Αλλαγή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος: Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν υπογράψετε

Ενημερωμένος οφείλει να είναι ο καταναλωτής που ενδιαφέρεται να αλλάξει πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος και να συγκρίνει όχι μόνο τη χρέωση κιλοβατώρας αλλά και την τελική τιμή, συμπεριλαμβανομένων παγίων και πιθανών ρητρών, δίνοντας προσοχή σε τέλη που δεν είναι προδήλως εμφανή. Η διαδικασία αλλαγής απαιτεί την υποβολή αίτησης, την προσεκτική ανάγνωση των όρων της νέας σύμβασης και τη διασφάλιση ότι έχουν εξοφληθεί οι προηγούμενες οφειλές. Ισχύει δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών, ειδικά για εξ αποστάσεως συμβάσεις, κάτι που πρέπει να έχει υπόψη του ο καταναλωτής μετά την πρώτη υπογραφή.

Μια λεπτομέρεια που συχνά παραβλέπεται είναι ότι η σύμβαση με τον νέο πάροχο τίθεται σε ισχύ μόνο μετά την έναρξη ισχύος της Δήλωσης Εκπροσώπησης του Μετρητή.

Η διαδικασία αλλαγής παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση, αλλά απαιτεί προσεκτική προετοιμασία και τήρηση συγκεκριμένων βημάτων.

Τα κρίσιμα βήματα και οι προϋποθέσεις για την επιτυχή αλλαγή παρόχου περιλαμβάνουν την α) προετοιμασία – σύγκριση και β) τη διαδικασία αλλαγής.

α) Προετοιμασία και σύγκριση

Είναι κρίσιμο να διαβάσει ο καταναλωτής προσεκτικά τους όρους της νέας σύμβασης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε πιθανές ρήτρες, στα πάγια και στη διάρκειά της. Για να επιλέξει σωστά, πρέπει να συγκρίνει την τελική τιμή και όχι μόνο τη χρέωση κιλοβατώρας (kWh). Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται τα πάγια και τυχόν εκπτώσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε ενδεχόμενα μη εμφανή παράπλευρα τέλη, όπως η χρέωση για έντυπο λογαριασμό ή για άλλες πρόσθετες υπηρεσίες. Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι κοινές για όλους τους προμηθευτές· επομένως, η βασική παράμετρος διαφοροποίησης είναι το ανταγωνιστικό σκέλος του λογαριασμού, που αποτελείται από την πάγια χρέωση και το κόστος ανά κιλοβατώρα.

Εάν ορισμένοι πάροχοι διαφημίζουν δώρα, η ΡΑΑΕΥ συνιστά στους καταναλωτές να τα αξιολογούν πριν από τη σύναψη της σύμβασης. Για παράδειγμα, μια προσφορά έναντι μελλοντικής κατανάλωσης πρέπει να αναφέρει σαφώς σε ποια τιμή και σε ποιο χρονικό ορίζοντα θα εφαρμοστεί.

Κατά το στάδιο της προετοιμασίας, ο καταναλωτής πρέπει να έχει εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που απορρέουν από την προηγούμενη σύμβαση ή να έχει προχωρήσει σε διακανονισμό τους.

Τέλος, πριν ξεκινήσει η διαδικασία αλλαγής, οι καταναλωτές πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχει παρέλθει ο ελάχιστος χρόνος ισχύος της τρέχουσας σύμβασης, ώστε να αποφύγουν ενδεχόμενη οικονομική ρήτρα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ρήτρες πρόωρης αποχώρησης επιβάλλονται μόνο σε συμβάσεις σταθερού τιμολογίου.

β) Διαδικασία αλλαγής

Ο καταναλωτής πρέπει να υποβάλει αίτηση προσφοράς προμήθειας και να λάβει προσυμβατική ενημέρωση. Οι προμηθευτές έχουν την υποχρέωση να επεξεργαστούν και να απαντήσουν στην αίτηση αυτή.

Στη συνέχεια ακολουθεί η υποβολή αίτησης προμήθειας στον νέο πάροχο. Παράλληλα, ο καταναλωτής πρέπει είτε να υποβάλει ο ίδιος έγγραφη καταγγελία της σύμβασης που είχε με τον προηγούμενο πάροχο είτε να εξουσιοδοτήσει τον νέο πάροχο να την υποβάλει εκ μέρους του.

Ο νέος προμηθευτής ενέργειας οφείλει, εντός δεκαπέντε ημερών από τη σύναψη της Σύμβασης Προμήθειας με τον καταναλωτή, να υποβάλει Δήλωση Εκπροσώπησης του Μετρητή Φορτίου στον αρμόδιο Διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ).

Η σύμβαση με τον νέο πάροχο τίθεται σε ισχύ την προηγουμένη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της Δήλωσης Εκπροσώπησης, η οποία καθορίζεται από τον Διαχειριστή του Δικτύου και γνωστοποιείται τόσο στον παλαιό όσο και στον νέο προμηθευτή· δεν ταυτίζεται απαραίτητα με την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι συμβάσεις εξ αποστάσεως

Εάν η σύναψη της σύμβασης γίνεται εξ αποστάσεως (π.χ. μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας), ο νέος πάροχος οφείλει να αποστείλει στον πελάτη τη Σύμβαση Προμήθειας με το προτεινόμενο τιμολόγιο, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να μελετήσει τους όρους. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να συνοδεύονται και από έντυπο Δήλωσης Υπαναχώρησης.

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα (χωρίς να αναφέρει λόγο) εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας. Η δήλωση υπαναχώρησης πρέπει να γίνει εγγράφως ή σε άλλο σταθερό μέσο, καθώς το βάρος απόδειξης φέρει ο ίδιος ο καταναλωτής.

Ο προμηθευτής υποβάλλει τη Δήλωση Εκπροσώπησης το αργότερο εντός τριών ημερών από την παρέλευση αυτών των 14 ημερολογιακών ημερών.