EcoFest 2021: Οι φετινές δράσεις του προγράμματος

Το EcoFest μέσα από πολλές, ξεχωριστές και διασκεδαστικές δράσεις, φιλοδοξεί να δείξει σε μικρούς και μεγάλους πώς μπορούν να «ζήσουν τη ζωή τους στο πράσινο», σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας τους.

Οι πρώτες 4 κατηγορίες δράσεων είναι:

Eco Mobility: Ζήστε την απόλυτη εμπειρία της ηλεκτροκίνησης, οδηγώντας τα νέα εξηλεκτρισμένα μοντέλα των μαρκών Peugeot, Citroën, και DS Automobiles του Ομίλου Συγγελίδη και δείτε από κοντά τα νέα ηλεκτροκίνητα ποδήλατα της Peugeot! Γνωρίστε τα ηλεκτρικά δίκυκλα της Electric Moto, και δοκιμάστε τα ηλεκτρικά και συμβατικά ποδήλατα της Orient, σε ειδικά διαμορφωμένη e-ride διαδρομή. Ανακαλύψτε τα ξύλινα, οικολογικά ποδήλατα της Cocomat, και μπείτε στην κλήρωση για να τα διεκδικήσετε.

Eco Cooking: Μάθετε πώς το οικολογικό μαγείρεμα μπορεί να γίνει καθημερινή συνήθεια, με τον «Κουζινομπαξέ» του Γιάννη Μπαξεβάνη, και μαγειρέψτε πεντανόστιμα φαγητά με υλικά που σέβονται το περιβάλλον με την καθοδήγηση του Ambassador του EcoFest Γιώργου Τσούλη! Δείτε από κοντά το zero food waste seminar της Madame Ginger, με προϊόντα από τα ΑΒ Βασιλόπουλος.

Eco Living: «Βάλτε καλάθι» στην ανακύκλωση με το Euroleage Legend Θοδωρή Παπαλουκά και τον αγαπημένο, πρώην Διεθνή Μπασκεμπολίστα Δήμο Ντικούδη και κάντε τον αθλητισμό κομμάτι της eco-καθημερινότητάς σας! Λύστε τις απορίες σας για την κλιματική αλλαγή με τα Climate Reality Trainings της ΑΤΡΑΚΤΟΣ, και μάθετε για το οικολογικό lifestyle, στα “Think outside of the Box!” workshops της ομάδας του SDSN Youth. Ελάτε να θαυμάσετε από κοντά τα εικαστικά έργα «πράσινης» καλλιτεχνείας των σπουδαστών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και δείτε πρωτότυπες εφαρμογές φύτευσης και παραγωγής πράσινων καυσίμων από την ερευνητική ομάδα του ΕΚΕΤΑ. Γνωρίστε την αξία του Eco Living στα Yoga και Pilates classes! Μάθετε για τα όνειρα και τους προβληματισμούς των μαθητών των δημοτικών σχολείων της Καλλιθέας για τις μελλοντικές πράσινες πόλεις, με τη βοήθεια της Huawei, και παραδειγματιστείτε από τη δράση καθαρισμού της μαρίνας Καλλιθέας από την ομάδα εθελοντών Save Your Hood. Μάθετε πώς μπορείτε να μεταμορφώσετε τη στέγη του σπιτιού σας σε καταπράσινο κήπο, με το ενεργειακά αυτόνομο eco – σπίτι!

Recycling: Ανακαλύψτε τα οφέλη της ανταποδοτικής ανακύκλωσης με το GreenPanda Car, ανακυκλώστε τις παλιές μπαταρίες σας στα σημεία ΑΦΗΣ, και δώστε δεύτερη ζωή στα παλιά σας ρούχα και παπούτσια στα σημεία ανακύκλωσης της RECYCOM. Φτιάξτε τον κήπο σας με οικολογικό λίπασμα, με τη βοήθεια της Οργάνωσης Γη!

Όλοι μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο, πράσινο τρόπο ζωής και να αναδείξουμε τη σημασία του περιβαλλοντικού πολιτισμού. Ας γίνουμε όλοι #Εcoists και ας ζήσουμε τη ζωή μας στο ….πράσινο!

Ανακαλύψτε όλες τις δράσεις του EcoFest 2021, στις 4, 5 και 6 Ιουνίου στην πλατεία Νερού στην Καλλιθέα.

Το EcoFest 2021 διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας, την Περιφέρεια Αττικής και τον Αναπτυξιακό Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής, Νέα Μητροπολιτική Αττική.

Τελεί υπό τις αιγίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ε.Ν.ΠΕ., της ΚΕΔΕ και της Ε.Ο.Κ.