Μ. Ξυτάκη: «Επιταχύνεται η τάση προς την απόκτηση αμιγώς ηλεκτροκίνητων μοντέλων στη χώρα μας»

Στη συνέντευξη που μας παραχώρησε η Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, μας μίλησε για την πορεία της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, τη στρατηγική της Honda και τη πράσινη μετάβαση στα ΜΜΜ.

Ποια ήταν η ανταπόκριση των Ελλήνων καταναλωτών το 2021 στα πρώτα εξηλεκτρισμένα οχήματα και πόσο επηρεάστηκε από την πανδημία και τις ελλείψεις ημιαγωγών;

To 2021 η ελληνική αγορά κατάφερε να σπάσει το φράγμα των 100.000 ταξινομήσεων στα επιβατικά αυτοκίνητα θέτοντας έτσι τα θεμέλια για μια καλύτερη πορεία εντός του 2022. Αν μάλιστα εξομαλυνθεί η κατάσταση στα εργοστάσια παραγωγής αυτοκινήτων αναμένεται να ξεπεράσουμε τις 150.000 μονάδες.

Τα στοιχεία που λαμβάνουμε από τις επίσημες αρχές δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης ως προς την ραγδαία αύξηση των πωλήσεων των επαναφορτιζόμενων (BEV & PHEV) αυτοκινήτων στη χώρα μας. Από τις αρχές του έτους μέχρι και το Νοέμβριο 2021 το μερίδιο αγοράς τους έκλεισε στο 6,5% όταν το αντίστοιχο διάστημα του 2020 έφθανε μετά βίας το 1,9%.

Οι καθυστερήσεις στις παραλαβές οχημάτων είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο οφείλεται σε μια σειρά από λόγους. Ο ένας είναι η κρίση στο supply chain και τα logistics και ο δεύτερος είναι τα «απόνερα» από την υγειονομική κρίση του κορωνοϊού στο οποίο ήρθε να προστεθεί η μεταδοτικότατη μετάλλαξη Όμικρον.

Μία σημαντική παράμετρος είναι η έλλειψη ημιαγωγών που βρίσκουν εφαρμογή σε χιλιάδες προϊόντα όπως και στα οχήματα. Ειδικά για την αυτοκινητοβιομηχανία, η μετάβαση στην κινητικότητα μηδενικών εκπομπών ρύπων και η ψηφιοποίηση των οχημάτων αυξάνουν δραματικά την ανάγκη της βιομηχανίας της Ευρώπης για ημιαγωγούς. Η πρόβλεψη είναι ότι η έλλειψη μικροτσίπ θα συνεχιστεί και το 2022.

Ποια είναι η στρατηγική της Honda για τα επόμενα χρόνια;

Η Honda είναι o μεγαλύτερος κατασκευαστής μονάδων ισχύος παγκοσμίως. Από την ίδρυσή της συνέβαλε στην πρόοδο της κινητικότητας και την αλλαγή της καθημερινότητας των ανθρώπων, παρέχοντάς την απαραίτητη “δύναμη” για δράση.

Tο όραμα της Honda είναι να βοηθάει τους ανθρώπους να επεκτείνουν τις δυνατότητές τους και να βελτιώνουν τις συνθήκες της ζωής τους.

Για αυτό το σκοπό, τα επόμενα έξι χρόνια, η Honda θα επενδύσει συνολικά πάνω από 38 δισεκατομμύρια ευρώ, ως δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις σε θέματα περιβάλλοντος και ασφάλειας επιδιώκοντας την επίτευξη της ουδετερότητας άνθρακα μέχρι το 2050 για όλα τα προϊόντα και τις εταιρικές δραστηριότητές της.

Αναφορικά με τον εξηλεκτρισμό των μοτοσυκλετών και των αυτοκινήτων, η Honda θα προσπαθήσει να αυξήσει την αναλογία πλήρως ηλεκτρικών οχημάτων (EVs) και ηλεκτρικών οχημάτων κυψελών καυσίμου (FCVs) στις συνολικές πωλήσεις της σε όλες τις μεγάλες αγορές ηλεκτροκίνησης στο 40% μέχρι το 2030, στο 80% μέχρι το 2035, και στο 100% σε όλο τον κόσμο μέχρι το 2040.

Επιπλέον, θα επεκτείνει την γκάμα εξηλεκτρισμένων προϊόντων με την ανταλλάξιμη μπαταρία Honda Mobile Power Pack και θα διευρύνει την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προωθώντας ενεργά την αξιοποίηση του υδρογόνου.

Στα θέματα ασφάλειας, η Honda έχει θέσει ένα πολύ φιλόδοξο πλάνο για μηδενικά θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα σε όλο τον κόσμο μέχρι το 2050.

Ποια εξηλεκτρισμένα μοντέλα αναμένεται να λανσαριστούν το 2022 από τις εταιρείες που αντιπροσωπεύετε;

Η σειρά, με τη γενική ονομασία e:TECHNOLOGY αντιπροσωπεύει τη φιλοδοξία της Honda να προσφέρει στην ευρωπαϊκή αγορά μία ολοκληρωμένη γκάμα εξηλεκτρισμένων μοντέλων κατάλληλων για τους σύγχρονους ρυθμούς ζωής. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του “Electric Vision” της, μετά το CR-V Hybrid, προχώρησε στην παρουσίαση του Honda e, του Jazz e:HEV και του Jazz Crosstar.

Σειρά έχει το νέο HR-V e:HEV το οποίο έχουμε ήδη παραλάβει και πετυχαίνει έναν συνδυασμό αποδοτικής λειτουργίας και άμεσης απόκρισης καθώς υιοθετεί την προηγμένη υβριδική τεχνολογία της Honda. Εφοδιάζεται με δύο συμπαγείς και ισχυρούς ηλεκτροκινητήρες συνδεδεμένους με έναν βενζινοκινητήρα i-VTEC 1.5L, προσφέροντας μέγιστη ισχύ 96 kW (131 PS).

Με το νέο HR-V e:HEV, η Honda στόχευσε σε ένα ελκυστικό μίγμα ξεχωριστής σχεδίασης, εξαιρετικής αποδοτικότητας και βέλτιστης πρακτικότητας. Σχεδιασμένο για να ικανοποιεί τις υψηλές απαιτήσεις και ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής, το νέο μοντέλο πετυχαίνει μία σπάνια ισορροπία μεταξύ premium SUV σχεδίασης που παραπέμπει σε coupe και εξαιρετικής ευρυχωρίας, με συμπαγείς διαστάσεις και εύκολη πρόσβαση για τους επιβάτες. Διαθέτει προηγμένη και διαισθητική συνδεσιμότητα και εφοδιάζεται για πρώτη φορά με το Honda SENSING προσφέροντας βελτιωμένη ασφάλεια.

Μετά το HR-V e:HEV, αναμένουμε εντός του 2022 το νέο Civic με υβριδικό σύστημα κίνησης e:HEV. Αργότερα θα παρουσιαστεί ένα νέο αμιγώς ηλεκτρικό SUV καθώς και ένα ακόμα αμιγώς ηλεκτροκίνητο (BEV) μοντέλο.

ΤοHonda–e είναι ένα αυτοκίνητο που παρομοιάζεται με gadget αλλά ταυτόχρονα είναι πολύ ευχάριστο και δυναμικό οδηγικά. Είναι αυτή η κατεύθυνση που θα έχουν τα μελλοντικά αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της εταιρείας;

Η Honda μοιράστηκε πρόσφατα λεπτομέρειες σχετικά με την ολοκληρωμένη της στρατηγική για την ηλεκτροκίνηση η οποία περιλαμβάνει την παρουσίαση 10 αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, ξεκινώντας από την αγορά της Κίνας και συνεχίζοντας με τις υπόλοιπες αγορές, συμπεριλαμβανομένης βέβαια της Ευρώπης.

Από το 2025 και μετά η Honda θα λανσάρει στην αγορά μια νέα σειρά ηλεκτρικών μοντέλων που θα βασίζονται στη νέα e:Architecture πλατφόρμα. Το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της νέας ηλεκτρικής της σειράς “Ε. N: Series” θα είναι η έκδοση παραγωγής του SUV e:prototype, το e:NS1, που παρουσιάστηκε μαζί με το e:NP1 και θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του 2022.

Παράλληλα η Honda παρουσίασε 3 πρωτότυπα, τα e:N SUV, e:N GT και E:N Coupe. Τα ηλεκτρικά μοντέλα της Honda θα διαθέτουν το “e:N” στο όνομά τους που θα ακολουθεί από έναν αλφαριθμητικό συνδυασμό.

Το «e:» προέρχεται από το «e: Technology», το εμπορικό σήμα για τις τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης. Το γράμμα «Ν» σημαίνει «Νέο» αντιπροσωπεύοντας τη δημιουργία μιας νέας αξίας που συμβαδίζει με τη νέα εποχή της κινητικότητας.

Είναι προτιμότερη η αγορά ενός αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου το 2022 στην Ελλάδα ή θεωρείτε ότι είναι καλύτερη η αγορά ενός υβριδικού;

Η ταχεία μετάβαση στις πράσινες μετακινήσεις και την φιλική προς το περιβάλλον κινητικότητα είναι μία παγκόσμια τάση που σε συνδυασμό με τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα κίνητρα απόκτησης ηλεκτρικών αυτοκινήτων που τέθηκαν σε ισχύ από την ελληνική κυβέρνηση, έδωσαν ώθηση στην αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το 2030, αναμένεται το 30% των νέων ταξινομήσεων επιβατικών αυτοκινήτων να είναι ηλεκτρικά.

Η επείγουσα ανάγκη για πράσινες μετακινήσεις, φιλικές προς το περιβάλλον, θα συνεχίσει να επιταχύνει την τάση προς την απόκτηση αμιγώς ηλεκτροκίνητων μοντέλων στη χώρα μας.

Έχει παρατηρηθεί ότι ανασταλτικός παράγοντας στην αγορά μοντέλων μηδενικών ρύπων στην Ελλάδα είναι το ελλιπές δημόσιο δίκτυο ταχυφορτιστών. Η υλοποίησή του, που έχει ήδη σχεδιαστεί και που θα εξασφαλίσει στους οδηγούς την απρόσκοπτη πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα με χαμηλή χρέωση, σε συνδυασμό με την μείωση των τιμών των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης ζήτησης και άρα παραγωγής τους, θα εκτινάξει το μερίδιο των BEV στην Ελλάδα.

Ποιο είναι το προφίλτου Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη όσον αφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη;

Αποτελεί δέσμευσή μας να είμαστε χρήσιμοι και ωφέλιμοι. Μέσα από τον τρόπο που δραστηριοποιούμαστε επιδιώκουμε να υπηρετούμε τον άνθρωπο υιοθετώντας τις βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης.

Έτσι, στον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη, έχουμε ενσωματώσει στην επιχειρηματική μας κουλτούρα την έννοια της κοινωνικής αποστολής. Μέσα από συγκεκριμένες δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας αλλά και από πρακτικές που υιοθετούμε στον τρόπο που λειτουργούμε ως οργανισμός, δίνουμε έμφαση σε αξίες των οποίων η σπουδαιότητα για το κοινωνικό σύνολο γίνεται καθημερινά όλο και πιο εμφανής, όπως είναι η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, η κυκλική οικονομία, οι υπεύθυνες επενδύσεις, η κοινωνική αλληλεγγύη, η επιχειρηματική ηθική και η διαφάνεια.

Παράλληλα, έχουμε αναπτύξει και εγκαταστήσει ένα ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας κατά την εργασία το οποίο εφαρμόζεται πιστά από όλους τους εργαζόμενους μας.

Είμαστε μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), συνεργαζόμαστε με την Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ), και είμαστε εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Αποβλήτων (ΕΜΠΑ).

Δίνουμε έμφαση στην ελαχιστοποίηση των ποσοτήτων των τελικώς παραγομένων αποβλήτων, με την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών ανάκτησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης στις εγκαταστάσεις μας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Καθημερινά διαλέγονται και ανακυκλώνονται δεκάδες τόνοι συσκευασιών από πλαστικό, χαρτόνι, σίδηρο και ξύλο, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, λιπαντικά έλαια, ανταλλακτικά και ελαστικά οχημάτων και μηχανημάτων.

Οι νέες παγκόσμιες προκλήσεις επιβάλλουν οι επιχειρήσεις να λειτουργούν με έναν υπεύθυνο τρόπο στοχεύοντας όχι μόνο σε οικονομικές επιδόσεις και κερδοφορία αλλά και σε ενέργειες που θα βάζουν τον άνθρωπο και το περιβάλλον στο επίκεντρο σε ό,τι κάνουν.

Πόσο σημαντική είναι η αντικατάσταση του παλαιού στόλου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με νέας τεχνολογίας φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα και ποια η συμβολή του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη σε αυτόν τον κλάδο;

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη ορατές και τις βιώνουμε μέσα από τα έντονα και απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα που ταλανίζουν τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

Η επιτάχυνση της μετάβασης σε δημόσιες αστικές μετακινήσεις με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα μέσω του εξηλεκτρισμού του στόλου των λεωφορείων είναι απαραίτητη και πρέπει να γίνει με γοργούς ρυθμούς.

Η μείωση των ρύπων από τις οδικές μεταφορές και μετακινήσεις είναι η γρήγορη νίκη που χρειάζονται οι πόλεις, σε μια περίοδο που η ρύπανση της ατμόσφαιρας επιδεινώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, κατέχοντας ηγετική παρουσία στο ελληνικό επιχειρηματικό οικοσύστημα εδώ και έναν αιώνα, έχει μακρά και επιτυχημένη ιστορία στη βιομηχανία των λεωφορείων στην Ελλάδα καθώς και μεγάλη τεχνογνωσία στην κατασκευή και τη συναρμολόγησή τους. Είμαστε ο παραδοσιακός προμηθευτής αρκετών εκατοντάδων λεωφορείων σε πολλούς ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς στην Ελλάδα, στο Ελληνικό Υπουργείο Μεταφορών και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες μεταφορών.

Πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η υπογραφή σύμβασης του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη με την ΟΣΥ ΑΕ για τη μίσθωση μέσω leasing 59 λεωφορείων αστικού τύπου με διάρκεια 3 έτη.

Ως ένας αξιόπιστος και στρατηγικός συνεργάτης, διαθέτουμε την εμπειρία και την οργάνωση στον τομέα των δημόσιων αστικών μετακινήσεων ώστε να μπορούμε να εγγυηθούμε την αποτελεσματική υποστήριξη στους τομείς τόσο των πωλήσεων όσο και του after-sales, παρέχοντας την επίβλεψη της προμήθειας και της συντήρησης σε όλο τους το εύρος και εισάγοντας έτσι την έννοια του ‘’360 degrees supply’’.

Για την αντικατάσταση του παλαιού στόλου των ΜΜΜ με λεωφορεία νέας τεχνολογίας φιλικής προς το περιβάλλον παραχωρήσαμε στην ΟΣΥ ΑΕ για δοκιμαστική περίοδο τόσο ένα Volvo 7900 Hybrid Bus, το πρώτο Full Hybrid αστικό λεωφορείο στην Ελλάδα μήκους 12 μέτρων και συνολικής χωρητικότητας 102 επιβατών, το οποίο αυτοφορτίζεται, όσο και το αμιγώς ηλεκτρικό λεωφορείο Irizar ie tram το οποίο έχει την εμφάνιση ενός τραμ.

Αξίζει να συμπληρώσουμε ότι υπάρχει η ανάγκη ανανέωσης του στόλου των αστικών ΚΤΕΛ της Ελλάδας ειδικά για τα οποία θα χρειαστεί να δοθούν επιπλέον κίνητρα ώστε να γίνει εισαγωγή νέων τεχνολογιών χαμηλών και μηδενικών ρύπων.

Who is Who

Η Μαρία Ξυτάκη βρίσκεται στον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη τα τελευταία δύο χρόνια έχοντας αναλάβει την Διεύθυνση των Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας του Ομίλου συνολικά καθώς και των επιμέρους brands που αντιπροσωπεύει.

Διαθέτει μία 20ετή εμπειρία στο στρατηγικό marketing και την επικοινωνία ενώ έχει δραστηριοποιηθεί στους τομείς των καταναλωτικών προϊόντων, της μόδας, της τεχνολογίας και ενημέρωσης, της εστίασης και ψυχαγωγίας, της ενέργειας καθώς και των χρηματοοικονομικών και τραπεζικών υπηρεσιών.

Ασχολείται ενεργά με τον εθελοντισμό ενώ από το Μάρτιο 2012 έως και το Μάρτιο 2016 ήταν η εκλεγμένη Πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London School of Economics.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc in New Media, Information and Society) από το London School of Economics and Political Science ενώ είναι και απόφοιτος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος-Deree College με πτυχίο στην Ψυχολογία (BSc in Psychology) από όπου αποφοίτησε με διάκριση.