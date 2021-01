now playing

Συναντήσαμε τον εμπορικό διευθυντή, Ελευθέριο Ιατρόπουλο, ο οποίος μας μίλησε για την πορεία της εταιρείας, για το πώς αντιμετωπίζουν την πανδημία, για τα νέα προϊόντα, για την υγραεριοκίνηση καθώς και για τα νέα τους επενδυτικά πλάνα και κινήσεις.

Συνέντευξη στη Φαίδρα Μαυρογιώργη(faidra@energyin.gr)

H Coral Gas A.E.B.E.Y. είναι η διάδοχος της εταιρείας Shell Gas A.E.B.E.Y., μετά την εξαγορά των δραστηριοτήτων εμπορίας της στην Ελλάδα από τη Motor Oil (Hellas) Διυλιστήρια Κορίνθου A.E., το 2010. Κύρια και βασική της δραστηριότητα είναι η εμπορία του υγραερίου και των συναφών προϊόντων. Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1965, στην αγορά της αποθήκευσης και ε-μπορίας υγραερίου. Η εταιρεία είναι μέλος του World LPG Association.

– Μιλήστε μας για την πορεία της εταιρείας και σε ποιους τομείς δραστηριοποιείστε.

Η Coral Gas A.E.B.E.Y. είναι η διάδοχος της Shell Gas A.E.B.E.Y., μετά την εξαγορά των δραστηριοτήτων εμπορίας της στην Ελλάδα από τη Motor Oil το 2010 και είναι κορυφαία εταιρεία υγραερίου σε μερίδια αγοράς. Μέσω των 4 εγκαταστάσεών της σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Κρήτη εξυπηρετεί πάνω από 1.000.000 πελάτες, προμηθεύοντάς τους µε αξιοπιστία και ασφάλεια υγραέριο. Η εταιρεία εμπορεύεται τα προϊόντα της σε όλα τα διαφορετικά είδη συσκευασιών. Συγκεκριμένα, εμπορευόμαστε φιάλες για οικιακή και επαγγελματική χρήση, χύμα υγραέριο σε δεξαμενές για οικιακή, επαγγελματική και βιομηχανική κατανάλωση, φιαλίδια τα οποία βρίσκονται σε πολλά σημεία πώλησης ανά την Ελλάδα και τα οποία εμφιαλώνονται σε δική μας μονάδα παραγωγής. Επίσης, εμπορευόμαστε υγραέριο κινητήρων για οχήματα (Autogas), μέσω μεγάλου δικτύου πρατηρίων σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε, μάλιστα, οι πρώτοι στην Ευρώπη που εισήγαμε μοριακό ιχνηθέτη, με πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας και ποσότητας. Τέλος, ασχολούμαστε και με την εμπορία συσκευών υγραερίου, δηλαδή συσκευές που απευθύνονται στους καταναλωτές είτε για θέρμανση είτε για μαγείρεμα (barbeque). Η Coral Gas, τα τελευταία χρόνια, έχει διευρύνει τις δραστηριότητές της και εκτός Ελλάδας. Υπάρχει η Coral Gas Cyprus, μία αναπτυσσόμενη εταιρεία, που κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στην κυπριακή αγορά, δραστηριοποιούμενη και στο χύμα υγραέριο και στο εμφιαλωμένο. Οραμά μας είναι να παραμείνουμε µία κορυφαία εταιρεία υγραερίου στην προτίμηση των πελατών και να συνεχίσουμε την κερδοφορία, επιτυγχάνοντας συνεχή αναπτυξιακή πορεία, υψηλά επίπεδα ασφάλειας με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

– Πρόσφατα λανσάρετε τη νέα φιάλη υγραερίου 10kg Prime. Ποια η καινοτομία της;

Η Coral Gas, μέσα στο 2020 που αποτέλεσε μία δύσκολη χρονιά, λάνσαρε στην ελληνική αγορά μία νέα και καινοτόμα φιάλη υγραερίου, την Prime. Είναι μία μεταλλική φιάλη 10kg, κατάλληλη για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η νέα αυτή φιάλη, λοιπόν, είναι πολύ πιο ελαφριά από τις ήδη υπάρχουσες των 10kg που κυκλοφορούν στην αγορά (ελαφρύτερη κατά 40% από την κλασική μεταλλική φιάλη), έχει μοντέρνο σχεδιασμό και αυξημένη (τριπλή) ασφάλεια και ευχρηστία. Είναι μία μεταλλική φιάλη υγραερίου μελετημένη και κατασκευασμένη σύμφωνα με τις υψηλότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές, επιβεβαιωμένη από εξωτερικό φορέα πιστοποίησης. Οι χειρολαβές της είναι εργονομικές και κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας ανθεκτικό πλαστικό. Η φιάλη είναι εφοδιασμένη με ειδικά σχεδιασμένη βαλβίδα νέου τύπου, που συνδέεται πάρα πολύ εύκολα (one click) με τον ειδικό ρυθμιστή πίεσης Prime, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη μυϊκή δύναμη αλλά ούτε και ειδικά εργαλεία ή φλάντζες. Επίσης, ένα σημαντικό πλεονέκτημα της νέας φιάλης είναι η ένδειξη της στάθμης του υγραερίου, που επιτρέπει στον καταναλωτή να είναι πάντοτε προετοιμασμένος για την αντικατάστασή της πριν αυτή αδειάσει. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να ελέγξει εύκολα αν τυχόν υπάρχει διαρροή σε οποιοδήποτε σημείο από τη σύνδεση της φιάλης έως και τις συνδεδεμένες συσκευές. Παράλληλα, προσφέρει επιπλέον ασφάλεια στον καταναλωτή, γιατί διαθέτει σύστημα FLV και σε περίπτωση που παρουσιαστεί διαρροή στο δίκτυο υγραερίου μετά τη βαλβίδα, το FLV ενεργοποιείται αυτόματα και περιορίζει τη ροή του υγραερίου σε ασφαλές επίπεδο. Επίσης, διαθέτει και σύστημα PRV, που ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση υπερβολικής αύξησης της πίεσης στο εσωτερικό της φιάλης, απελευθερώνοντας υγραέριο στην ατμόσφαιρα. Αξίζει να σημειωθεί πως η φιάλη διαθέτει ειδικό microchip (NFC) που επιτρέπει στους χρήστες, αφού πρώτα το σαρώσουν με το κινητό τους, να συνδεθούν στην εφαρμογή «CORAL GAS APP», που τους δίνει τη δυνατότητα να αντλήσουν πληροφορίες για τη φιάλη.

– Στον χώρο του υγραερίου υπάρχει έντονος α-νταγωνισμός. Ποιο είναι το δικό σας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ποια καινοτόμα προϊόντα προωθείτε στην αγορά;

Πράγματι, στον χώρο του υγραερίου ο ανταγωνισμός είναι έντονος, γεγονός που είναι προς όφελος του καναταλωτή, όταν βέβαια αυτός γίνεται με όρους νομιμότητας. Η εταιρεία μας είναι ιδιαίτερα προσανατολισμένη στις ανάγκες του καταναλωτή. Το βασικό χαρακτηριστικό που μας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό είναι η καινοτομία και η επένδυση σε νέες τεχνολογίες. Ολες, όμως, οι λύσεις που αναζητούμε απαντούν σε προβληματισμούς και ανάγκες των καταναλωτών. Συγκεκριμένα, στο Autogas, που εξοικείωσε τους καταναλωτές με την υγραεριοκίνηση, διαπιστώσαμε στην πορεία πως ο καταναλωτής έχει την ανάγκη να νιώθει την ασφάλεια πως το προϊόν που αγοράζει είναι στη σωστή ποσότητα και ποιότητα. Στην ανάγκη αυτή, λοιπόν, απαντήσαμε με τον μοριακό ιχνηθέτη και με το πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας και ποσότητας. Στο σκέλος του χύμα υγραερίου, και πάλι η έννοια της ποσότητας έπρεπε να διασφαλιστεί. Εμείς, τα τελευταία χρόνια, έχουμε εγκαταστήσει στα βυτιοφόρα μας μια μετρητική διάταξη, το mass flow meter, ένα σύστημα μέτρησης ακριβείας της ποσότητας, σε μοριακό επίπεδο. Στα εμφιαλωμένα προϊόντα, πάλι καινοτομούμε λανσάροντας, όπως προαναφέραμε την Prime, αλλά και προηγουμένως είχαμε λανσάρει και τη φιάλη GoGas 5kg, η οποία έχει μεγάλη αποδοχή από τους καταναλωτές. Παράλληλα, ήμασταν πρωτοπόροι και στην εισαγωγή μιας πρωτοποριακής βαλβίδας ασφαλείας (ILL) στα απλά τρυπώμενα φιαλίδια, που έκανε ένα παραδοσιακό προϊόν πολύ ασφαλέστερο. Για όλα τα παραπάνω έχουμε καταφέρει να διαφοροποιηθούμε και να είμαστε από το 2015 και μετά η πρώτη εταιρεία στον χώρο.

– Πόσο, κατά τη γνώμη σας, βοήθησε η αύξηση της υγραεριοκίνησης, που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια, τον κλάδο σας και πώς βλέπετε την απειλή της ηλεκτροκίνησης;

Η υγραεριοκίνηση τα τελευταία 10 χρόνια γνώρισε μεγάλη άνθιση και ανάπτυξη στην ελληνική αγορά, διαμέσου του καναλιού μετατροπών συμβατικών οχημάτων βενζίνης σε υγραέριο. Ολο αυτό το διάστημα, τα οχήματα άλλα και τα πρατήρια υγραερίου αυξήθηκαν γεωμετρικά και πλέον μιλάμε για μία ώριμη αγορά. Υπάρχει πλέον πολύ τεχνογνωσία. Στα πλαίσια αυτά, η εποχή της υγραεριοκίνησης έρχεται, τοποθετώντας σε πρώτο πλάνο το περιβαλλοντικό όφελος από τη χρήση του συγκεκριμένου καυσίμου. Η χρήση υγραερίου εναρμονίζεται με τη στοχοθέτηση της κυβέρνησης και της Ε.Ε. για τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. Η ηλεκτροκίνηση και τα υβριδικά οχήματα είναι καθοδόν, όμως η υγραεριοκίνηση είναι ήδη εδώ και αποδεδειγμένα προσφέρει τουλάχιστον 15% λιγότερες εκπομπές CO2 σε σύγκριση με τη βενζίνη. Πρέπει στρατηγικά το κομμάτι του υγραερίου να συμβαδίσει και να κλείσει το κενό που θα υπάρξει μέχρι να ωριμάσει η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα. Η ηλεκτροκίνηση είναι το μέλλον, όμως, συνοδεύεται από υποδομές που θα κάνουν καιρό να ολοκληρωθούν (π.χ. υποδομές φόρτισης) και από οχήματα που είναι ακόμα ακριβά. Πρέπει να συνυπολογίσουμε, επίσης, ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα μεγάλος στόλος οχημάτων ηλικίας από 5-15 ετών, τα οποία μπορούν ακόμα για ένα διάστημα να βοηθήσουν προς τη μείωση εκπομπών, μέχρι τη στιγμή που η ηλεκτροκίνηση θα έχει φτάσει σε ωριμότητα. Σε αυτό το μεσοδιάστημα, το οποίο δεν είναι μικρό, μπορεί να πάρει από 5 έως και 15 χρόνια, η υγραεριοκίνηση έχει σημαντική θέση. Η υγραεριοκίνηση στην Ελλάδα έχει βασιστεί κυρίως σε μετατροπές, τώρα όμως έχουμε αρχίσει να βλέπουμε και πολλά καινούργια εργοστασιακά αυτοκίνητα υγραερίου, που θα ανανεώσουν το ενδιαφέρον και τις επιλογές των υποψήφιων αγοραστών/οδηγών.

– Το 2020 υπήρξε μία δύσκολη χρονιά για όλους. Σαν εταιρεία πώς αντιμετωπίσατε την πανδημία και ατενίζοντας με αισιοδοξία το νέο έτος που ήρθε μπορείτε να αναφερθείτε στα σχέδιά σας για το επόμενο διάστημα;

Το 2020 ήταν μία χρονιά πολλών προκλήσεων για το σύνολο της αγοράς υγραερίου. Αναφορικά με τα μέτρα που λάβαμε, η Coral Gas αντιμετώπισε με επαγγελματισμό και σύνεση την πανδημία, τόσο σε επίπεδο συνεργατών, όσο και σε υπαλλήλων. Φρο-ντίσαμε να ελέγχονται οι υπάλληλοι σε συχνό ρυθμό με τεστ COVID και ταυτόχρονα εργαστήκαμε έντονα, ώστε να διασφαλίσουμε τον απρόσκοπτο εφοδιασμό της αγοράς και σε επίπεδο βιομηχανίας και σε επίπεδο πρατηρίων, χωρίς να υπάρξει έλλειψη των προϊόντων μας από την αγορά. Επίσης, ενισχύσαμε σημαντικά την υπηρεσία παραγγελιών για κατ’οίκον παράδοση φιαλών (24/7 Home delivery). Σε επίπεδο οικονομίας, ο τομέας που επλήγη σημαντικά στον κλάδο μας είναι ο τομέας του HORECA, δηλαδή ο χώρος της εστίασης και του τουρισμού, κάτι που αποτυπώθηκε και στα αποτελέσματά μας. Ταυτόχρονα, οι μετακινήσεις περιορίστηκαν και ως εκ τούτου τα οχήματα είχαν εκ των πραγμάτων χαμηλότερες καταναλώσεις την περίοδο των lockdown. Ωστόσο, σε αυτό το χρονικό διάστημα παρατηρήσαμε μία αύξηση στο υγραέριο οικιακής χρήσης, ειδικά το μαγείρεμα με υγραέριο άνθισε την περίοδο της καραντίνας που η εστίαση είναι κλειστή, ταιριάζοντας με τη φράση «Μένουμε Σπίτι». Βέβαια, αυτή η δύσκολη περίοδος δεν αποτέλεσε τροχοπέδη, για να συνεχίσουμε το επενδυτικό μας πλάνο που είχαμε σχεδιάσει από τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς και το υλοποιήσαμε με πίστη πως η ανάκαμψη είναι μία κατάσταση που θα έρθει πολύ γρήγορα. Ξεκινάμε τη νέα χρονιά με μεγάλη αισιοδοξία και πιστεύουμε ότι έχουμε κάνει τις απαραίτητες κινήσεις, ώστε να μπορέσουμε το 2021 να προχωρήσουμε πολύ δυναμικά μπροστά με φρέσκα προϊόντα και ιδέες. Αξίζει να αναφέρουμε πως με τη νέα χρονιά η εταιρεία διευρύνει τις δραστηριότητές της και στο CNG. Eχουμε λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να εξυπηρετούμε την ελληνική βιομηχανία αλλά και την αυτοκίνηση και με αυτό το προϊόν. Η Coral Gas, ως μέλος του ομίλου Motor Oil, συνεχίζει με δυναμισμό σε όλες τις δραστηριότητές της.

Who is who

O κ. Ιατρόπουλος Ελευθέριος, 44 ετών, είναι τεχνολόγος μηχανολόγος μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και κατέχει τη θέση του εμπορικού διευθυντή της Coral Gas τα τελευταία 5 χρόνια. Ξεκίνησε την καριέρα του στον χώρο του υγραερίου στη Shell Gas το 2002 και έχει καλύψει έκτοτε πολλές θέσεις στις πωλήσεις και στο Marketing των υγραερίων 18 χρόνια τώρα. Παράλληλα, είναι συντονιστής της επιτροπής υγραερίων του ΣΕΕΠΕ (Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος).