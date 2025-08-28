Motor Oil: Κέρδη μετά φόρων 163,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο Ει

Με καθαρή κερδοφορία ύψους 163,407 εκατ. ολοκλήρωσε το πρώτο εξάμηνο η Motor Oil, υπό την κάμψη που εμφάνισε ο τζίρος του ομίλου λόγω μειωμένων τιμών του πετρελαίου και εργασιών αποκατάστασης της λειτουργίας της μίας εκ των δύο μονάδων διύλισης αργού.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Motor Oil, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το Α’ Εξάμηνο 2025 διαμορφώθηκε σε 5.265,6 εκατ. ευρώ έναντι 6.237,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2024 παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,59%.

Η εν λόγω εξέλιξη οφείλεται στη μείωση του όγκου πωλήσεων κατά 11,20% (από ΜΤ 7.050.310 σε ΜΤ 6.260.917) σε συνδυασμό με τον μειωμένο μέσο όρο των τιμών (σε Δολάρια Η.Π.Α.) των προϊόντων πετρελαίου κατά 13,6% περίπου σε σχέση με τις τιμές της αντίστοιχης περιόδου 2024 και την αποδυνάμωση του Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ κατά 1,06% (μέση ισοτιμία Α’ εξαμήνου 2025: 1€ = $1,0927 έναντι 1€ = $1,0813 την αντίστοιχη περίοδο του 2024) δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων της Μητρικής αφορά εξαγωγές τιμολογούμενες σε Δολάριο Η.Π.Α.

Ο μειωμένος όγκος πωλήσεων το Α’ εξάμηνο 2025 έναντι της αντίστοιχης περιόδου 2024 οφείλεται στο χαμηλότερο βαθμό διαθεσιμότητας (utilization rate) των μονάδων του Διυλιστηρίου της μητρικής λόγω της υλοποίησης των εργασιών αποκατάστασης της λειτουργίας της μίας εκ των δύο μονάδων διύλισης αργού (Crude Distillation Unit-CDU) που διαθέτει, και η οποία επλήγη εξαιτίας του περιστατικού της φωτιάς που εκδηλώθηκε στις 17.09.2024.

Επισημαίνεται ότι, το Α’ εξάμηνο 2025, η παραγωγική δυναμικότητα του Διυλιστηρίου της Εταιρείας ξεπέρασε το 80% της συνολικής δυναμικότητάς του, όπως αυτή διαμορφώνεται με συνυπολογισμό της διύλισης αργού πετρελαίου και της επεξεργασίας εναλλακτικών καυσίμων (μαζούτ, νάφθα, VGO (Vacuum Gasoil)). Η μονάδα τέθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο 2025.

Το Α’ εξάμηνο 2025 ο Όμιλος είχε έσοδα από παροχή υπηρεσιών, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορούσε δραστηριότητες της NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., του υπο-ομίλου MORE, της ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., και του ομίλου της ΗΛΕΚΤΩΡ.

Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων προκύπτει ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του Ομίλου, καθώς οι πωλήσεις εξωτερικού και ναυτιλίας ανήλθαν στο 71,62% του συνολικού όγκου πωλήσεων κατά το Α’ εξάμηνο του 2025, έναντι 77,68% την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας που διαμορφώθηκε σε 81,82% (87,24% το αντίστοιχο διάστημα του 2024).

Σε επίπεδο εταιρείας, κύκλος εργασιών το Α’ εξάμηνο 2025 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 3.497,6 εκατ. έναντι Ευρώ 4.438,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024 παρουσιάζοντας μείωση κατά 21,20%. Στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών της Εταιρείας συνέβαλαν η μείωση του όγκου πωλήσεων κατά 9,23% σε συνδυασμό με τον μειωμένο μέσο όρο των τιμών (σε Δολάρια Η.Π.Α.) των προϊόντων πετρελαίου και την αποδυνάμωση του Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ (βλέπε σχετικά την ανάλυση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών).

Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των πωλήσεων της Εταιρείας διαφαίνεται ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας της καθώς οι πωλήσεις εξωτερικού συμπεριλαμβανομένης και της ναυτιλίας ανήλθαν για το A’ εξάμηνο 2025 στο 73,10% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων έναντι 82,40% την αντίστοιχη περίοδο του 2024 ενώ η συνεισφορά της βιομηχανικής δραστηριότητας διαμορφώθηκε στο 88,46% έναντι 96,44% το Α’ εξάμηνο 2024.

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αφορούν κυρίως αποθήκευτρα προϊόντων για λογαριασμό τρίτων και σχετιζόμενες υπηρεσίες.