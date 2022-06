Η Schneider Electric αποκαλύπτει νέες έρευνες και καινοτομίες για την προετοιμασία υποδομών IT για δραστηριότητες με μηδενικές εκπομπές άνθρακα

Η έρευνα που ανατέθηκε από την Schneider Electric αποκαλύπτει ότι στους κλάδους των data center και IT υπάρχει κενό δράσης για βιωσιμότητα

Οι πρόσφατα λανσαρισμένες καινοτομίες υποστηρίζουν το επόμενο κύμα βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας των data center και το σωστά κατανεμημένο edge IT, όπως: Νέο Πρόγραμμα Συνεργατών IT mySchneider Η εύκολη αρθρωτή λύση Data Center all-in-one, και Επέκταση του EcoStruxure IT DCIM software



Η Schneider Electric, ο ηγέτης στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης της ενέργειας και του αυτοματισμού, δημοσίευσε τρεις ανεξάρτητες ερευνητικές μελέτες για την καλύτερη κατανόηση των πρωτοβουλιών βιωσιμότητας στους οργανισμούς ΙΤ και data center, και πιο συγκεκριμένα, όπου η βιομηχανία ΙΤ και data center προσπαθεί να πετύχει το όραμα των δραστηριοτήτων IT με μηδενικές εκπομπές άνθρακα. Τα αποτελέσματα των μελετών, που διεξήχθησαν από κορυφαίους αναλυτές του κλάδου, προβλήθηκαν σε μια εκπομπή με τίτλο “The Future is Now: Preparing IT Infrastructure for Net Zero Operations”, και αποκάλυψαν ένα κενό δράσης προς τη βιωσιμότητα.

Η 451 Research, η Forrester και η Canalys συνέλλεξαν ανεξάρτητα data από περισσότερους από 3.000 παγκόσμιους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων παρόχων colocation και cloud, παρόχων λύσεων ΙΤ και επαγγελματιών ΙΤ σε πολλά τμήματα και μεγέθη οργανισμών. Συνολικά, τα ευρήματα δείχνουν με συνέπεια ότι σε όλο το φάσμα της βιομηχανίας των data center και IT, υπάρχει διαφορά μεταξύ του πού πιστεύουν οι εταιρείες ότι βρίσκονται και μεταξύ της εφαρμογής προγραμμάτων βιωσιμότητας πλήρους κύκλου ζωής σε όλες τις υποδομές ΙΤ τους. Σύμφωνα με τα ευρήματα της 451 Research, στην έρευνα των 1.100 επαγγελματιών ΙΤ που είναι υπεύθυνοι για το core και distributed IT, το 26% των συμμετεχόντων αναφέρουν ότι έχουν ένα πλήρες πρόγραμμα βιωσιμότητας του κύκλου ζωής που καλύπτει όλες τις υποδομές, ενώ μόνο το 14% αναλαμβάνει δράσεις για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Η ανάλυση φανερώνει επιπλέον, ότι το 22% δεν αντιμετωπίζει τη βιωσιμότητα ως καίριας σημασίας, παρόλο που μπορεί να έχει πρωτοβουλίες αποδοτικότητας για τη βελτίωση συγκεκριμένων τομέων λειτουργίας.

Σήμερα στις 4:00 μ.μ. ώρα Ελλάδας, η εταιρεία διοργανώνει μία Live εκδήλωση στο LinkedIn, όπου τα στελέχη της εταιρείας θα συζητήσουν για το Electricity 4.0 – μια σύγκλιση ψηφιακής και ηλεκτρικής ενέργειας, που θα οδηγήσει τις βιομηχανίες των data center και IT πιο κοντά στο βιώσιμο μέλλον με σκοπό την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Οι παρουσιαστές θα έχουν επίσης στη διάθεσή τους πληροφορίες από την έρευνα και τις καινοτομίες που ανακοινώθηκαν πρόσφατα.

«Τα data centers διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στον δρόμο προς το Electricity 4.0, το οποίο πιστεύουμε ότι είναι το κλειδί για την αλλαγή της τροχιάς της κλιματικής αλλαγής. Ως βιομηχανία, έχουμε την ευθύνη να προωθήσουμε τις περιβαλλοντικές μας δεσμεύσεις με εξαιρετικά γρήγορο τρόπο. Έχουμε σημειώσει κάποια πρόοδο, αλλά για να αποφύγουμε έναν σημαντικό ενεργειακό κίνδυνο, όλα τα data centers – συμπεριλαμβανομένων των distributed edge data centers – πρέπει να είναι πιο βιώσιμα, αποδοτικά, προσαρμοστικά και ανθεκτικά», λέει ο Pankaj Sharma, Executive Vice President, Secure Power Division της Schneider Electric. «Η έρευνα είναι σαφής – ο κλάδος γνωρίζει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη βιωσιμότητα, αλλά η ανάληψη δράσης εμποδίζεται από δυσκολίες, τις οποίες όλος ο κλάδος συνεργατικά θα προσπαθήσει να ξεπεράσει. Τα καλά νέα είναι ότι η τεχνολογία για την ανάληψη δράσης στη βιωσιμότητα υπάρχει ήδη. Τώρα είναι η ώρα να δράσουμε».

Εκτός από την κυκλοφορία αυτών των ερευνητικών μελετών, η Schneider Electric έκανε αρκετές νέες ανακοινώσεις ζωντανά από την παγκόσμια έδρα της στο Παρίσι, οι οποίες έχουν παρθεί για να βοηθήσουν τα data centers και τους επαγγελματίες IT, ώστε να σημειώσουν πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας.

Ενημερωμένο πρόγραμμα συνεργατών ΙΤ για να βοηθήσει τους συνεργάτες να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους

Με βάση τη βραβευμένη ιστορία του καναλιού της εταιρείας, το ανανεωμένο IT Partner Program της Schneider Electric βοηθά τους συνεργάτες να αναπτύξουν και να διαφοροποιήσουν την επιχείρησή τους μακροπρόθεσμα. Η νέα εξέλιξη του προγράμματος υποστηρίζει IT channel partners με μια απλοποιημένη δομή προγράμματος και ποικίλες ειδικότητες για βασικούς τομείς, όπως data centers, λύσεις IT, software και υπηρεσίες με μια νέα σειρά εργαλείων για πωλήσεις, εκπαίδευση και πόρους προς αξιοποίηση. Επιπλέον, περιλαμβάνει νέα οφέλη για κάθε εξειδίκευση και προσφέρει μια σαφή στρατηγική βιωσιμότητας για τους συνεργάτες μέσω λύσεων Schneider Electric Green Premium™, οι οποίες προσφέρουν βιώσιμη απόδοση. Οι συνεργάτες μπορούν να γίνουν στρατηγικοί σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες, επιτρέποντας την ανάπτυξη διαφορετικών επιχειρηματικών μοντέλων, απλοποιώντας και αυξάνοντας τη διαφάνεια και τα οφέλη ενισχύοντας παράλληλα την πρακτική που έχει στο επίκεντρο το κανάλι.

Η Schneider Electric κυκλοφορεί τη νέα εύκολη, αρθρωτή λύση Data Center All-in-One

Σήμερα η Schneider Electric ανακοίνωσε επίσης το λανσάρισμα της νέας λύσης εύκολου και αρθρωτού Data Center All-in-One για πελάτες στην Ευρώπη. Διαθέσιμα σε 4 συγκεκριμένες και τυποποιημένες μορφές με πρόσθετες εναλλακτικές επιλογές, τα εύκολα αρθρωτά Data Center “All-in-One” συνδυάζουν τον εξοπλισμό Power, Cooling και IT σε μια ενιαία, προ-διαμορφωμένη λύση, παρέχοντας εξαιρετική αξία για τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να εφαρμόσουν μια στρατηγική edge computing.

Η σειρά εύκολου και αρθρωτού Data Center All-in-One έρχεται να επεκτείνει την ήδη κατασκευασμένη, αρθρωτή λύση σε data center της Schneider Electric, βασισμένη στις επιτυχίες των προϊόντων εύκολης φυσικής υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των προσφορών Easy Rack, Easy PDU και Easy UPS. Με το Easy Modular Data Center All-in-One, η Schneider Electric βελτιστοποίησε τη διαδικασία σχεδιασμού και ανάθεσης, εξαλείφοντας τις αρχικές εργασίες μηχανικής για να ανταποκριθεί σε απαιτητικά χρονοδιαγράμματα και να παρέχει στους πελάτες μια υψηλής ποιότητας, τυποποιημένη λύση σε μόλις 12 εβδομάδες.

Η EcoStruxure IT ασχολείται με την παρακολούθηση και τη διαχείριση υβριδικών υποδομών ΙΤ

Επιπλέον, η εταιρεία ανακοίνωσε την επέκταση του βραβευμένου λογισμικού EcoStruxure IT DCIM. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση εξελίσσει το data center infrastructure management software έτσι ώστε από μεμονωμένα data centers να μπορούν να καλύψουν ένα πλήρες, υβριδικό περιβάλλον ΙΤ και απαιτήσεις της βιομηχανίας για πιο ανθεκτικές, ασφαλείς και βιώσιμες υποδομές ΙΤ. Η EcoStruxure IT διαθέτει μια προσαρμοσμένη ομάδα που αποτελείται από εξειδικευμένους μηχανικούς που μιλούν 24 γλώσσες και πραγματοποιούν customer integration σε όλο τον κόσμο.

Οι επαγγελματίες του κλάδου απ’ όλο τον κόσμο μπορούν να δοκιμάσουν το software και την αξιολόγηση ασφαλείας δωρεάν για 30 ημέρες δημιουργώντας έναν λογαριασμό EcoStruxure IT. Επισκεφθείτε EcoStruxureIT.com για να πάρετε ατομική προσφορά διαθεσιμότητας ή για να δημιουργήσετε λογαριασμό.

Η Schneider Electric αναγνωρίστηκε ως η πλέον βιώσιμη εταιρεία παγκοσμίως το 2021 από τον δείκτη Corporate Knights Global 100 Index.