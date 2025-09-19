Η Alumil συμμετέχει σε ιστορικό έργο αποκατάστασης στο Βανκούβερ

Σε ένα από τα σημαντικότερα έργα ιστορικής και αστικής αποκατάστασης του Καναδά, συμμετέχει η ελληνική εταιρεία Alumil, ενισχύοντας με τα προηγμένα αρχιτεκτονικά της συστήματα την υλοποίηση του φιλόδοξου πρότζεκτ Senakw, που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Βανκούβερ.

Το έργο αφορά την αναβίωση της περιοχής Senakw, ενός ιστορικού χωριού που κατοικούσε για αιώνες η αυτόχθονη κοινότητα των Σκουάμις (Squamish), προτού εκδιωχθεί από τις εστίες της στις αρχές του 20ού αιώνα. Η πρωτοβουλία αποτελεί μια πράξη ιστορικής αποκατάστασης και αποδίδει τιμή στη μακρόχρονη παρουσία των Σκουάμις στη γη των προγόνων τους, πολύ πριν από την άφιξη των Ευρωπαίων αποίκων το 1791.

Το πρότζεκτ συγχρηματοδοτείται από την κοινότητα των αυτοχθόνων και το καναδικό συνταξιοδοτικό ταμείο, και προβλέπει την ανάπτυξη ενός σύγχρονου, βιώσιμου και πολυλειτουργικού οικιστικού συγκροτήματος, με συνολικά 11 πύργους κατοικιών και εμπορικών χρήσεων, διαμορφωμένους σε τέσσερις φάσεις.

Η Alumil συμμετέχει ενεργά στην πρώτη φάση του έργου, που βρίσκεται στην τελική ευθεία, με την ολοκλήρωση των πρώτων τριών πύργων – των αποκαλούμενων Mountain Towers. Στους ουρανοξύστες αυτούς έχουν τοποθετηθεί καινοτόμα αρχιτεκτονικά συστήματα της Alumil, ενισχύοντας τόσο την αισθητική όσο και τη βιωσιμότητα των κατασκευών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η συνεργασία με την developer εταιρεία του έργου υπήρξε άριστη, οδηγώντας στην επιλογή των συστημάτων της Alumil για το φιλόδοξο αυτό έργο που συνδυάζει αρχιτεκτονική αριστεία, ιστορική συνείδηση και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Το όραμα πίσω από το Senakw, όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου, είναι η δημιουργία ενός πολυεπίπεδου, ζωντανού τοπίου, με χώρους πρασίνου, κοινωνικής συναναστροφής και πολιτιστικής ταυτότητας, που θα αποτελέσει παράδειγμα για μελλοντικές αστικές αναπλάσεις διεθνώς.