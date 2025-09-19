  1. Home
  2. Νέα
  3. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει παρατάσεις σε ενεργειακά προγράμματα, ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει παρατάσεις σε ενεργειακά προγράμματα, ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Νέα
0

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει παρατάσεις σε ενεργειακά προγράμματα, ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

0
υπουργείο
now viewing

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει παρατάσεις σε ενεργειακά προγράμματα, ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

ΔΕΘ 2025 02
now playing

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκαινίασε το Περίπτερό του στην 89η ΔΕΘ

υπουργείο
now playing

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην 89η ΔΕΘ 

lampes-revma
now playing

Παρατείνεται ένα μήνα η υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις για τη χορήγηση επιδότησης που αφορά καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας για τους χειμερινούς μήνες

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  δίνει προτεραιότητα στην ενεργειακή εξοικονόμηση και στη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, προσφέροντας τον αναγκαίο χρόνο για την ολοκλήρωση των έργων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και την ένταξη του μέγιστου αριθμού ωφελούμενων. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνονται παρατάσεις ολοκλήρωσης για προγράμματα ενταγμένα που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας οι παρατάσεις είναι ως ακολούθως: 

  • Εξοικονομώ 2021: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 28η Φεβρουαρίου 2026.
  • Εξοικονομώ 2023: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30η  Απριλίου 2026.
  • Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30η Απριλίου 2026. 
  • Εξοικονομώ 2025: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η  31η Μαΐου 2026. 
  • Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα: Η καταληκτική ημερομηνία εξαργύρωσης επιταγών του προγράμματος, είναι η  30η Απριλίου 2026.
  • Ενεργειακή απόδοση επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα: Η ολοκλήρωση του έργου, παρατείνεται έως την 30η Απριλίου 2026.
  • Αλλάζω Συσκευή για τις επιχειρήσεις: Η ολοκλήρωση του έργου, παρατείνεται έως την 30η Απριλίου 2026.
  • Πρόγραμμα Φοίβος και Αθηνά: Η προθεσμία υλοποίησης των Προγραμμάτων, παρατείνεται έως την 30 η Απριλίου 2026. 
  • Ορεινά Τουριστικά Καταλύματα: Η προθεσμία υλοποίησης του Προγράμματος, παρατείνεται έως την 30η Απριλίου 2026.
  • Προγράμματα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» και «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι»): Η καταληκτική προθεσμία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου των έργων, παρατείνεται έως την 30η Απριλίου  2026.
  • Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επιδοτούμενων δράσεων, παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2026.

Πρόγραμμα Συστήματα Αποθήκευσης στις επιχειρήσεις: Η ολοκλήρωση του έργου παραμένει στην ίδια ημερομηνία ολοκλήρωσης, την 30η Απριλίου 2026. 

Και τέλος, το πρόγραμμα Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας– “Produc – E Green”  λαμβάνει παράταση ολοκλήρωσης έως τις 30 Απριλίου 2026.

Ακολουθεί και ο σχετικός πίνακας: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
16872 Εξοικονόμηση Ενέργειας Εξοικονομώ 2021 28/02/2026
16872 ‘’ Εξοικονομώ 2023 30/04/2026
16872 ‘’ Εξοικονομώ – 

Ανακαινίζω για Νέους

 30/04/2026
16994 ‘’ Εξοικονομώ 2025 31/05/2026
16994 ‘’ Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης 

και Θερμοσίφωνα:

 30/04/2026
16874 ‘’ Ενεργειακή απόδοση επιχειρήσεων 

του τριτογενούς τομέα

 30/04/2026
16874 ‘’ Αλλάζω Συσκευή 

για τις επιχειρήσεις

 30/04/2026
16994 ‘’ Πρόγραμμα Φοίβος και Αθηνά 30/04/2026
16994 ‘’ Ορεινά Τουριστικά Καταλύματα 30/04/2026
16994 ‘’ Φωτοβολταϊκά συστήματα για αυτοκατανάλωση σε κτίρια κατοικιών και στον γεωργικό τομέα (PV Stegi) 30/04/2026
16994 ‘’ Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης 30/06/2026
16994 Αποθήκευση Ενέργειας Συστήματα Αποθήκευσης 

στις επιχειρήσεις

 30/04/2026
16831 Produc – E Green Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας 

– “Produc – E Green”

 30/04/2026

Με τις παρατάσεις αυτές διασφαλίζεται η ομαλή υλοποίηση των έργων, η πλήρης αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και η μέγιστη ωφέλεια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Τα παραπάνω προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης–NextGeneration EU.

tags:
Σχετικά θέματα
PPC Group ΣΗΘΥΑ (1)

Όμιλος ΔΕΗ: Προχωρά η κατασκευή μονάδας ΣΗΘΥΑ για τις ανάγκες τηλεθέρμανσης της Δ. Μακεδονίας

press-room 0
Ο Riviera Tower κατασκευάζεται με DYNAMax του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ Αναγνωρίζεται ως Top Employer 2025

press-room 0
Industrial with ALUMIL Logo

Η Alumil συμμετέχει σε ιστορικό έργο αποκατάστασης στο Βανκούβερ

press-room 0
Close

Share this video