Δάνειο 90,5 εκατ. από την Παρευξείνια Τράπεζα για την ανάπτυξη του κοιτάσματος Έψιλον για την Energean

Στη σύναψη δανείου ύψους 90,5 εκατ. ευρώ με την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (ΤΕΑΕΠ – Παρευξείνια Τράπεζα) προχώρησε η Energean. Με το δάνειο θα χρηματοδοτηθούν τα επενδυτικά σχέδια της Energean κυρίως για την ανάπτυξη του κοιτάσματος Έψιλον αλλά και για την περαιτέρω ανάπτυξη των άλλων κοιτασμάτων του Πρίνου, ενώ θα υποστηρίξει τόσο τις ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης όσο και επενδύσεις στις υποδομές του συγκροτήματος του Πρίνου.

Το συγκεκριμένο project θα δώσει δουλειές στις υπηρεσίες γεώτρησης, στον κατασκευαστικό τομέα καθώς και στις προμήθειες αγαθών, ενώ θα υποστηρίξει και το εισόδημα των τοπικών κοινωνιών μέσα στις συνθήκες που δημιουργεί η συνεχιζόμενη πανδημία.

Η Δρ. Κατερίνα Σάρδη, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Country Manager της Energean στην Ελλάδα δήλωσε σχετικά:

«Η νέα μας συνεργασία με την TEAEΠ είναι καθοριστική για την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του κοιτάσματος Έψιλον, η οποία θα παρατείνει τη ζωή της μοναδικής παραγωγής πετρελαίου στη χώρα για αρκετά χρόνια. Η σύναψη του δανείου αναδεικνύει και την εμπιστοσύνη του τραπεζικού τομέα σε καλά δομημένα και ρεαλιστικά επενδυτικά σχέδια. Στόχος της Energean είναι, εκτός από την περαιτέρω ανάπτυξη των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων του Κόλπου της Καβάλας, να καταστεί ο Πρίνος σε βιομηχανικό συγκρότημα με ουδέτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου».

Ο Πρόεδρος της BSTDB Ντμίτρι Πάνκιν δήλωσε σχετικά:

«Μετά την επιτυχή έναρξη της συνεργασίας μας το 2018, η συνεχιζόμενη στήριξη της Παρευξείνιας Τράπεζας προς την Energean αναδεικνύει τη δέσμευσή μας να βοηθήσουμε την Ελλάδα να αξιοποιήσει τους φυσικούς πόρους της που θα οδηγήσουν τη χώρα σε μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη, θα συμβάλουν στην αύξηση των δημοσιονομικών εσόδων και στην ανάπτυξη των εξαγωγών στην περιοχή. Η συνεργασία αυτή θα έχει σημαντική αναπτυξιακή και οικονομική επίδραση σε μια κρίσιμη περίοδο κατά την οποία η επιχειρηματική δραστηριότητα προσπαθεί να ανακάμψει από την παγκόσμια πανδημία. Επιπλέον, δεσμευόμαστε στην προώθηση ανανεώσιμων και καθαρότερων πηγών ενέργειας και πιστεύουμε ότι η συνετή χρήση ορυκτών καυσίμων, βάσει υψηλών προτύπων απόδοσης και μετριασμού της ρύπανσης, παραμένει βασικό στοιχείο για τη διασφάλιση της μετάβασης σε πράσινη παραγωγή ενέργειας».

Η Energean εκτιμά ότι η παραγωγή από τις κάθετες γεωτρήσεις του κοιτάσματος Έψιλον, μέσω της νέας εξέδρας Λάμδα, θα ξεκινήσει στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2023.

H Black Sea Trade and Development Bank (TEAΕΠ) είναι διεθνής χρηματοδοτικός οργανισμός που ιδρύθηκε από την Αλβανία, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, την Βουλγαρία, την Γεωργία, την Ελλάδα, την Μολδαβία, την Ουκρανία, την Ρουμανία, την Ρωσία και την Τουρκία. Τα κεντρικά γραφεία της βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη. Η ΤΕΑΕΠ υποστηρίζει την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή συνεργασία παρέχοντας δάνεια, πιστωτικές γραμμές, κεφάλαια και εγγυήσεις για projects καθώς και εμπορικές χρηματοδοτήσεις για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα των κρατών – μελών της. To εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας είναι 3,45 δισ. ευρώ, ενώ η μακροπρόθεσμη αξιολόγησή είναι “A” από την Standard and Poor’s, “A2” από την Moody’s και “A+” από τον ρωσικό οργανισμό πιστωτικής αξιολόγησης ACRA.

H Energean Oil & Gas SA είναι 100% θυγατρική της Energean Plc, εισηγμένης στα χρηματιστήρια του Λονδίνου (LSE: ENOG, FTSE 250) και του Τελ Αβίβ (TASE:אנאג), η οποία δραστηριοποιείται σε οκτώ χώρες στη Μεσόγειο και στη Βόρειο Θάλασσα. Η παραγωγή της Energean προέρχεται κυρίως από τα κοιτάσματα φυσικού αερίου Abu Qir στην θαλάσσια περιοχή της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο, καθώς και από κοιτάσματα στη Νότια Ευρώπη. Το σημαντικότερο σε εξέλιξη project της εταιρείας είναι η ανάπτυξη των κοιτασμάτων Karish, Karish North και Tanin που διαθέτουν 3,5 τρισεκ. κυβικά πόδια φυσικού αερίου στην θάλασσα της Ισραήλ, όπου η Energean θα χρησιμοποιήσει το “Energean Power”, ένα νεότευκτο και 100% ιδιόκτητο FPSO, το οποίο θα είναι το πρώτο και μοναδικό FPSO στην Ανατολική Μεσόγειο. Η έναρξη παραγωγής στο Ισραήλ αναμένεται στα μέσα του 2022.