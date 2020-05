Διπλή βράβευση για το LG B2B Academy στα Loyalty Awards 2020

Το τμήμα Business Solutions της LG Εlectronics Hellas απέσπασε δύο βραβεία στα φετινά Loyalty Awards για το πρόγραμμα LG B2B Academy Club. Στην ενότητα Best in Loyalty & Engagement έλαβε το Silver βραβείο στην κατηγορία Εlectronics & Home Appliances ενώ στην ενότητα Best New Product/Service Loyalty Initiative κατάκτησε το Bronze βραβείο.

Η LG B2B Ακαδημία του επαγγελματικού τμήματος Business Solutions της LG ιδρύθηκε το 2009 και στεγάζεται στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα. Μέχρι και σήμερα, μέσα από τους κύκλους σεμιναρίων οι άρτια καταρτισμένοι εκπαιδευτές, που είναι εξειδικευμένα στελέχη της LG, μεταδίδουν την τεχνογνωσία της εταιρείας σε ειδικούς σχετικών κλάδων και τους παρέχουν πρακτική εξάσκηση σε μια ευρεία γκάμα LG προϊόντων, τα οποία βρίσκονται εγκατεστημένα και σε πλήρη λειτουργία στο σύγχρονο Showroom που διαθέτει η εταιρεία.

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 10 χρόνων λειτουργίας της Β2Β Ακαδημίας, η LG επέκτεινε το πλαίσιο δράσης της Ακαδημίας το 2019 και παρουσίασε το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης για εκπαιδευτικά σεμινάρια LG B2B Academy Club αποκλειστικά για τους επαγγελματίες του κλάδου, το οποίο και επιβραβεύτηκε από τους κριτές των φετινών Loyalty Awards. Η Warply ανέλαβε για λογαριασμό της LG Hellas, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση του LG B2B ACADEMY Club, ενώ για το πρόγραμμα συνολικά χρησιμοποιείται η loyalty και marketing automation πλατφόρμα Warply Engage.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι το 1ο B2B loyalty πρόγραμμα για επαγγελματίες που επιβραβεύει τη διαρκή εκμάθηση και την παρακολούθηση σεμιναρίων. Τα μέλη του LG B2B Academy Club έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια, λαμβάνοντας πιστοποίηση παρακολούθησης ηλεκτρονικά και σύμφωνα με το πρόγραμμα επιβράβευσης, να συλλέξουν πόντους με διάφορες ενέργειες και να κερδίσουν μοναδικά δώρα. Μέσα από τους κύκλους σεμιναρίων οι εξειδικευμένοι εκπαιδευτές της LG μεταδίδουν την τεχνογνωσία της εταιρείας στους επαγγελματίες των σχετικών κλάδων με τη χρήση των τελευταίων και πιο εξελιγμένων τεχνολογιών και εξοπλισμού.