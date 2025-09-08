Φυσικό αέριο «made in Cyprus» με εξαγωγή από την Αίγυπτο: Ορόσημο η συμφωνία για το «Κρόνος»

Προχωρά η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Κρόνος» στην κυπριακή ΑΟΖ. Η τελική επενδυτική συμφωνία αναμένεται εντός του 2025, ενώ η έναρξη της παραγωγής φυσικού αερίου προβλέπεται για το 2027. Η συνεργασία περιλαμβάνει τη χρήση των αιγυπτιακών υποδομών, όπως το τερματικό Νταμιέτα και οι εγκαταστάσεις του κοιτάσματος Zohr, για την υγροποίηση και εξαγωγή κυπριακού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Και οι δύο χώρες θεωρούν το έργο στρατηγικής σημασίας, καθώς δημιουργεί έναν νέο ενεργειακό διάδρομο στην Ανατολική Μεσόγειο και ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια. Παράλληλα, εξετάζεται η επέκταση της συνεργασίας και στο κοίτασμα «Αφροδίτη».

Η στρατηγική αυτή συνεργασία διαμορφώνεται γύρω από την αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων φυσικού αερίου με τη χρήση των υφιστάμενων αιγυπτιακών υποδομών για εξαγωγή προς την Ευρώπη.

Αρχικό επίκεντρο αποτελεί η εκμετάλλευση του κοιτάσματος «Κρόνος» στο τεμάχιο 6 της κυπριακής ΑΟΖ. Οι πολιτικές κατευθύνσεις έχουν ήδη τεθεί, με στόχο την οριστικοποίηση της τελικής επενδυτικής απόφασης έως το τέλος του 2025 και την πρώτη παραγωγή φυσικού αερίου εντός του 2027.

Οι τεχνικές και εμπορικές συμφωνίες, που καλύπτουν ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα –από την υγροποίηση του φυσικού αερίου στο τερματικό Νταμιέτα έως τις διεθνείς εξαγωγές– βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, με τις επίσημες υπογραφές να αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα. Στο έργο εμπλέκονται η κοινοπραξία ENI και TotalEnergies, σε συνεργασία με την Αίγυπτο και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η συνεργασία βασίζεται στο γεγονός ότι η Αίγυπτος διαθέτει ανεπτυγμένες υποδομές, ενώ η Κύπρος έχει σημαντικά κοιτάσματα αλλά στερείται τέτοιων εγκαταστάσεων. Έτσι, οι εγκαταστάσεις του κοιτάσματος Ζορ και οι ευρύτερες υποδομές της Αιγύπτου λειτουργούν ως πλατφόρμα εξαγωγής του κυπριακού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, μειώνοντας το επενδυτικό κόστος και αυξάνοντας τις αποδόσεις μέσω αξιοποίησης διαθέσιμων υποδομών.

Το έργο αποτελεί ορόσημο για τη δημιουργία ενός νέου ενεργειακού διαδρόμου στην Ανατολική Μεσόγειο και θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια τόσο της περιοχής όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνεργασία έχει στρατηγική σημασία και αναμένεται να αναδείξει την Κύπρο σε σημαντικό εξαγωγέα φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, με ενδιάμεσο κόμβο την Αίγυπτο.

Η πρωτοβουλία παρακολουθείται στενά και από τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Abdel Fattah al-Sisi, γεγονός που αναδεικνύει την υψηλή πολιτική βαρύτητα που αποδίδεται στο έργο.

Πέραν του «Κρόνος», καταγράφεται επίσης πρόοδος στη συνεργασία για την αξιοποίηση του κοιτάσματος «Αφροδίτη» μέσω των αιγυπτιακών εγκαταστάσεων.

Συνολικά, η συνεργασία στοχεύει στην πλήρη αξιοποίηση των ενεργειακών αποθεμάτων της Κύπρου και στη διοχέτευσή τους στις ευρωπαϊκές αγορές που έχουν ανάγκη ενέργειας, μέσα από μια συντονισμένη προσπάθεια των δύο χωρών σε συνεργασία με διεθνείς ενεργειακούς κολοσσούς.

Στην κύρια φωτογρταφία του άρθρου, παραγωγική δοκιμή (DST) κατά τις εργασίες της γεώτρησης Cronos-2. Πηγή: Κυπριακή Δημοκρατία, Υπηρεσία Υδρογονανθράκων, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας