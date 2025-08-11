  1. Home
Quest: Πώληση φωτοβολταϊκών 36,7 MW, έναντι 36 εκατ.
Quest: Πώληση φωτοβολταϊκών 36,7 MW, έναντι 36 εκατ.

Quest: Πώληση φωτοβολταϊκών 36,7 MW, έναντι 36 εκατ.

Δεσμευτική συμφωνία για την πώληση φωτοβολταϊκών σταθμών σε πλήρη λειτουργία, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 36,7 MW, έναντι 36 εκατ. ευρώ, υπέγραψε η θυγατρική της Quest Συμμετοχών, Quest Energy.

Η ανακοίνωση της Quest Συμμετοχών

Η εταιρεία Quest Συμμετοχών A.E. γνωστοποιεί ότι η θυγατρική της εταιρεία, «QuestEnergy A.E, την 8η Αυγούστου 2025, υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με έναν Διεθνή Παραγωγό Ενέργειας, μη συνδεδεμένο μέρος με τον όμιλο Quest, για την πώληση μέρους του χαρτοφυλακίου της φωτοβολταϊκών σταθμών σε πλήρη λειτουργία, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 36,7 MW, τα οποία βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με τίμημα που θα ανέρχεται σε περίπου ευρώ 36 εκατ. μετά την αφαίρεση της καθαρής δανειακής θέσης (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα). Η εν λόγω συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ομίλου για τον εξορθολογισμό του ενεργειακού χαρτοφυλακίου του και την ενίσχυση της ρευστότητάς του. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των τυχόν απαιτούμενων εκ της κείμενης νομοθεσίας εγκρίσεων και την πλήρωση των λοιπών προβλεπόμενων όρων. Η Quest Συμμετοχών με νεότερη ανακοίνωση της θα ενημερώσει τους μετόχους και το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

