Διαδικτυακά το 4ο Balkan & East Med Energy Law Forum

Η Palladian Conferences διοργανώνει για τέταρτη συνεχή χρονιά το BALKAN & EASTMED ENERGY LAW FORUM, το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά στα αγγλικά, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020.

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν τα επίκαιρα νομικά ζητήματα στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, λαμβάνοντας υπόψη, τόσο την ελληνική, όσο και τη διεθνή εμπειρία.

Ο κ. Αντώνης Παπαγιαννίδης, δημοσιογράφος και δικηγόρος, θα έχει το συντονισμό του συνεδρίου.

Ομιλητές και θεματολογία

Ενότητα I: Privatization in the Energy Sector – Investments and networks

Kostadin Sirleshtov, Partner, Coordinator of the Energy, Projects and Construction Practice for Central and Eastern Europe, CMS Law Firm

Τίτλος Παρουσίασης: Privatization in CEE and the Green Deal – the role of the stakeholders

Γιάννης Μπασιάς, Energy Advisor

Ενότητα II: Financing of GREEN Energy Projects in the East Med – Common Energy Projects in SE Europe

Γιάννης Κουρνιώτης, Partner, Lambadarios Law Firm

Αλεξία Τροκούδη, Group Manager, Legal Division on Corporate Holdings and Energy Regulation, Advocate, LLM, Hellenic Petroleum S.A

Τίτλος Παρουσίασης: European Green Deal: The Strategy of our future

Ενότητα III: Dispute Resolution – Arbitration issues

Δρ. Βασιλική Μαραζοπούλου, Attorney-at-Law, Energy Exchange Group

Τίτλος Παρουσίασης: Third Party Funding: The Next Game Changer for Arbitration in the Energy Sector

Γιώργος Πανόπουλος, Partner, Lambadarios Law Firm

Τίτλος Παρουσίασης: The Achmea ECJ decision in the spotlight of recent investment arbitral awards: insights from outside the box

Devika Khanna, Partner, Clyde & Co

Τίτλος Παρουσίασης: Arbitration – Adaptability in times of change

Ενότητα IV: Current legal and regulative Energy issues

Σπύρος Κιαρτζής, Manager New Technologies and Alternative Energy Sources, Hellenic Petroleum S.A

Τίτλος Παρουσίασης: Managing Energy Transition in an uncertainty era

Σοφία Μιχελάκη, Head of DESFA’s Legal, Governance & Compliance Division

Τίτλος Παρουσίασης: Natural Gas Storage Facilities from a Market Perspective

Γιώργος Λάγαρης, Legal Counsel, Motor Oil (Hellas)

Τίτλος Παρουσίασης: Energy storage: A disruption to the energy markets

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με Bronze Sponsor τα Ελληνικά Πετρέλαια, Contributor την Iron Mountain και Supporter την Lambadarios Law Firm.