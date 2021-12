Schneider Electric: Aναγνωρίστηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ως «Vendor Champion»

now playing

now playing

now playing

now viewing

Η Schneider Electric αναγνωρίστηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ως «Vendor Champion» στο Canalys Channel Leadership Matrix. Η εταιρεία ερευνών Canalys ανακήρυξε την APC™ EMEA Channel Leadership Champion για την σταθερή και δυναμική πορεία της στην διαχείριση λογαριασμών, τις δεσμεύσεις της σε επιχειρηματικά μοντέλα καθοδηγούμενα από συνεργάτες και για την ποιότητα της τεχνικής υποστήριξης που διαθέτει. Ο τίτλος θεωρείται από την Canalys ως εντυπωσιακό επίτευγμα, που αντικατοπτρίζει τα υψηλότερα επίπεδα αριστείας στη διαχείριση καναλιών, επιδεικνύοντας επιπλέον και βελτιώσεις από έτος σε έτος.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021, η Schneider Electric ταυτόχρονα προσέφερε νέες υπηρεσίες, ενώ συνέχιζε παράλληλα να προσαρμόζει τα προγράμματα, τα enablement paths και τα οφέλη που προσέφερε στους συνεργάτες της. Επιπλέον, η εταιρεία αύξησε τον όγκο των έμμεσων συναλλαγών μέσω των συνεργατών της κατά 4%, ενώ προσλαμβάνει προσωπικό και βελτιώνει την υποστήριξη για συνεργάτες της σε όλες τις βασικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Ιβηρικής χερσονήσου και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (CEE).

Τον Απρίλιο του 2021, η Schneider Electric κυκλοφόρησε το Edge Software & Digital Services Program – μια πλήρη σουίτα πλεονεκτημάτων, εργαλείων υποστήριξης και πιστοποιήσεων που επιτρέπει στους παρόχους λύσεων IT να δημιουργήσουν μία εξειδικευμένη πρακτική Managed Power Services. Αυτή η σουίτα δημιουργήθηκε ως απάντηση στην ανάπτυξη του edge computing, το οποίο επιτρέπει στους παρόχους λύσεων IT να δημιουργούν επαναλαμβανόμενες ροές εσόδων, προσφέροντας απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση της φυσικής υποδομής των δικτύων των πελατών τους, χρησιμοποιώντας το EcoStruxure™ IT Software και τις ψηφιακές υπηρεσίες της Schneider Electric.

Σε απάντηση στην αυξανόμενη απαίτηση για επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται σε υπηρεσίες, η Schneider Electric υιοθέτησε επίσης μια προσέγγιση με βάση το κανάλι, στην πρώτη της προσφορά «υπηρεσίας», συνεργαζόμενη με διανομείς ΙΤ στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, τη Γερμανία και την Αυστρία, ώστε να τους υποστηρίξει στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης για συνεργάτες καναλιών ΙΤ. Διαθέσιμο μέσω ALSO, Ingram Micro και TechData, το πρόγραμμα Managed Power as a Service συνδυάζει τα αδιάλειπτα τροφοδοτικά APC™ Smart-UPS της Schneider Electric με τις βραβευμένες υπηρεσίες Monitoring & Dispatch και το EcoStruxure software, για να βοηθήσει τους συνεργάτες να δημιουργήσουν τη δική τους προσφορά «υπηρεσίας», με ευέλικτες επιλογές χρηματοδότησης από τους συμμετέχοντες διανομείς ΙΤ.

«Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους οι ομάδες μας εργάστηκαν αδιάλειπτα για να δημιουργήσουν προτάσεις υπηρεσιών με επίκεντρο τις ανάγκες της αγοράς και να βελτιώσουν την εμπειρία των συνεργατών σε όλη την περιοχή. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους συνεργάτες του καναλιού μας, οι οποίοι έχουν και θα έχουν πάντα καθοριστικό ρόλο για την επιχείρησή μας», δήλωσε ο David Terry, Αντιπρόεδρος των IT Channels της Schneider Electric στην Ευρώπη. «Καθώς το κανάλι εστιάζει πλέον στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η Schneider Electric δεσμεύεται να βοηθά τους συνεργάτες να δημιουργήσουν βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα που όχι μόνο οδηγούν την ανάπτυξη, αλλά μειώνουν και δραστικά τις εκπομπές άνθρακα. Αυτό, πιστεύουμε, θα είναι ένα καθοριστικό σημείο για τους εταίρους μας από το 2022 και μετά».

Το Canalys Channel Leadership Matrix EMEA 2021 αξιολογεί την απόδοση των προμηθευτών σε 12 βασικούς τομείς, δημιουργώντας ένα σημείο αναφοράς για οργανισμούς σε όλη την περιοχή. Οι απαντήσεις ομαδοποιούνται με βάση τρία θέματα, τα οποία περιλαμβάνουν προγράμματα και ενεργοποίηση, αφοσίωση στις πωλήσεις και εμπειρία του συνεργάτη. Οι βαθμολογίες συλλέγονται σε συνεχή βάση για να παρέχουν μια αδιάκοπη εικόνα, σε πραγματικό χρόνο, της ικανότητας ενός προμηθευτή, να υποστηρίζει το κανάλι του.