάγων είναι η προφανής – αν και όχι απαραίτητα κατάλληλη – επιλογή. Αυτές οι εικόνες αποκαλύπτουν μια συγκεκριμένη ιστορία σχετικά με την κλιματική κρίση, αλλά μπορούν να φαίνονται απομακρυσμένες και αφηρημένες – ένα πρόβλημα που δεν είναι ανθρώπινο, ούτε αυτό που είναι ιδιαίτερα επείγον…»

Εν ολίγοις, οι σύμβουλοι του Guardian(;) διαπιστώνοντας ότι το αφήγημα που είχαν υιοθετήσει εδώ και δεκαετίες οι κλιματικοί καταστροφολόγοι πως δήθεν «οι πολικές αρκούδες κινδυνεύουν από την κλιματική αλλαγή» καταρρέει, αποφάσισαν να μη ξαναχρησιμοποιήσουν φωτογραφίες από πολικές αρκούδες στα άρθρα τους για την κλιματική αλλαγή καθώς οι φωτογραφίες των αρκούδων δεν θα απεικονίζουν πια την πραγματικότητα. Πρόκειται για σαφέστατη νίκη της καθηγήτριας Susan Crockford! Η Φύση δεν φοβάται τις περιοδικές αλλαγές της θερμοκρασίας όπως δεν τις φοβόταν εδώ δισεκατομμύρια χρόνια!

Στις 19 Οκτωβρίου 2019 το Πανεπιστήμιο της Βικτώρια του Καναδά απολύει(!) την καθηγήτρια Susan Crockford μετά από 15 χρόνια συνεργασίας. Σε δήλωσή της η κ. Crosckford αφήνει υπονοούμενα για «εξω-πανεπιστημιακές πιέσεις».

Ας επανέλθουμε στην πρόσφατη καταστροφολογική διακήρυξη των 11.258 ατόμων. Το επιχείρημα που χρησιμοποίησαν τα συγκεκριμένα άτομα είναι ότι δεν πρέπει να ανέβει η θερμοκρασία του πλανήτη κατά 1,5 βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με την προ-Βιομηχανική περίοδο.

Κατ’αρχήν, μπορεί κάποιο από αυτά τα 11.258 άτομα να μας ενημερώσει ποιά είναι η ιδανική θερμοκρασία του πλανήτη. Είναι 15 βαθμοί; Είναι 20 βαθμοί; Είναι 17 βαθμοί; Πού; Σε ποιό σημείο του πλανήτη; Στη θάλασσα; Στη στεριά; Στο υπέδαφος; Στον αέρα; Σε τί ύψος; Σε τί βάθος; Στον άνθρωπο π.χ. η ιατρική επιστήμη έχει διαπιστώσει ότι η ιδανική θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος βρίσκεται στου 37 βαθμούς Κελσίου με μία διακύμανση 0,6 βαθμών Κελσίου. Γνωρίζει κάποιο από αυτά τα 11.258 άτομα ποιά είναι η φυσιολογική θερμοκρασία του πλανήτη; ΟΧΙ. Γιατί πολύ απλά δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Το μόνο που υφίσταται είναι η ιστορική παρατήρηση των θερμοκρασιακών αλλαγών σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Γι’αυτόν ακριβώς το λόγο σκοπίμως(;) τα 31.258 άτομα δεν υιοθετούν κάποια συγκεκριμένη θερμοκρασία για τον πλανήτη αλλά όρισαν αυθαιρέτως ως επίπεδο σύγκρισης την αύξηση κατά 1,5 βαθμούς Κελσίου συγκριτικά με μία συγκεκριμένη περίοδο του πλανήτη.

Αν θεωρήσουμε ότι η Βιομηχανική Επανάσταση ξεκίνησε περίπου το έτος 1850, και με δεδομένο το γεγονός ότι η ηλικία του πλανήτη έχει ηλικία περίπου 4,523 δισεκατομμύρια έτη, τότε η χρονική περίοδος στην οποία επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους τα 11.258 άτομα αφορά μόνο το 0,0000037% της συνολικής ηλικίας του πλανήτη. Το υπόλοιπο 99,9999963% της ηλικίας του πλανήτη δεν το λαμβάνουν καθόλου υπόψιν τους. Γιατί άραγε; Για ποιό λόγο τα 11.258 άτομα χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ως μέτρο σύγκρισης και όχι κάποια άλλη χρονική περίοδο;

Πονηρά σκεπτόμενοι όσοι επινόησαν την αμφισβητούμενη θεωρία της κλιματικής αλλαγής πρότειναν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ώστε να συνδέσουν τις θερμοκρασιακές αλλαγές του πλανήτη με τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Ο Άνθρωπος, σύμφωνα με τους καταστροφολόγους, φέρει το προπατορικό αμάρτημα και πρέπει να τιμωρηθεί πληρώνοντας παγκόσμιους κεφαλικούς φόρους ύψους $1.000 το χρόνο. Γιατί τα 11.258 άτομα δεν επέλεξαν ως μέτρο σύγκρισης την περίοδο του Χρυσού Αιώνα του Περικλή; Γιατί πολύ απλά, το αφήγημά τους θα κατέρρεε: μεταξύ 4.500 π.Χ. και 500 π.Χ. υπήρξαν κλιματικές αλλαγές. Η μεγάλη άνοδος της θερμοκρασίας ξεκίνησε στην εποχή του Περικλή και κράτησε, περίπου μέχρι το 300 μ.Χ., ήτοι για 800 χρόνια (Εικόνα 1).

Αν μη τί άλλο, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που συνυπέγραψαν τη συγκεκριμένη πολιτική διακήρυξη δεν όφειλαν ίσως να ενημερώσουν σχετικώς αυτούς που έγραψαν τη διακήρυξη; Ίσως η πιο σκληρή κριτική που δέχτηκε η πολιτική διακήρυξη των 11.258 ατόμων προέρχεται από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (ΜΙΤ).

Η κριτική του ΜΙΤ επικεντρώνεται στην πολιτική – και όχι επιστημονική – πρόταση των 11.258 ατόμων οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ ζητούν να υπάρξει έλεγχος-μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού ώστε να εκλύεται λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα. Μία πρόταση η οποία κρίνεται αντιεπιστημονική, βάναυση, απάνθρωπη και προβλημάτισε έντονα ήδη επιστήμονες των αναπτυσσόμενων χωρών.

ΥΓ. Επί του πληκτρολογίου: μόλις πριν λίγο ανακοινώθηκε μία εξαιρετικά ευχάριστη είδηση σχετική με την ανακάλυψη δύο νέων ειδών φιδιού από Έλληνα επιστήμονα. Η ανακάλυψη έγινε λίγα χιλιόμετρα έξω από τις Σέρρες. Πρόκειται για απολιθωμένα ερπετά και αμφίβια με ηλικία γύρω στα 6 με 5,5 εκατομμύρια χρόνια πριν, δηλαδή κατά το τέλος της Μειόκαινου εποχής και αρχή της Πλειόκαινου. Ο Έλληνας επιστήμονας, πέραν του εξαιρετικού χιούμορ το οποίο φαίνεται να διαθέτει καθώς ονόμασε τα φίδια με πανέμορφα ονόματα (Περιεργόφις ο μικρός και Παραξενόφις ο σπάνιος), είπε και κάτι αρκετά ενδιαφέρον το οποίο σχετίζεται με το σημερινό άρθρο: ««Η εποχή αυτή είναι σημαντική για την Ευρώπη γιατί ακριβώς τότε συνέβη η λεγόμενη “Μεσσηνιακή Κρίση Αλατότητας” που είχε ως αποτέλεσμα τεράστιες κλιματικές αλλαγές σε όλη τη περιοχή, με μέρος της Μεσογείου να έχει αποξηραθεί». Χρειάζεται κάποιο επιπλέον σχόλιο;

Τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν απαραίτητα τους συγγραφείς. Η ιστοσελίδα δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.

