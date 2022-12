SUMMIT από τον Όμιλο TEXAN Envipco

Το “The Sixth Sustainability Summit for South-East Europe and the Mediterranean” του ECONOMIST IMPACT, διεξήχθη για 1η φορά ως συνέδριο ZERO WASTE, μια συνέργεια με τη μεγαλύτερη εταιρεία ανακύκλωσης της χώρας.

Με πρωτοβουλία του Ομίλου TEXAN Envipco και στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου, το φετινό συνέδριο “The Sixth Sustainability Summit for South–East Europe and the Mediterranean” με θέμα “Redefining sustainability in an unsustainable world” του ECONOMIST IMPACT διεξήχθη στις αρχές Δεκεμβρίου 2022, για 1η φορά παγκοσμίως ως ZERO WASTE με πιστοποίηση από το διεθνή οργανισμό Swiss Approval.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος ΤΕΧΑΝ Envipco συνέβαλε έμπρακτα στην ανάδειξη της υψηλής σημασίας της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας, διασφαλίζοντας την ορθή διαχείριση όλων των συσκευασιών του συνεδρίου με:

Μηχανήματα ανακύκλωσης πλαστικών, μεταλλικών & γυάλινων συσκευασιών για «διαλογή στην πηγή»

Κάδους ανακύκλωσης χαρτιού, γραφικής ύλης, χάρτινων ποτηριών καφέ και τσαγιού

Κάδους κομποστοποίησης για την συλλογή των οργανικών υπολειμμάτων.

Το συνέδριο ECONOMIST IMPACT προσέλκυσε σημαντικές προσωπικότητες της διεθνούς και εγχώριας πολιτικής και επιχειρηματικής σκηνής, αλλά και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Μεταξύ αυτών, ο κ. Κώστας Σκρέκας, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ο κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, Υπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Νότης Μηταράκης, Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Κώστας Καραμανλής, Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Γιώργος Γεωργαντάς, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Γιώργος Αμυράς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Matteo Renzi, Πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας, κ.α. Στο ιδιαίτερο Gala Dinner που διοργανώθηκε μετά τη λήξη του συνεδρίου, επίτιμος καλεσμένος ήταν ο Πρίγκηπας Αλβέρτος Β’ του Μονακό.

Ο Όμιλος ΤΕΧΑΝ ήταν επίσης Silver Sponsor του συνεδρίου, ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου TEXAN, Δρ. Παναγιώτης Μούργος, συμμετείχε σε πάνελ με θέμα « Circular Economy and The New Global Environment”, συνομιλώντας μεταξύ άλλων και με τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Ο Δρ. Παναγιώτης Μούργος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ως Όμιλος ΤΕΧΑΝ Envipco είμαστε υπερήφανοι που στηρίζουμε ως Silver Χορηγοί το 6ο Sustainability Summit του Economist. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι γιατί συμβάλλουμε αυτό να είναι το πρώτο συνέδριο του Economist που να είναι ZERO WASTE. Έχουμε τοποθετήσει υψηλής αμερικάνικης τεχνολογίας μηχανήματα ανακύκλωσης για να μαζέψουμε όλες τις πλαστικές, αλουμινένιες και γυάλινες συσκευασίες οι οποίες παράγονται κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Έχουμε τοποθετήσει κάδους χωριστής συλλογής για να μαζέψουμε και το έντυπο χαρτί που παράγεται από τις εργασίες του συνεδρίου. Παράλληλα έχουμε τοποθετήσει και καφέ κάδους για να μαζέψουμε και τα βιοαπόβλητα. Άρα πραγματικά δείχνουμε και σε αυτό το συνέδριο ότι η ZERO WASTE προσέγγιση, η κυκλική οικονομία είναι μία πραγματικότητα, είναι μια ανάγκη, αλλά και μια δυνατότητα, που μπορούμε εύκολα, συνειδητά όλοι μας να συμμετάσχουμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία. (…). Υπάρχουν σημαντικοί πόροι για την προώθηση της ανακύκλωσης και σε επίπεδο Περιφερειών και σε επίπεδο Δήμων και σε επίπεδο κεντρικής Κυβέρνησης. Άρα πραγματικά υπάρχει ένας σχεδιασμός, ο οποίος δίνει όλα τα όπλα, όλα τα εργαλεία για την ανάπτυξη της ανακύκλωσης στη χώρα μας και τα αποτελέσματα ήδη φαίνονται. Έτσι ώστε η χώρα μας να γίνει μια πραγματικά μια καλή ευρωπαϊκή πρακτική. Πρέπει επίσης να σημειώσω ότι όλα αυτά γίνονται με τη συμμετοχή της κοινωνίας, άρα η κοινωνική συνοχή είναι μια βασική παράμετρος που όλοι μας, η κυβέρνηση, οι πολιτικοί, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψιν. Ζούμε σε μια δύσκολη περίοδο, μια εποχή γεμάτη κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις. Εμείς ως Όμιλος ΤΕΧΑΝ Envipco, έχουμε σε πλήρη εξέλιξη ένα μεγάλο πρόγραμμα κοινωνικής υπευθυνότητας, που θα δωρίσει 1.000.000€ σε τέσσερις πυλώνες, στο περιβάλλον, την υγεία, την παιδεία και τις τοπικές κοινωνίες. Γιατί πραγματικά οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συναισθανόμαστε την ευθύνη της κοινωνίας και το πως θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε τις προσπάθειες αυτές. Άρα όλοι μαζί, Πολιτεία, , Κυβέρνηση, Επιχειρήσεις, Εργαζόμενοι, Κοινωνικοί Φορείς, μπορούμε και πρέπει να συμβάλλουμε σε ένα βιώσιμο περιβάλλον και σε μία βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας μας που φαίνεται ότι μπορούμε και τα καταφέρνουμε».

Δείτε την ομιλία του Δρ. Παναγιώτη Μούργου, Διευθύνοντα Συμβούλου της ΤΕΧΑΝ Envipco εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=o1OXitcHtyM