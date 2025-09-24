Κάθετος Διάδρομος «Route1»: Στρατηγικής σημασίας με εμπορικές προκλήσεις

Προβλήματα αντιμετωπίζει ο Κάθετος Διάδρομος μεταφοράς φυσικού αερίου, που συνδέει την Ελλάδα με την Ουκρανία, καθώς οι πρόσφατες δημοπρασίες για το «Route1» απέβησαν εκ νέου άγονες. Η περιορισμένη ανταπόκριση της αγοράς δεν αποδίδεται σε πλήρη αδιαφορία, αλλά σε μια σειρά παραγόντων, όπως το υψηλό κόστος μεταφοράς, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η αυξημένη προσφορά Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) στην Ευρώπη και οι φθηνότερες εναλλακτικές διαδρομές.

Παρά τις επαναλαμβανόμενες αποτυχίες, οι διαχειριστές, με πρώτο τον ΔΕΣΦΑ, υπογραμμίζουν τη στρατηγική σημασία του έργου για την ενεργειακή ασφάλεια και σχεδιάζουν νέες δημοπρασίες με βελτιωμένους όρους, όπως μεγαλύτερη ευελιξία και ανταγωνιστικότερες τιμές. Ωστόσο, αναλυτές προειδοποιούν ότι χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική ή την παροχή ισχυρότερων εμπορικών κινήτρων, ο διάδρομος κινδυνεύει να παραμείνει ένα έργο περιορισμένης αξιοποίησης.

Η στρατηγική αξία του Κάθετου Διαδρόμου για την Ουκρανία και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη παραμένει κρίσιμη, καθώς συμβάλλει στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και στη μείωση της εξάρτησης από παραδοσιακούς προμηθευτές. Ωστόσο, οι συνθήκες της αγοράς, σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος, μειώνουν την ανταγωνιστικότητά του σε σχέση με άλλες διαθέσιμες οδούς.

Η επαναλαμβανόμενη αποτυχία δέσμευσης δυναμικότητας έχει όχι μόνο εμπορική αλλά και στρατηγική διάσταση, καθώς μπορεί να πλήξει την αξιοπιστία του σχεδίου. Παρ’ όλα αυτά, ο ΔΕΣΦΑ και οι υπόλοιποι διαχειριστές δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις προσπάθειες, επιδιώκοντας να αναδείξουν τον Κάθετο Διάδρομο σε βασικό πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας στην περιοχή.