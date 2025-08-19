Θερμομόνωση οροφής: Ιδανικό κλίμα, ανεξαρτήτως εποχής

Μια λύση για να προστατεύσετε τον χώρο σας από τις ακραίες κλιματολογικές συνθήκες, η οποία καθιστά πιο αποδοτικό και το σύστημα θέρμανσης/ψύξης.

Η οροφή, καθώς είναι εκτεθειμένη στις εκάστοτε καιρικές συνθήκες καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας αποτελεί την πιο ευάλωτη επιφάνεια σε ένα οποιοδήποτε κτήριο. Δεν είναι τυχαίο που, αν και είναι αναλογικά μικρότερη σε εμβαδόν από την εξωτερική τοιχοποιία σε μια ισόγεια μονοκατοικία, παρουσιάζει σχεδόν τις ίδιες θερμικές απώλειες. Η θερμομόνωση οροφής παρέχει ένα «προστατευτικό περίβλημα» το οποίο μειώνει τις θερμικές απώλειες και πετυχαίνει εξοικονόμηση ενέργειας, διατηρώντας το κτήριο πιο ζεστό τον χειμώνα και πιο δροσερό το καλοκαίρι. Ουσιαστικά, μειώνει την επίδραση που έχουν οι εξωτερικές συνθήκες στην ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος και στη θερμική άνεση που αισθάνονται οι ένοικοι.

Οφέλη

Η θερμομόνωση οροφής σάς εξασφαλίζει υγιεινή, άνετη και ευχάριστη διαβίωση στο κτήριο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς να διαταράσσεται το θερμικό ισοζύγιο του ανθρώπινου σώματος. Παράλληλα, σε συνδυασμό με υγρομόνωση, θα σας προσφέρει προστασία και από την υγρασία. Άλλα οφέλη είναι τα εξής:

Εξοικονόμηση χρημάτων λόγω μικρότερης χρήσης και συντήρησης των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Η εξοικονόμηση προέρχεται κυρίως από τους μειωμένους λογαριασμούς ενέργειας.

Οικονομία και περιβαλλοντική προστασία (μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων εκπομπών που ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα) λόγω της μικρότερης χρήσης των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.

Προστασία του κτηρίου από τις ακραίες κλιματολογικές συνθήκες. Προστασία της εξωτερικής επιφάνειας πλάκας από συστολές και διαστολές λόγω εξωτερικών θερμοκρασιακών μεταβολών.

Συντήρηση του κτηρίου (ιδίως παλαιότερων κτηρίων) και δημιουργία υπεραξίας του ακινήτου λόγω της ενεργειακής αναβάθμισής του.

Μεγαλύτερη σε χρόνο διατήρηση της θερμοκρασίας στον χώρο μετά τη διακοπή του συστήματος κλιματισμού ή θέρμανσης.

Γρήγορη απόσβεση της επένδυσης, δηλαδή γρήγορη ανάκτηση των χρημάτων που δαπανήθηκαν για τη θερμομόνωση, λόγω της εξοικονόμησης στο κόστος ενέργειας για θέρμανση και δροσισμό του χώρου.

Μεγάλη διάρκεια ζωής της θερμομόνωσης, περίπου 20-25 χρόνια, ανάλογα με τον τύπο θερμομόνωσης.

Ελάχιστα έξοδα συντήρησης της θερμομόνωσης.

Εγκατάσταση μικρότερης ισχύος (άρα και μικρότερου κόστους) φωτοβολταϊκών συστημάτων για κάλυψη των μειωμένων, πλέον, ενεργειακών αναγκών. Επιπλέον, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στην οροφή, χωρίς να έχει προηγηθεί θερμομόνωσή της, θα οδηγήσει σε αύξηση του εργατικού κόστους και των δύο επενδύσεων (θα πρέπει να μετακινηθεί ή να ανυψωθεί το, ήδη, εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό σύστημα, αν δεν έχει προηγηθεί η τοποθέτηση της θερμομόνωσης).

Σημαντικές παράμετροι

Πριν να προβεί κάποιος σε τοποθέτηση θερμομόνωσης οροφής (θερμομόνωση επίπεδης ή κεκλιμένης οροφής ή θερμομόνωση στέγης), είναι απαραίτητο να λάβει κατάλληλες συμβουλές που αφορούν το είδος και το πάχος του θερμομονωτικού υλικού που θα επιλεγεί, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κτηρίου. Συμβουλές δύναται να λαμβάνονται από μηχανικούς και ιδίως αυτούς που εξειδικεύονται σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας. Ο καταλληλότερος τρόπος θερμομόνωσης αποφασίζεται ανάλογα με τον τύπο της οροφής και συγκεκριμένους τεχνικούς παράγοντες που εξετάζονται για κάθε οικία ξεχωριστά. Υπάρχουν διάφορα είδη οροφών, όπως κεκλιμένες, οριζόντιες κ.ά. και η θερμομόνωση μπορεί να γίνει εσωτερικά ή εξωτερικά.