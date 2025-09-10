Η LG επεκτείνει τη διάθεση του νέου αερόψυκτου Inverter Scroll Chiller με ψυκτικό R32

Η LG Electronics (LG) επεκτείνει την παγκόσμια διάθεση του νέου αερόψυκτου ψύκτη (Inverter Scroll Chiller), μιας λύσης κλιματισμού νέας γενιάς, που υποστηρίζει τη διεθνή στροφή προς ψυκτικά χαμηλού Δυναμικού Υπερθέρμανσης του Πλανήτη (GWP) και βιώσιμες τεχνολογίες. Το νέο μοντέλο χρησιμοποιεί το ψυκτικό R32, το οποίο έχει GWP περίπου 70% χαμηλότερο σε σχέση με το R410A.

Σχεδιασμένος ως αντλία θερμότητας inverter, ο ψύκτης παρέχει τόσο κρύο όσο και θερμό νερό, καθιστώντας το ιδανικό για μεσαίου μεγέθους κτίρια που απαιτούν αξιόπιστη θερμική διαχείριση όλο τον χρόνο.

Υψηλή ενεργειακή απόδοση

Το νέο Inverter Scroll Chiller προσφέρει εξαιρετική ενεργειακή απόδοση σε πολλαπλά σενάρια λειτουργίας. Χάρη στον All-Inverter συμπιεστή της LG, που λειτουργεί σε ευρύ φάσμα συχνοτήτων (30Hz έως 120Hz), εξασφαλίζει υψηλή απόδοση και μειωμένη κατανάλωση ενέργειας ακόμη και σε μερικό φορτίο.

Το αποκλειστικό σύστημα HiPOR™ (High Pressure Oil Return) της LG βελτιώνει την απόδοση του συμπιεστή επιστρέφοντας το λάδι απευθείας στον θάλαμο συμπίεσης, μειώνοντας σημαντικά τις ενεργειακές απώλειες. Ως αποτέλεσμα, η μονάδα επιτυγχάνει Συντελεστή Μερικού Φορτίου (IPLV) έως 5.9¹. Οι μονάδες διαθέτουν εναλλάκτες θερμότητας βελτιστοποιημένους για ευρύ φάσμα θερμοκρασιών εξόδου νερού, από -10°C έως 60°C, παρέχοντας ευελιξία για διαφορετικές εφαρμογές.

Υψηλή αξιοπιστία για λειτουργία όλο τον χρόνο

Ο ψύκτης έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει αξιόπιστη απόδοση σε όλες τις εποχές και τα κλίματα. Με διπλούς All-Inverter συμπιεστές και τεχνολογία έγχυσης ατμού, το σύστημα διατηρεί σταθερή θερμαντική ισχύ ακόμη και σε ακραίο ψύχος, λειτουργώντας έως και στο 20% του φορτίου. Σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος, ένας ψύκτης με ψυκτικό μέσο βοηθά στη διατήρηση της λειτουργίας σε θερμοκρασία έως 52 βαθμούς Κελσίου, προσφέροντας ένα πιθανό πλεονέκτημα σε σχέση με τα συμβατικά αερόψυκτα συστήματα.

Για να διασφαλιστεί η συνεχής λειτουργία σε απαιτητικές συνθήκες, το σύστημα περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως λειτουργία back-up στο συμπιεστή, έξυπνη λογική ελέγχου και διαδοχική απόψυξη (sequential defrost). Υποστηρίζει επίσης παραγωγή ζεστού νερού έως 60°C, συμβάλλοντας στην πρόληψη ανάπτυξης της Legionella και στη διατήρηση υγιεινής λειτουργίας σε χώρους όπως spa, ξενοδοχεία και νοσοκομεία. Για αυξημένη ανθεκτικότητα σε περιοχές με θάλασσα ή υγρασία, ο εναλλάκτης θερμότητας φέρει την αντιδιαβρωτική επίστρωση Black Fin της LG.

Ολοκληρωμένο και ανθεκτικό σύστημα ελέγχου

Ο ψύκτης υποστηρίζει ευέλικτες επιλογές ελέγχου ανάλογα με το μέγεθος του έργου:

Μικρές εγκαταστάσεις: διαισθητική οθόνη αφής HMI 5 ιντσών για τοπικό έλεγχο, με δυνατότητα απομακρυσμένης εγκατάστασης έως 500 μέτρα.

Μεσαία έργα: έλεγχος μέσω ACP και AC Smart της LG, που υποστηρίζουν έως 10 μονάδες με δυνατότητες προγραμματισμού, σύνδεσης εισόδων/εξόδων και παρακολούθησης σφαλμάτων.

Μεγάλες εφαρμογές: διαχείριση μέσω της πλατφόρμας LG Building Energy Control (BECON) CPM, που συντονίζει έως 30 ψύκτες και επιπλέον συσκευές (αντλίες, βαλβίδες, αισθητήρες) για βελτιστοποίηση της συνολικής απόδοσης.

Ένας ενσωματωμένος αλγόριθμος εξοικονόμησης ενέργειας μειώνει την κατανάλωση έως και 10%², ενώ η λειτουργία auto-recovery επαναφέρει τις προηγούμενες ρυθμίσεις μετά από διακοπή ρεύματος, περιορίζοντας τον χρόνο εκτός λειτουργίας. Χαρακτηριστικά όπως η λειτουργία back-up στο συμπιεστή και η διαδοχική απόψυξη εξασφαλίζουν συνεχή λειτουργία κατά τη συντήρηση. Ο ψύκτης λειτουργεί με χαμηλό επίπεδο θορύβου (68dB) και με δυνατότητα ενεργοποίησης Silent Operation για ακόμη πιο αθόρυβη απόδοση τις ώρες εκτός αιχμής.

Μετά τις πρώτες εγκαταστάσεις σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Νότια Κορέα, η LG συνεχίζει το 2025 την παγκόσμια διάθεση του Inverter Scroll Chiller. Μια αξιοσημείωτη τοποθέτηση πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό σχολείο Garden Grove στο Winter Haven, Florida, όπου ένα παλιό σύστημα 60 τόνων αντικαταστάθηκε με τρεις μονάδες LG Inverter Scroll Chiller. Το σχολείο κατέγραψε 18% μείωση στην κατανάλωση ενέργειας και πιο αθόρυβη λειτουργία – σημαντικό πλεονέκτημα σε κατοικημένη περιοχή.

«Το νέο Inverter Scroll Chiller της LG έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει υψηλή ενεργειακή απόδοση και ευέλικτη διαχείριση συστήματος, επιτρέποντας στους πελάτες να ανταποκρίνονται με σιγουριά στις πραγματικές απαιτήσεις HVAC», δήλωσε ο James Lee, πρόεδρος της LG ES Company. «Παραμένουμε αφοσιωμένοι στην παροχή αποδοτικών και αξιόπιστων λύσεων που προσφέρουν μακροπρόθεσμη αξία, συμβάλλοντας παράλληλα σε ένα πιο ενεργειακά αποδοτικό και βιώσιμο μέλλον».