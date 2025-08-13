Exxon Mobil: Μετά τη Γουϊάνα, Κλείνει Μεγάλη Συμφωνία στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο

Οι προβλεπόμενες δαπάνες της Exxon θα μπορούσαν να αυξηθούν σε περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια δολάρια εάν η εταιρεία βρει πετρέλαιο ή φυσικό αέριο στο μπλοκ υπεράκτιων υδάτων, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας της Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Roodal Moonilal.

Η μεγάλη πετρελαϊκή εταιρεία ανακάλυψε περισσότερα από 11 δισεκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου στη Γουιάνα μετά τη διάτρηση του πρώτου ερευνητικού φρεατίου το 2015, σε μια εποχή που πολλές από τις ομοειδείς εταιρείες της δίσταζαν να προχωρήσουν σε αυτή την προοπτική. «Θα φέρουμε την κορυφαία τεχνολογική ικανότητα της Exxon Mobil απευθείας από τη Γουιάνα», δήλωσε ο John Ardill, Αντιπρόεδρος της Exxon για την εξερεύνηση.

Ο στόχος είναι να καταστήσει το Τρινιντάντ και Τομπάγκο ξανά την «ενεργειακή πρωτεύουσα» της Καραϊβικής, δήλωσε η Persad-Bissessar. Η κυβέρνησή της θα επιταχύνει την «υπεύθυνη» εξερεύνηση ανεξερεύνητων χερσαίων και θαλάσσιων εκτάσεων, θα βελτιώσει συνεχώς τις διαδικασίες απονομής εκτάσεων, και θα προβεί σε μια ολοκληρωμένη αναθεώρηση του φορολογικού καθεστώτος για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η χώρα της θα παραμείνει μια διεθνώς ανταγωνιστική περιοχή υδρογονανθράκων.

Για να μειώσει το επενδυτικό ρίσκο, το Τρινιντάντ και Τομπάγκο συγχώνευσε επτά οικόπεδα σε ένα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με την Exxon. «Η ενοποίηση των μπλοκ εξαλείφει τον κίνδυνο τόσο στην εξερεύνηση όσο και στην ανάπτυξη του τεμαχίου», δήλωσε η Ενεργειακή Επιτροπή του Τρινιντάντ και Τομπάγκο.