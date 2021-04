Just Go Zero: Το πρώτο «κίνημα» κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα από την Polygreen

Τη δημιουργία του πρώτου «κινήματος» κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα με το όνομα «Just Go Zero» ανακοινώνει η Polygreen, η εταιρεία, που, με αφετηρία τη χώρα μας, δραστηριοποιείται διεθνώς στον χώρο της κυκλικής οικονομίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Με όραμα έναν κόσμο χωρίς απόβλητα, όπου τίποτα δεν είναι περιττό και τα πάντα αξιοποιούνται, το Just Go Zero σχεδιάζει και υλοποιεί καινοτόμες λύσεις ανακύκλωσης, απευθύνεται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δημόσιους φορείς και καταναλωτές, και έχει ως αποστολή την αλλαγή κουλτούρας μέσα από στοχευμένες δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας.

Πρέσβειρα του Just Go Zero είναι η Ζωή Δημητράκου, η οποία καλεί τον κόσμο αλλά και τις εταιρίες να αλλάξουν καθημερινές συνήθειες και να συμμετέχουν ενεργά στο περιβαλλοντικό «κίνημα».

«Το Just Go Zero είναι μια μικρή επανάσταση για την Ελλάδα, αφού αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα για μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία και καθημερινή συμπεριφορά. Στόχος μας είναι η μετάβαση σε έναν zero waste κόσμο, όπου τίποτα δεν θα περισσεύει και όλα θα αξιοποιούνται. Σε αυτήν την κατεύθυνση ξεκινάμε να δουλεύουμε με επιχειρήσεις που θέλουν να είναι πρωτοπόροι σε αυτό το νέο μοντέλο καθημερινότητας, και θα συνεχίσουμε με δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς αλλά και πολίτες ώστε σύντομα όλες οι πλευρές να έρθουν πιο κοντά σε έναν βιώσιμο τρόπο λειτουργίας που θα εναρμονίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την πλέον σύγχρονη νομοθεσία», δήλωσε ο Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Polygreen.

Η πρώτη εφαρμογή του Just Go Zero έρχεται μέσα από μια πλατφόρμα συλλογής, διαχείρισης και ανακύκλωσης ειδικών ρευμάτων υλικών, πριν αυτά γίνουν απόβλητα, με διαχωρισμό στην πηγή. Το Just Go Zero έτσι προλαμβάνει και μηδενίζει τη ρύπανση, μετατρέποντας υλικά και αντικείμενα που μέχρι σήμερα θεωρούνταν καθημερινά απόβλητα σε λύσεις για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον. Στην πρώτη φάση λειτουργίας της, η πλατφόρμα του Just Go Zero εφαρμόζεται σε επίπεδο business-to-business, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας εξατομικευμένες λύσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. Η πλατφόρμα της Polygreen έχει ήδη καταγεγραμμένα αποτελέσματα στον τομέα της συλλογής και αξιοποίησης υπολειμμάτων τσιγάρων (γόπες) και έχει αποσπάσει σχετικές βραβεύσεις.

«Η φροντίδα για το περιβάλλον είναι εφάμιλλη της φροντίδας μας για τον εαυτό μας, την καλή φυσική κατάστασή μας και τη διατροφή μας. Το ένα συμπληρώνει το άλλο, όπως οι κρίκοι μιας αλυσίδας. Είναι καιρός να φανταστούμε τον κόσμο αλλιώς. Να φανταστούμε έναν κόσμο χωρίς σακούλες σκουπιδιών και κάδους στους δρόμους. Να σκεφθούμε πως ό,τι φαίνεται σε εμάς σήμερα άχρηστο μπορεί να αξιοποιηθεί από κάποιον άλλο . Ας αναπτύξουμε όλοι μαζί μια νέα, πιο υπεύθυνη και βιώσιμη πρακτική αξιοποίησής των χρήσιμων υλικών που αποκαλούμε «σκουπίδια», έναν νέο, ουσιαστικά, τρόπο ζωής. Καλούμε όλο τον κόσμο να γίνει μέρος του Just Go Zero», δήλωσε η Ζωή Δημητράκου, πρέσβειρα του Just Go Zero.

