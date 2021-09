Η Samsung Electronics Hellas συμμετέχει στο πρόγραμμα «Bάλε Χρώμα στη Ζωή Σου» από το Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης

now viewing

Με δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για ποιοτική χρήση της τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή

Η Samsung Electronics Hellas συμμετέχει στο καινοτόμο πρόγραμμα του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης «Βάλε Χρώμα στη Ζωή Σου». Η δράση εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Living Streets and Citizen Engagement in local energy and climate projects» που υλοποιείται από επτά ευρωπαϊκές πόλεις, με στόχο να ζωντανέψει τις γειτονιές. Δημότες και κυρίως παιδιά έχουν την ευκαιρία να ζήσουν-μέσα από δράσεις, εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα- το ανθρώπινο πρόσωπο της πόλης τους και ακόμη περισσότερο της γειτονιάς τους.

Οι δράσεις θα διαρκέσουν έως τις 22/9 και πραγματοποιούνται στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως στο Ελληνικό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα,παραδοσιακά παιχνίδια δρόμου, δράσεις ενημέρωσης για την ανακύκλωση,οικολογικές δράσεις με κατασκευές, δημιουργική απασχόληση, μουσικά δρώμενα από συγκροτήματα και με πολλές άλλες εκπλήξεις και εκπαιδευτικές δράσεις.

Η Samsung Electronics Hellas συμμετέχει στο πρόγραμμα με δράσεις που στόχο έχουν να βελτιώσουν την καθημερινή ζωή των πολιτών μέσα από τη σχέση τους με την τεχνολογία.Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει τη χαρά να υποστηρίζει τoπρόγραμμα παρέχοντας στους πολίτες συμβουλές για ποιοτική χρήση των smartphone τους.Οι δράσεις της εταιρείας περιλαμβάνουν: