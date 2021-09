Κλιματική αλλαγή: Στοιχίζει στον πλανήτη 383 εκατ. δολάρια την ημέρα

Οι καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα και τις καιρικές συνθήκες έχουν πενταπλασιαστεί σε διάστημα 50 ετών, το κόστος στην παγκόσμια οικονομία έχει επταπλασιαστεί, αλλά οι έγκαιρες προειδοποιήσεις σώζουν ζωές.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της έκθεσης που δημοσιοποίησαν την Τετάρτη ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) και το Γραφείο του ΟΗΕ για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών (UNDRR), υπογραμμίζοντας ότι η κλιματική αλλαγή και τα ολοένα και πιο ακραία καιρικά φαινόμενα, έχουν προκαλέσει άνοδο φυσικών καταστροφών τα τελευταία 50 χρόνια που επηρεάζουν δυσανάλογα τις φτωχότερες χώρες

Σύμφωνα με τον Άτλαντα θνησιμότητας και οικονομικών απωλειών από τις καιρικές συνθήκες, το κλίμα και το νερό , από το 1970 έως το 2019, αυτοί οι φυσικοί κίνδυνοι αντιπροσώπευαν το 50 % όλων των καταστροφών, το 45 % όλων των αναφερόμενων θανάτων και το 74 % όλων των αναφερόμενων οικονομικών απωλειών.

Υπήρχαν περισσότερες από 11.000 καταστροφές που αποδόθηκαν σε αυτούς τους κινδύνους παγκοσμίως, με λίγο περισσότερο από δύο εκατομμύρια θανάτους και απώλειες 3,64 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Και σύμφωνα με την έκθεση πάνω από το 91% των θανάτων συνέβησαν στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Οι οικονομικές απώλειες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, έχουν αυξηθεί κατά επτά φορές από τη δεκαετία του 1970 έως το 2010, και διαμορφώθηκαν από 49 εκατομμύρια δολάρια σε 383 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως παγκοσμίως.

Οι καταιγίδες, η πιο διαδεδομένη αιτία ζημιών, είχαν ως αποτέλεσμα τις μεγαλύτερες οικονομικές απώλειες σε όλο τον κόσμο.

Τρεις από τις 10 πιο δαπανηρές καταστροφές, όλες τυφώνες που συνέβησαν το 2017, αντιπροσώπευαν το 35 % των συνολικών απωλειών οικονομικής καταστροφής σε όλο τον κόσμο από το 1970 έως το 2019.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο τυφώνας Χάρβεϊ προκάλεσε ζημιά 96,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η Μαρία στην Καραϊβική 69,4 δισεκατομμύρια και η Ίρμα 58,2 δισεκατομμύρια δολάρια στο Πράσινο Ακρωτήριο.

Ωστόσο υπάρχουν και καλά νέα. Χάρη στα βελτιωμένα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και τη διαχείριση καταστροφών, ο αριθμός των θανάτων μειώθηκε μεταξύ 1970 και 2019 – από 50.000 τη δεκαετία του 1970 σε λιγότερο από 20.000 τη δεκαετία του 2010.

«Οι οικονομικές απώλειες αυξάνονται καθώς αυξάνεται η έκθεση. Όμως, πίσω από τα έντονα στατιστικά, κρύβεται ένα μήνυμα ελπίδας. Τα βελτιωμένα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης πολλαπλών κινδύνων οδήγησαν σε σημαντική μείωση της θνησιμότητας. Πολύ απλά, είμαστε καλύτεροι από ποτέ στο να σώζουμε ζωές », δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του WMO , Petteri Taalas.

Στην πρώτη δεκάδα των καταστροφών, οι ξηρασίες αποδείχθηκαν ο πιο θανατηφόρος κίνδυνος, προκαλώντας 650.000 θανάτους, ακολουθούμενες από καταιγίδες που οδήγησαν σε 577.232 θανάτους, πλημμύρες, που σκότωσαν 58.700 ζωές και ακραίες θερμοκρασίες, κατά τη διάρκεια των οποίων πέθαναν 55.736 άνθρωποι.

«Ο αριθμός των ακραίων κλιματικών περιστατικών αυξάνεται και θα γίνει πιο συχνός και σοβαρός σε πολλά μέρη του κόσμου ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής», είπε ο κ. Taalas. «Αυτό σημαίνει περισσότερους καύσωνες, ξηρασία και δασικές πυρκαγιές, όπως αυτές που παρατηρήσαμε πρόσφατα στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική».

