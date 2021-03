Θανάσης Σακκάς: «Η aleo solar προσφέρει στους πελάτες της αξιοπιστία»

now playing

Ο διευθύνων σύμβουλος της aleo solar στην Ελλάδα, Θανάσης Σακκάς, μάς μίλησε για την αγορά φωτοβολταϊκών, την πορεία της εταιρείας μέσα στα χρόνια, τη νέα επένδυση που ανακοίνωσαν, το net metering και για τα οφέλη που προσφέρει στους καταναλωτές, καθώς και για το τι θα μπορούσε να βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξή του.

Συνέντευξη στη Φαίδρα Μαυρογιώργη

Haleo solar GmbH κατασκευάζει φωτοβολταϊκά πάνελ υψηλής απόδοσης και προσφέρει ολοκληρωμένα συστήματα στην παγκόσμια αγορά φωτοβολταϊκών. Διαθέτει εργοστάσιο στο Βραδεμβούργο της Γερμανίας και από το 2014 ανήκει σε έναν από τους παλαιότερους παραγωγούς δισκίων πυριτίου της παγκόσμιας αγοράς, τη SAS, έτσι η aleo solar αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι ενός πανίσχυρου κατασκευαστή φωτοβολταϊκών πλαισίων. Η aleo solar να σημειωθεί ότι έχει 15 χρόνια συνεχόμενης παρουσίας σε Ελλάδα και Κύπρο, προσφέροντας τεχνική υποστήριξη μάρκετινγκ και after sales support στους πελάτες της. Επίσης, είναι μέλος του ΣΕΦ (Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών) από το 2007.

– Κ. Σακκά, πείτε μας λίγα λόγια για την πορεία της εταιρείας τα τελευταία χρόνια.

20 χρόνια ζωής! Κάναμε λάθη, πληρώσαμε για τα λάθη μας αλλά μάθαμε και διδαχθήκαμε από αυτά και σήμερα προσφέρουμε στους πελάτες μας κάτι που δεν αγοράζεται, αλλά χτίζεται. «Την αξιοπιστία»! Η aleo solar είναι μια από τις ελάχιστες εταιρείες παγκοσμίως που είναι παρούσα, 20 συνεχόμενα χρόνια στην αγορά των φωτοβολταϊκών. Δεν φύγαμε, δεν κλείσαμε, δεν εξαφανιστήκαμε και ξαναεμφανιστήκαμε. Είμαστε εδώ από την αρχή της φωτοβολταϊκής αγοράς, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες μας απέναντι στους πελάτες μας για κάθε πάνελ που προμηθεύουμε. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η εταιρεία αποφάσισε στρατηγικά από την πρώτη στιγμή να μη θυσιάσει την ποιότητα στον «βωμό» της χαμηλής τιμής. Με διακριτικότητα και σκληρή δουλειά, αποδεικνύουμε εδώ και 20 χρόνια πως η ποιότητα μπορεί να πάρει καιρό για να «αποκαλυφθεί», αλλά είναι πάντα εκεί, παρούσα, για να κάνει τη διαφορά, όποτε αυτό χρειαστεί!

– Μπορείτε να αναφερθείτε στους στόχους και τα σχέδιά σας για το επόμενο διάστημα;

Ο στόχος μας σαν εταιρεία είναι ένας και διαχρονικός. Να κάνουμε τον κάθε πελάτη μας να νιώθει «μοναδικός». Και αυτό το βασίζουμε σε 3 πυλώνες. Στο να προσφέρουμε στους πελάτες μας μοναδικά προϊόντα και υπηρεσίες, στο να μπορούν οι εργαζόμενοι της εταιρείας μας να εισπράττουν την αξιοπιστία της aleo σε όλα τα επίπεδα, ανεξαρτήτου θέσης, με σκοπό να την μεταλαμπαδεύουν με τη σειρά τους προς τα έξω, και τέλος με το να έχουμε την aleo παρούσα και καταλύτη της αγοράς φωτοβολταϊκών κάθε χρονιά, ανεξαρτήτων συνθηκών. Θέλουμε η κάθε στέγη είτε βιομηχανική είτε οικιακή να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να έχει φωτοβολταϊκά aleo.

– Στην αγορά που δραστηριοποιείστε υπάρχει έντονος ανταγωνισμός. Ποιο είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της aleo solar και ποιες νέες τεχνολογίες προωθείτε;

Ο ανταγωνισμός είναι έντονος και αθέμιτος. Μπορεί οποιοσδήποτε να πουλήσει πάνελ στην αγορά, έχοντας ένα ωραίο φυλλάδιο και ενδεχομένως μια αναφορά στη Γερμανία ή στο πόσο μεγάλος και τρανός είναι. Επιτρέψτε μου να παραφράσω τη γνωστή έκφραση και να πω πως «τα νεκροταφεία είναι γεμάτα από τρανές εταιρείες πανέλων» που κάθε 5-6 χρόνια κλείνουν και εμφανίζονται με νέο όνομα. Και αυτό, απλά συμβαίνει, διότι δεν αντέχουν να υποστηρίξουν τις ευθύνες τους με τις οποίες έχουν δεσμευτεί όσον αφορά στην ποιότητα των πανέλων τους. Εγώ απλά θα πω στους επενδυτές που ψωνίζουν με κριτήριο τη χαμηλή τιμή, να κάνουν έναν έλεγχο, έστω δειγματοληπτικό, στα πάνελ που παραλαμβάνουν στο πάρκο. Θα καταλάβουν πως κανένας επιχειρηματίας (εργοστάσιο πανέλων) δεν είναι αφελής, για να χάνει χρήματα. Ο μόνος χαμένος είναι ο επενδυτής που σε λίγα χρόνια θα πρέπει να αντικαταστήσει τα «καινούργια» του πάνελ. Στην aleo, φροντίζουμε να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που να είναι 2-3 χρόνια μπροστά από τον ανταγωνισμό. Είμαστε οι πρώτοι που προσφέραμε 25 χρόνια Εργοστασιακή Εγγύηση, και όχι απλά εγγύηση απόδοσης, σε συνδυασμό με τη χρηματική αποζημίωση, σε περίπτωση που κάποιος χρειαστεί να αντικαταστήσει κάποιο πάνελ μας. Με λίγα λόγια, προσφέρουμε και καινούργιο πάνελ για αντικατάσταση, και πληρώνουμε για να μπορέσει κάποιος να το τοποθετήσει, χωρίς να επιβαρυνθεί. Στην aleo, προσφέρουμε εγγυημένες kwh για 25 χρόνια, ό,τι και αν συμβεί. Επιτομή της ποιότητάς μας είναι η ανακοίνωση που έλαβε χώρα πριν λίγες ημέρες σχετικά με τη νέα επένδυση της aleo, πάντα στο Prenzlau της Γερμανίας, για το διπλασιασμό της παραγωγής μας μέσα στο έτος με φωτοβολταϊκά πλαίσια νέας γενιάς. Η τεχνολογία, που θα φέρουμε τον Σεπτέμβριο και στην Ελλάδα, δεν χρησιμοποιείται σήμερα και είναι η τεχνολογία της επόμενης δεκαετίας.

– Το τελευταίο διάστημα δίνεται μεγάλη έμφαση στο net metering. Ποια είναι τα οφέλη για τον καταναλωτή και πώς μπορεί να αναπτυχθεί ο συγκεκριμένος τομέας; Προγράμματα όπως το «Εξοικονομώ- Αυτονομώ» πιστεύετε πως βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση;

Το net metering είναι το εργαλείο που θα κάνει τον πολίτη της χώρας μας συμμέτοχο σε ένα καλύτερο αύριο. Δίνει τη δυνατότητα να μπορεί κάποιος να παράγει την ενέργεια που χρειάζεται από τον ήλιο με μια εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη στέγη του. Αν σκεφτείτε και την «ενσωμάτωση» της ηλεκτροκίνησης στην καθημερινότητά μας, τότε μια τέτοια προσέγγιση δίνει άλλη πνοή στα φωτοβολταϊκά και στο net metering. Δυστυχώς, όμως, το net metering δεν προχωρά. 10MW τo 2019 και 10MW το 2020 είναι τραγικά νούμερα. Είναι αριθμοί που αποδεικνύουν πως πρακτικά δεν υπάρχει αγορά. Πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές, προκειμένου να ενσωματωθεί το net metering στο ενεργειακό μίγμα της χώρας. Αναφέρουμε τις βασικότερες τομές που πρέπει να γίνουν:

Θα πρέπει το κόστος αποθήκευσης/μπαταρίες, όσο αυτό είναι ακόμα υψηλό, να επιδοτηθεί. Απλά, ξεκάθαρα και χωρίς λάθη «επιδοτούμενων φωτοβολταϊκών» του παρελθόντος.

Τα οφέλη από την εξοικονόμηση ρύπων (CO2 emission) να επιστρέφουν στον αυτοπαραγωγό. Ακόμη και αν είναι μικρά τα ποσά, παρ’ όλα αυτά τους ανήκουν και πρέπει μέσω των παρόχων να «γυρνάνε» στον αυτοπαραγωγό.

Η Πελοπόννησος αλλά και τα νησιά, που σήμερα, πρακτικά είναι αδύνατον κάποιος να γίνει αυτοπαραγωγός, να μπορούν να εγκαταστήσουν net metering. Τα 10kw ή τα 20kw δεν επηρεάζουν λιγότερο ή περισσότερο ένα κορεσμένο δίκτυο. Και εάν, παρ’ όλα αυτά, κάποιοι επιμένουν στον τύπο και όχι στην ουσία, το πρόβλημα των κορεσμένων δικτύων λύνεται με απαίτηση για μεγαλύτερο ποσοστό αποθήκευσης, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο συμψηφισμός.

Πιο συγκεκριμένα, για τους οικιακούς αυτοπαραγωγούς θα πρέπει να υπάρξει ένα πραγματικό χρηματοοικονομικό εργαλείο. Σήμερα, ο δανεισμός από τις τράπεζες ανήκει στην κατηγορία ενός καταναλωτικού δανείου με πολύ υψηλό επιτόκιο. Το επιτόκιο αυτό είναι ασύμφορο. Τα πράσινα δάνεια θα πρέπει να μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με χαμηλό επιτόκιο και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Επίσης, για τους οικιακούς παραγωγούς, θα μπορούσε ο Φ.Π.Α. να συμψηφιστεί με τη φορολογία τους στα επόμενα 5 χρόνια. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζουν αντίστοιχα μέτρα που σχετίζονται με τον Φ.Π.Α.

Προγράμματα, όπως το «Εξοικονομώ- Αυτονομώ», είναι εργαλεία που πραγματικά βοηθούν στην ανάπτυξη του net metering και πρέπει να υπάρξουν και άλλοι κύκλοι. Ενδεικτικά να σας αναφέρω πως στον τελευταίο κύκλο κατατέθηκαν 90.000 αιτήσεις εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 36.000. Επομένως, αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη ανάγκη υπάρχει για «κίνητρα».

– Τέλος, ως αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών, πώς κρίνετε τα πρόσφατα κυβερνητικά μέτρα για τις ΑΠΕ και τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξή του κλάδου σας;

Τα κυβερνητικά μέτρα και οι νέες εξαγγελίες κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Η απολιγνιτοποίηση της χώρας μας προχωρά. Υπάρχει και «πράσινη» ωριμότητα αλλά και πολίτικη βούληση. Επίσης, πιστεύω πραγματικά ότι όλες οι μορφές ενέργειας είναι απαραίτητες στο ενεργειακό μας μίγμα, τόσο οι ΑΠΕ όσο και οι συμβατικές. Η σταθερότητα στο δίκτυο θα επέλθει μόνο μέσω της συμμετοχής όλων των μορφών ενέργειας. Επίσης, και οι συνθήκες για υγιή ανταγωνισμό προκύπτουν από τον πλουραλισμό και όχι από τα μονοπώλια. Οπως επίσης θεωρώ κομβικές τις επενδύσεις που γίνανε σε μονάδες φυσικού αερίου τις προηγούμενες 2 δεκαετίες, προκειμένου να μπορούμε να μιλάμε σήμερα για μεγαλύτερο ποσοστό διείσδυσης των ΑΠΕ.

Πιο συγκεκριμένα, για τις ΑΠΕ εκτιμώ πως η κάθε τεχνολογία μπορεί να έχει το μερίδιο που της αναλογεί. Εκτός από τα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά, πρέπει να δούμε και τις άλλες ΑΠΕ. Η βιομάζα, το βιοαέριο, η επεξεργασία στερεών και υγρών αποβλήτων και οι τεχνολογίες παραγωγής αιθανόλης και βιοντίζελ είναι κάποια από τα κομμάτια, τα οποία συνθέτουν το ενεργειακό παζλ και πρέπει να τις δούμε να αναπτύσσονται.

Σχετικά με τον κλάδο των φωτοβολταϊκών, το 2020 εγκαταστάθηκαν περίπου 850ΜW και το 2021 αναμένονται άλλα 1,2GW και όλα τα έργα είναι ή θα γίνουν επί εδάφους! Είναι σαφές πως ο κλάδος μας για άλλη μια φορά υπερθερμάνθηκε και εάν δεν υπάρξουν δραστικές τομές θα ζήσουμε πάλι το πάγωμα της αγοράς για δεύτερη φορά μέσα σε μια δεκαετία. Η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών απαιτεί πλέον ένα «μοίρασμα» της φωτοβολταϊκής αγοράς και σε κατηγορίες που σήμερα δεν υφίστανται. Θα πρέπει να υπάρξει μια ενεργειακά λογική ανάπτυξη μεταξύ των έργων επί εδάφους, που σήμερα μονοπωλούν τον κλάδο μας, και με τα έργα net metering σε βιομηχανικές στέγες όπως και με τα έργα net metering σε κατοικίες. Φωτοβολταϊκές αγορές, οι οποίες στηρίζουν την ανάπτυξη τους αναλογικά και στους 3 αυτούς πυλώνες, είναι αγορές σταθερές, βιώσιμες και προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στο ενεργειακό μίγμα της χώρας που υπηρετούν.

Who is who

O Θανάσης Σακκάς, είναι μηχανολόγος μηχανικός με Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Ενέργεια και το Περιβάλλον. Από το 2003 έως και το 2007, υπήρξε εμπορικός διευθυντής σε πολυεθνική εταιρεία προμήθειας αεριοστρόβιλων στην Ελλάδα. Τον Ιούνιο του 2007, ανέλαβε την ανάπτυξη της εταιρείας aleo solar GmbH στην Ελλάδα. Από το 2014, το ελληνικό υποκατάστημα έχει υπό την αρμοδιότητά του την Ανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αυστραλία. Είναι μέλος του ΣΕΦ από το 2008. Από το 2009 έως και σήμερα, αποτελεί εκλεγμένο μέλος του ΔΣ. Εχει διατελέσει 4 χρόνια ταμίας. Τα τελευταία 4 χρόνια, υπηρετεί τον ΣΕΦ από τη θέση του αντιπροέδρου.