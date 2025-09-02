Η LG παρουσιάζει προηγμένες λύσεις πλυντηρίων στην έκθεση Clean Show 2025

Η LG Electronics, παρουσιάζει τις προηγμένες επαγγελματικές λύσεις πλυντηρίων στην έκθεση Clean Show 2025, τη μεγαλύτερη εμπορική διοργάνωση για τη βιομηχανία πλυντηρίων στη Βόρεια Αμερική, η οποία πραγματοποιείται στο Ορλάντο της Φλόριντα (23–26 Αυγούστου).

Το περίπτερο της LG φιλοξενεί μια ευρεία γκάμα επαγγελματικών και βιομηχανικών προϊόντων πλυντηρίου, σχεδιασμένων να καλύπτουν τις ανάγκες στεγνοκαθαριστηρίων, ξενοδοχείων, μονάδων υγειονομικής περίθαλψης και άλλων επαγγελματιών. Οι πιο πρόσφατες λύσεις της εταιρείας ενσωματώνουν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (AI) για ακρίβεια στον καθαρισμό, προσφέροντας υψηλές επιδόσεις, εξαιρετική ενεργειακή απόδοση και σημαντική εξοικονόμηση στη λειτουργία.

Η παρουσία της LG στην έκθεση υπογραμμίζει την ικανότητά της να καλύπτει τόσο τις απαιτήσεις του κλάδου για αποδοτικό εξοπλισμό όσο και τις προσδοκίες των πελατών για άνεση και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Αξιοποιώντας αυτά τα πλεονεκτήματα, η εταιρεία στοχεύει να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στη βορειοαμερικανική αγορά επαγγελματικών πλυντηρίων.

Flagship σειρά LG PROFESSIONAL: Απόδοση με αποδοτικότητα

Στην ειδική ζώνη LG Professional AI Zone, το επίκεντρο είναι η κορυφαία σειρά LG PROFESSIONAL LAUNDRY. Αν και δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ, η σειρά κάνει το επίσημο ντεμπούτο της στο Clean Show 2025, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της LG στον κλάδο και την τεχνολογική της υπεροχή. Σχεδιασμένα για περιβάλλοντα υψηλού φόρτου, τα νέα μοντέλα συνδυάζουν ανθεκτικότητα με προηγμένη ενεργειακή αποδοτικότητα.

Οι συσκευές combo της σειράς PROFESSIONAL LAUNDRY ενσωματώνουν την καινοτόμο AI τεχνολογία της LG, η οποία προσαρμόζει έξυπνα την κατανάλωση νερού και βελτιστοποιεί τους χρόνους πλύσης/στεγνώματος με βάση το φορτίο. Με δυνατότητα ολοκλήρωσης ενός πλήρους κύκλου σε μόλις 60 λεπτά, μειώνεται η ενεργειακή κατανάλωση χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα.

Επιπλέον, τα προϊόντα PROFESSIONAL LAUNDRY διαθέτουν το σύστημα Ball Balancing System της LG, που εξασφαλίζει σταθερή περιστροφή του κάδου έως και τις 1.100 RPM – στροφές ανά λεπτό – (g-force 520), μειώνοντας τους κραδασμούς, βελτιώνοντας την αποστράγγιση και μειώνοντας τη διάρκεια των κύκλων. Μια ακόμη καινοτομία είναι το Dual Action Heat Exchange System, που προσφέρει ταχύτερο και ομοιόμορφο στέγνωμα με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Ο σχεδιασμός χωρίς αεραγωγό (ductless) επιτρέπει ευελιξία στην εγκατάσταση, μειώνοντας το κόστος και εξοικονομώντας χώρο.

Πλήρες χαρτοφυλάκιο για εφαρμογές σε πραγματικές συνθήκες

Στην LG Commercial Laundry Zone, οι επισκέπτες μπορούν να δουν από κοντά όλη τη σειρά επαγγελματικών πλυντηρίων και στεγνωτηρίων – εμπρόσθιας και άνω φόρτωσης – καθώς και συνδυαστικές μονάδες, σχεδιασμένες για ξενοδοχεία, νοσοκομεία, φοιτητικές εστίες και άλλους επαγγελματικούς χώρους. Ο χώρος έχει διαμορφωθεί με βάση τη ρεαλιστική λειτουργία ενός πλυντηρίου, αναδεικνύοντας την ευελιξία και επεκτασιμότητα των λύσεων της LG, αλλά και τη δέσμευσή της να προσφέρει ποιοτικές λύσεις σε κάθε στάδιο της διαδικασίας καθαρισμού.

Smart Laundry LAB: Συνδεσιμότητα για άριστη λειτουργία

Η LG δίνει επίσης έμφαση στις connected λύσεις μέσω του Smart Laundry LAB, που παρουσιάζεται σε συνεργασία με τη Rinse, κορυφαία βορειοαμερικανική εταιρεία υπηρεσιών καθαρισμού και στεγνού καθαρίσματος. Οι δύο εταιρείες διερευνούν από κοινού νέες ευκαιρίες για παροχή καινοτόμων υπηρεσιών καθαρισμού σε ευρύτερο κοινό.

Το Smart Laundry LAB παρουσιάζει την προσέγγιση της LG στη διασυνδεδεμένη λειτουργία, με τα εργαλεία Laundry Crew 3.0 και Smart API. Το Laundry Crew 3.0 προσφέρει ένα ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας που συνδέει διαχειριστές καταστημάτων και τελικούς χρήστες, επιτρέποντας παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και συντονισμένη υποστήριξη. Ένα προσομοιωμένο online-to-offline (O2O) σενάριο δείχνει πώς οι λύσεις της LG υποστηρίζουν την απρόσκοπτη μετάβαση από το ψηφιακό στο φυσικό περιβάλλον. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν live επιδείξεις, αποκτώντας βαθύτερη εικόνα της συνδεδεμένης στρατηγικής της LG για βελτιστοποίηση της διαχείρισης και της αποδοτικότητας.

Παράλληλα με την πλήρη γκάμα προϊόντων, η LG ενισχύει τη θέση της στη βορειοαμερικανική αγορά μέσω στρατηγικών συνεργασιών. Οι πρόσφατες συμφωνίες με κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών πλυντηρίων, όπως οι CSC ServiceWorks και WASH, επιβεβαιώνουν τη σταθερή προσήλωσή της στην εμπειρία πελάτη και την επιχειρησιακή αριστεία. Έπειτα από την επιτυχημένη παρουσία στην έκθεση Texcare 2024, η συμμετοχή της LG στο Clean Show 2025 ενδυναμώνει τη στρατηγική της για τεχνολογική υπεροχή και ηγετική θέση στον κλάδο του επαγγελματικού καθαρισμού.

«Είμαστε υπερήφανοι που συμμετέχουμε στο Clean Show 2025, παρουσιάζοντας τις επόμενης γενιάς επαγγελματικές λύσεις καθαρισμού με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και κορυφαία ενεργειακή απόδοση», δήλωσε ο Lyu Jae-cheol, πρόεδρος της LG Home Appliance Solution Company. «Αυτές οι καινοτομίες αποδεικνύουν τη δέσμευση της LG να στηρίξει τις επιχειρήσεις να λειτουργούν πιο βιώσιμα, διατηρώντας την υψηλή απόδοση και αξία που χαρακτηρίζουν το brand μας».