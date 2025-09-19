Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει παρατάσεις σε ενεργειακά προγράμματα, ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δίνει προτεραιότητα στην ενεργειακή εξοικονόμηση και στη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, προσφέροντας τον αναγκαίο χρόνο για την ολοκλήρωση των έργων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και την ένταξη του μέγιστου αριθμού ωφελούμενων. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνονται παρατάσεις ολοκλήρωσης για προγράμματα ενταγμένα που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας οι παρατάσεις είναι ως ακολούθως:

Εξοικονομώ 2021: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 28 η Φεβρουαρίου 2026.

Εξοικονομώ 2023: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30 η Απριλίου 2026.

Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30 η Απριλίου 2026.

Εξοικονομώ 2025: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 31 η Μαΐου 2026.

Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα: Η καταληκτική ημερομηνία εξαργύρωσης επιταγών του προγράμματος, είναι η 30 η Απριλίου 2026.

Ενεργειακή απόδοση επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα : Η ολοκλήρωση του έργου, παρατείνεται έως την 30 η Απριλίου 2026.

Αλλάζω Συσκευή για τις επιχειρήσεις: Η ολοκλήρωση του έργου, παρατείνεται έως την 30 η Απριλίου 2026.

Πρόγραμμα Φοίβος και Αθηνά: Η προθεσμία υλοποίησης των Προγραμμάτων, παρατείνεται έως την 30 η Απριλίου 2026.

Ορεινά Τουριστικά Καταλύματα: Η προθεσμία υλοποίησης του Προγράμματος, παρατείνεται έως την 30 η Απριλίου 2026.

Προγράμματα « Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» και «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι»): Η καταληκτική προθεσμία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου των έργων, παρατείνεται έως την 30 η Απριλίου 2026.

Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επιδοτούμενων δράσεων, παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2026.

Πρόγραμμα Συστήματα Αποθήκευσης στις επιχειρήσεις: Η ολοκλήρωση του έργου παραμένει στην ίδια ημερομηνία ολοκλήρωσης, την 30η Απριλίου 2026.

Και τέλος, το πρόγραμμα Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας– “Produc – E Green” λαμβάνει παράταση ολοκλήρωσης έως τις 30 Απριλίου 2026.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 16872 Εξοικονόμηση Ενέργειας Εξοικονομώ 2021 28/02/2026 16872 ‘’ Εξοικονομώ 2023 30/04/2026 16872 ‘’ Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους 30/04/2026 16994 ‘’ Εξοικονομώ 2025 31/05/2026 16994 ‘’ Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα: 30/04/2026 16874 ‘’ Ενεργειακή απόδοση επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα 30/04/2026 16874 ‘’ Αλλάζω Συσκευή για τις επιχειρήσεις 30/04/2026 16994 ‘’ Πρόγραμμα Φοίβος και Αθηνά 30/04/2026 16994 ‘’ Ορεινά Τουριστικά Καταλύματα 30/04/2026 16994 ‘’ Φωτοβολταϊκά συστήματα για αυτοκατανάλωση σε κτίρια κατοικιών και στον γεωργικό τομέα (PV Stegi) 30/04/2026 16994 ‘’ Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης 30/06/2026 16994 Αποθήκευση Ενέργειας Συστήματα Αποθήκευσης στις επιχειρήσεις 30/04/2026 16831 Produc – E Green Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας – “Produc – E Green” 30/04/2026

Με τις παρατάσεις αυτές διασφαλίζεται η ομαλή υλοποίηση των έργων, η πλήρης αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και η μέγιστη ωφέλεια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Τα παραπάνω προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης–NextGeneration EU.