Η Schneider Electric λανσάρει νέα σειρά Podcast

Η Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, ανακοίνωσε την έναρξη μιας νέας σειράς ηχητικών podcast που περιλαμβάνει την εμπειρία και την τεχνογνωσία των channel leaders από όλη την Ευρώπη. Το IT Channel Perspectives θα αποτελέσει για τους παρόχους λύσεων πληροφορικής μια πλατφόρμα για τη συζήτηση βασικών τάσεων σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τις αναδυόμενες τεχνολογίες όπως την τεχνητή νοημοσύνη (AI), την απομακρυσμένη παρακολούθηση και το edge computing και θα προσφέρει στους συνδρομητές του καναλιού σε βάθος προσωπικές εμπειρίες για το πώς οι κορυφαίες επιχειρήσεις έχουν υποστηρίξει τους πελάτες και έχουν επιταχύνει την ανάπτυξη τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Με κάθε επεισόδιο που φιλοξενείται από διαφορετικό στέλεχος της Schneider Electric από όλη την Ευρώπη ενώ συμμετέχουν και συνεργάτες από ολόκληρη την κοινότητα IT channel, το IT Channel Perspectives θα παρέχει στους ακροατές προσωπικές επιχειρηματικές γνώσεις και θα διερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί καναλιών (channel organizations) έχουν προσαρμόσει και ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών τους κατά τη διάρκεια ενός χρόνου μακροοικονομικής αναστάτωσης. Οι πάροχοι λύσεων IT, οι μεταπωλητές προστιθέμενης αξίας, οι managed service πάροχοι, οι systems integrators και οι διανομείς μπορούν να ακούσουν και να εγγραφούν στα τρία πρώτα επεισόδια του podcast IT Channel Perspectives μέσω Apple Podcasts, Spotify Podcasts, Google Podcasts και Stitcher Podcasts – ή να μάθουν περισσότερα στο APC.com.

Εντοπίζοντας ευκαιρίες στην αγορά με Intelligent επιχειρηματική στρατηγική

Το τελευταίο επεισόδιο περιλαμβάνει μια guest εμφάνιση από τον Tim Suhling, Vice President, Global Business Intelligence, της Ingram Micro, με τον Giles Pattison, IT Channel Marketing & Strategy Director, της Schneider Electric Europe. Μαζί, εξετάζουν σε βάθος πώς η ψηφιακή προσέγγιση της Ingram Micro στο data science βοηθά τους συνεργάτες της να αναπτυχθούν. Επιπλέον, στο επεισόδιο οι channel partners θα βρουν βασικές πληροφορίες για το πώς μπορούν να επωφεληθούν από ‘έξυπνα’ στρατηγικά επιχειρηματικά εργαλεία για τον εντοπισμό νέων στρατηγικών για την απόκτηση πελατών, την υλοποίηση καμπανιών με ακρίβεια και την επιτάχυνση της κερδοφορίας.

«Τον τελευταίο χρόνο είδαμε τους συνεργάτες μας να προσαρμόζονται γρήγορα στις συνθήκες που επικράτησαν και να παίρνουν το προβάδισμα με τους πελάτες τους – βοηθώντας τους να παραμείνουν συνδεδεμένοι και να έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται από οπουδήποτε», δήλωσε ο Tim Suhling, VP, Global Business Intelligence, της Ingram Micro. «Κάθε ένα από αυτά τα σενάρια απαιτεί διαφορετική προσέγγιση για τη δημιουργία ζήτησης, όπου η επιχειρηματική ευφυΐα και τα data analytics αποτελούν τη θεμελιώδη διαφορά μεταξύ της επιτυχίας και της αποτυχίας. Τα podcast είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μοιραστείτε τη γνώση και να μάθετε από τις εμπειρίες των άλλων. Συγχαρητήρια στην Schneider Electric για την κυκλοφορία του IT Channel Perspectives Podcast».

Περισσότερα IT Channel Perspectives

Άλλα επεισόδια του podcast IT Channel Perspectives περιλαμβάνουν guest εμφανίσεις από channel leaders σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων:

• Τον Lee Dutton, Group Sales Director, της Misco UK, και την Maeve Fox, IT Digital Channel & Program Director, της Schneider Electric Europe. Μαζί διερευνούν τις αναδυόμενες επιχειρηματικές ευκαιρίες στο edge και συζητούν πώς οι εξειδικευμένες συνεργασίες βοήθησαν την Misco να δημιουργήσει ένα ανθεκτικό ψηφιακό οικοσύστημα που τροφοδότησε την ανάπτυξη.

• Τον Peter Noren, Senior Sales Specialist, Data Center and SAP Solutions, της Fujitsu Sweden AB, και τον Marcelo Pizzato, IT Channel Manager της Schneider Electric, που συζητούν για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον κλάδο της λιανικής και τον ρόλο του edge computing.

• Τον Angel Castaño, Technical Director Energy Efficiency, της Cad&Lan Spain, και την Ana Carolina Cardoso Guilhen, Channel Director Iberia, της Schneider Electric. Η διεξοδική συνομιλία τους εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι τελικοί χρήστες μπορούν να μετριάσουν τον χρόνο διακοπής λειτουργίας από διακοπές ρεύματος, τη μετάβαση σε απομακρυσμένη διαχείριση και πώς τα νέα μοντέλα ψηφιακών υπηρεσιών βοηθούν τους συνεργάτες να αυξήσουν τα έσοδά τους.

«Τα Channel organizations συνέχισαν να είναι σημαντικά καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, καθοδηγώντας σε δύσκολες συνθήκες για να ικανοποιήσουν τις επιταχυνόμενες απαιτήσεις για ψηφιακό μετασχηματισμό», δήλωσε ο David Terry, Αντιπρόεδρος, IT Channels, Schneider Electric Europe. «Μέσα από τη νέα μας σειρά podcast, θέλαμε να καταγράψουμε τις εμπειρίες των συνεργατών μας από πρώτο χέρι, και να μοιραστούμε βασικές γνώσεις που μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να διαφοροποιηθούν, να αναπτυχθούν και να επιτύχουν».

Όλα τα επεισόδια του IT Channel Perspectives είναι προς το παρόν διαθέσιμα στο APC.com. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη σειρά podcast, αποκτήστε πρόσβαση σε πρόσθετους πόρους, όπως τα e-guides και τα white papers και για να γίνετε μέλος του mySchneider IT Solutions Partner Program, επισκεφτείτε το website.