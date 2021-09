Schneider Electric: Aπαντά στις προκλήσεις της Ναυτιλίας παρουσιάζοντας τις προηγμένες λύσεις της στο 7ο ShipIT Conference

Η Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, συμμετείχε ως χορηγός στο 7ο ShipIT Conference που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου, αναδεικνύοντας το πλήρες portfolio εξειδικευμένων λύσεων υποδομής και υπηρεσιών IT που εξασφαλίζουν τη βέλτιστη απόδοση και ασφαλή λειτουργία κάθε κρίσιμης ΙΤ υποδομής στα πλοία. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Τάσος Σαρρής, Channel Sales Business Developer SEE, Schneider Electric, παρέθεσε ομιλία με θέμα: «Next Generation IT Solutions for Marine environments». Στην παρουσίασή του, αναφέρθηκε στις προκλήσεις και τα μείζονα ζητήματα της ναυτιλιακής βιομηχανίας, αλλά και τις λύσεις που παρέχει η εταιρεία στον κλάδο.

Πιο συγκεκριμένα, η Schneider Electric έχει παρουσία σε περισσότερα από 20.000 εμπορικά, επιβατηγά και πολεμικά πλοία ενώ διαθέτει περισσότερους από 6.200 πιστοποιημένους αντιπροσώπους παροχής υπηρεσιών εγκατεστημένης βάσης, προσφέροντας υποστήριξη κατόπιν αιτήματος, σε οποιοδήποτε λιμάνι. Ταυτόχρονα, διατηρεί περισσότερα από 420 κέντρα επισκευών παγκοσμίως.

Ο κ. Σαρρής, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η Schneider Electric προσφέρει διαφοροποιημένη αξία, καθώς ενσωματώνει την καινοτομία σε κάθε πτυχή του εκάστοτε πλοίου. Εκτιμάται μάλιστα, ότι μέχρι το 2024, ο διασυνδεδεμένος edge εξοπλισμός των πλοίων αναμένεται να αυξηθεί κατά 800%. Επιπλέον, μίλησε για το EcoStruxure Micro Data Center της Schneider Electric και πιο συγκεκριμένα για το 6U Wall Mount, έναν καινοτόμο τρόπο για την ανάπτυξη διακομιστή και εξοπλισμού δικτύωσης στο Edge, με μοναδικό σχεδιασμό που περιλαμβάνει UPS, εξασφαλίζοντας ασφάλεια και απομακρυσμένη διαχείριση.

Τέλος, παρουσίασε το ολοκληρωμένο εύρος UPS λύσεων της εταιρείας, που εξυπηρετούν τον κλάδο της ναυτιλίας, αλλά και την αρχιτεκτονική Ecostruxure IT που μεγιστοποιεί την αξία των δεδομένων, μεταφράζοντας δεδομένα σε ενεργή νοημοσύνη και καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις.

Το ShipIT Conference, που διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία για 7η χρονιά από την Boussias, αποτελεί μια μοναδική πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων και δικτύωσης για τη ναυτιλιακή και λιμενική βιομηχανία, όπου ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων και στελέχη ΟΤ και ΤΠ συναντιούνται, συζητούν και αξιολογούν κρίσιμα ζητήματα για τις Ναυτιλιακές Εταιρείες καθώς και για τις Λιμενικές Λειτουργίες, μέσω μίας ισχυρής ψηφιακής στρατηγικής