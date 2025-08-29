Η LG παρουσιάζει έξυπνες και ενεργειακά αποδοτικές λύσεις για την πλύση των ρούχων με AI στην IFA 2025

Η LG Electronics (LG) θα παρουσιάσει μια πλήρη γκάμα προηγμένων λύσεων για την πλύση των ρούχων με τεχνητή νοημοσύνη και μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα στην IFA 2025. Η νέα σειρά ανταποκρίνεται στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για βιώσιμες συσκευές στην ευρωπαϊκή αγορά, με πλυντήρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης που καλύπτουν διάφορους τρόπους ζωής και τύπους κατοικιών.

Στο επίκεντρο της σειράς βρίσκεται το LG HeatPump πλυντήριο-στεγνωτήριο , γνωστό και ως LG WashCombo, το οποίο συνδυάζει τα βασικά πλεονεκτήματα ενός πλυντηρίου και ενός στεγνωτηρίου σε μια ολοκληρωμένη μονάδα. Αρχικά εισήχθη στην Ευρώπη ως μέρος της premium σειράς SIGNATURE της LG και το αρχικό μοντέλο απέσπασε την υψηλότερη ενεργειακή κατάταξη Energy Class A για τον πλήρη κύκλο πλύσης-στεγνώματος. Το νέο HeatPump πλυντήριο-στεγνωτήριο διατηρεί αυτό το πρότυπο, προσφέροντας ξανά απόδοση Energy Class A σε ολόκληρο τον κύκλο. Εξοπλισμένο με την προηγμένη τεχνολογία DUAL Inverter HeatPump™ και ψυκτικά μέσα χαμηλού GWP όπως το R290, το συγκεκριμένο μοντέλο παρέχει εξαιρετική ενεργειακή αποδοτικότητα, πληρώντας τα αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα. Ο σχεδιασμός ενσωματωμένης μονάδας με μεγάλη χωρητικότητα φορτίου βελτιστοποιεί τη χρήση χώρου για τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, ενώ προηγμένοι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης παρέχουν εξατομικευμένη φροντίδα υφασμάτων. Μέσω αυτής της ενεργειακά αποδοτικής σειράς, η LG στοχεύει να ενισχύσει την ηγετική της θέση στην ευρωπαϊκή αγορά ολοκληρωμένων πλυντηρίων-στεγνωτηρίων.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών βιωσιμότητας, τα νέα πλυντήρια της LG διαθέτουν τον κύκλο Microplastic Care, ο οποίος μειώνει έως και 60% τα μικροπλαστικά που απελευθερώνονται από συνθετικές ίνες κατά την πλύση. Επιπλέον, η προηγμένη τεχνολογία AI Motion Control ενισχύει την ενεργειακή αποδοτικότητα στο υψηλότερο επίπεδο της βιομηχανίας. Χάρη στην τεχνολογία AI Core-Tech που βασίζεται στην καινοτόμο AI DD™ της LG, η λειτουργία AI Wash™ ανιχνεύει το βάρος του φορτίου για να επιλέξει το βέλτιστο πρόγραμμα πλύσης – ελαχιστοποιώντας τις φθορές στα ευαίσθητα υφάσματα ενώ καταναλώνει λιγότερη ενέργεια.

Τα νέα μοντέλα στεγνωτηρίων της LG επιτυγχάνουν επίσης κορυφαία ενεργειακή απόδοση Energy Class A. Με τεχνολογία AI Dual Inverter™, η λειτουργία AI Dry™ ανιχνεύει έξυπνα το βάρος, τον τύπο υφάσματος και την υγρασία του φορτίου, προσαρμόζοντας την ταχύτητα στεγνώματος – ειδικά για ευαίσθητα υφάσματα – μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί Ευρωπαίοι προτιμούν να εγκαθιστούν οι ίδιοι τις συσκευές τους, η LG παρέχει λειτουργίες αυτοελέγχου εγκατάστασης μέσω της υπηρεσίας LG ThinQ. Επιπλέον, το νέο Comfort Kit για τη νέα σειρά 24 ιντσών για την ευρωπαϊκή αγορά ενισχύει τη χρηστικότητα και την προσβασιμότητα για όλα τα νοικοκυριά.

Με αυτό το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων πλυσίματος με αντλία θερμότητας, η LG συνεχίζει να επεκτείνει την παρουσία της στην Ευρώπη, ανταποκρινόμενη στις τοπικές ανάγκες και προτιμήσεις. Οι ευκρινείς οθόνες, οι απλοποιημένοι έλεγχοι και η αυτόματη βελτιστοποίηση κύκλων κάνουν τις καθημερινές εργασίες για την πλύση των ρούχων πιο εύκολες, ενώ ο κομψός σχεδιασμός – συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού μοντέλου WashTower 24 ιντσών, διαθέσιμου σε πολλαπλά χρώματα – ενσωματώνεται αρμονικά σε σύγχρονα εσωτερικά περιβάλλοντα.

«Με βάση εκτεταμένες γνώσεις για τις ανάγκες των πελατών και προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη, η LG έχει αποκτήσει βαθιά κατανόηση του μοναδικού τρόπου ζωής και των συνηθειών για την πλύση των ρούχων των Ευρωπαίων», δήλωσε ο Lyu Jae-cheol, Πρόεδρος της LG Home Appliance Solution Company. «Αυτό μας επιτρέπει να προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες, ενισχύοντας περαιτέρω την ηγετική μας θέση στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά οικιακών συσκευών».