ΕΝΑ: Διαδικτυακή ημερίδα στις 18 Ιανουαρίου

Ενημερωτική ημερίδα διοργανώνει το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών με θέμα «Τεχνολογία & Κοινωνικές Ανάγκες σε συνθήκες Κλιματικής & Ψηφιακής Μετάβασης», ανοίγοντας ένα νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από την ενημέρωση του κοινού για το υδρογόνο, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις προοπτικές για την Ελλάδα.

Η ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών «πράσινου υδρογόνου» εντάσσεται στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ε.Ε.

Το υδρογόνο φαίνεται να καθίσταται πλέον βασικός άξονας της ενεργειακής μετάβασης και κερδίζει έδαφος στις πηγές χρηματοδότησης για τεχνολογική έρευνα, υποδομές και αποθήκευση παγκοσμίως.

Σε αντίθεση με τις ραγδαίες εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, η δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα για το συγκεκριμένο θέμα παραμένει περιορισμένη. Ακόμη, είναι γεγονός ότι, στις περισσότερες χώρες, οι φορείς χάραξης πολιτικής για το κορυφαίο ζήτημα της ενεργειακής και κλιματικής μετάβασης καθορίζουν τις επιλογές τους με βάση το κριτήριο του «τι είναι τεχνολογικά εφικτό», χωρίς να εξετάζεται -παράλληλα και με ισότιμο τρόπο- το ερώτημα «τι είναι κοινωνικά χρήσιμο και αναγκαίο». Η αποσπασματική αυτή προσέγγιση ενέχει κίνδυνο αποκλεισμού της κοινωνίας από συζητήσεις και πολιτικές, οι οποίες θα καθορίσουν εντούτοις το παραγωγικό και καταναλωτικό μοντέλο των επόμενων δεκαετιών, όπως και την απασχόληση και τις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού.

Με την ενημερωτική ημερίδα για ένα τεχνολογικό θέμα αιχμής, όπως αυτό του υδρογόνου, το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών εγκαινιάζει ένα νέο κύκλο συζητήσεων με θέμα «Τεχνολογία & Κοινωνικές Ανάγκες σε συνθήκες Κλιματικής & Ψηφιακής Μετάβασης» με στόχο το άνοιγμα της συζήτησης για την ενέργεια και το περιβάλλον στους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΝΑ συγκεντρώνει κάποιους από τους πλέον διακεκριμένους επιστήμονες και ειδικούς επί του θέματος στην Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων και της βιομηχανίας. Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής ημερίδας, οι ομιλητές θα κληθούν να απαντήσουν σε μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα όπως:

Ποιοι είναι οι σχεδιασμοί για το υδρογόνο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο;

Με ποια κριτήρια πρέπει να αξιολογούμε τις προοπτικές και τη χρησιμότητα μιας τεχνολογίας;

Ποιες είναι οι δυνατότητες και τα όρια του υδρογόνου; Υπό ποιες προϋποθέσεις η χρήση του υδρογόνου είναι φιλική προς το περιβάλλον και συμβάλλει στην ενεργειακή αποδοτικότητα και ενεργειακή ασφάλεια;

Ποια μπορεί να είναι η θέση και συμβολή του υδρογόνου στη διαδικασία της δίκαιης ενεργειακής και κλιματικής μετάβασης;

Ποιες είναι οι χρήσεις υψηλής αξίας για την κοινωνία και την οικονομία τις οποίες μπορεί να καλύψει η ανάπτυξη του υδρογόνου ειδικά για την Ελλάδα και την Κύπρο (αποθήκευση ενέργειας από ΑΠΕ, «πρασίνισμα» βιομηχανίας, χρήση στην ακτοπλοΐα, ενεργειακή αυτονομία μη συνδεδεμένων περιοχών, καταπολέμηση ενεργειακής φτώχειας, κ.λπ.);

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας και της Κύπρου που πρέπει να αξιοποιηθούν;

Πρόγραμμα διαδικτυακής ημερίδας

09:30 – 09:45 Εισαγωγή

Γιάννης Ευσταθόπουλος, Οικονομολόγος, Συντονιστής Κύκλου Βιώσιμης Ανάπτυξης & Ευημερίας του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ

09:45 – 10:45 Α’ Συνεδρία: Είναι το υδρογόνο το εναλλακτικό καύσιμο για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και την ενεργειακή ασφάλεια; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Συντονιστής:

Νικόλαος Φαραντούρης, Καθηγητής της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ομιλητές:

Σοφοκλής Μακρίδης, Αν. Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Εργαστηρίου Φυσικής Περιβάλλοντος & Τεχνολογιών Υδρογόνου

Βασίλης Ιγκλεζάκης, Αν. Καθηγητής, University of Strathclyde, Glasgow, Sector on Chemical & Process Engineering, Waste & Energy

Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Διευθυντής Νέων Ενεργειακών Λύσεων, Τομέας Βιώσιμων Τεχνικών Λύσεων, ΜΕΤΚΑ

Δημήτρης Τσέκερης, Ενεργειακός Μηχανολόγος-Μηχανικός, Υπεύθυνος Ενεργειακής Πολιτικής, WWF Ελλάς

10:45 – 11:15 Συζήτηση – Ερωτήσεις

11:15 – 12:15 Β’ Συνεδρία: Προοπτικές ανάπτυξης και εφαρμογές υψηλής κοινωνικοοικονομικής αξίας του υδρογόνου στην Ελλάδα, την Κύπρο και διεθνώς

Συντονιστής:

Κωστής Σταμπολής, Πρόεδρος Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

Ομιλητές:

Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς, Πρόεδρος Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου

Μιχάλης Βερροιόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, πρώην Γενικός Γραμματέας Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Δημήτρης Παναγιωτακόπουλος, Αν. Καθηγητής, University of Cranfield, Head of Future Air Mobility, Electric hybrid/hydrogen Unmanned Vehicles

Δρ. Αντώνης Μπάνος, Research Associate – Head of hydrogen – Interface Analysis Centre, University of Bristol

Νίκος Μάντζαρης, Δρ. Χημικός Μηχανικός, αναλυτής πολιτικής, συνιδρυτής & εταίρος The Green Tank

12:15 – 12:45 Συζήτηση – Ερωτήσεις

12:45 – 13:00 Κλείσιμο εργασιών ημερίδας

Γιάννης Ευσταθόπουλος

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΕΝΑ: enainstitute.org