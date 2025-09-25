ΑΔΜΗΕ: Στα 34,1 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το α’ εξάμηνο

Στα 34,1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της ΑΔΜΗΕ για το α’ εξάμηνο του 2025, με τα έσοδα να καταγράφουν μείωση 12,4% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2024.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. αντικατοπτρίζουν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχονται στα 34,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 12,4% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2024.

Τα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν σε 34,1 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο του 2025, έναντι 38,9 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2024.

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα στο α΄ εξάμηνο 2025 ανήλθαν στα 220 εκατ. ευρώ, έναντι 225,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. διαμορφώθηκαν σε 217,9 εκατ. ευρώ, έναντι 223,3 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2024.

Τα ενοποιημένα συνολικά έξοδα αυξήθηκαν για τον Όμιλο κατά 7,1% σε 125,9 εκατ. ευρώ περίπου το α’ εξάμηνο 2025 έναντι 117,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. μειώθηκαν κατά 10% σε 103,2 εκατ. ευρώ από 114,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2024.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) για τον Όμιλο ανήλθαν στα 152,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2025, σημειώνοντας μείωση κατά 7,5% έναντι 165,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το 2024. Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 154,4 εκατ. ευρώ, έναντι 167,3 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2024 με το περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 70,2% έναντι 74,2% το α’ εξάμηνο 2024.

Το ενοποιημένο EBIT ανήλθε σε 94 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2025, έναντι 107,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, μειωμένο κατά 12,8% με τις αποσβέσεις να αυξάνονται κατά 2,5% στα 58,7 εκατ. ευρώ.

Το ενοποιημένο συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 95,7 εκατ. ευρώ έναντι 110 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2024.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 89,3 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο 2025, έναντι 101 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο 2024.

Τα καθαρά κέρδη περιόδου διαμορφώθηκαν στα 67,6 εκατ. ευρώ έναντι 77,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 12,4%.

Η μείωση οφείλεται κυρίως στην:

•μείωση των εσόδων από δικαιώματα διασυνδέσεων κατά 16,8 εκατ. ευρώ, από 54,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2024 σε 38 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2025. Τα διασυνδετικά δικαιώματα αναγνωρίζονται κατόπιν αποφάσεων της ΡΑΑΕΥ. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Ε-285/2024 απόφαση της ΡΑΑΕΥ, το ετήσιο έσοδο από διασυνδετικά δικαιώματα για το 2025 ανέρχεται σε 75,9 εκατ. ευρώ έναντι 109,4 εκατ. ευρώ για το 2024,

•αύξηση των εσόδων χρέωσης χρήσης συστήματος κατά 10,6 εκατ. ευρώ.

Τα Έσοδα από αγορά εξισορρόπησης του Ομίλου ΑΔΜΗΕ και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ανήλθαν σε 9,4 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο 2025, αυξημένα κατά 6,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Το σύνολο των εξόδων του Ομίλου το α’ εξάμηνο 2025 αυξήθηκε κατά 7,1% και ανήλθε σε 125,9 εκατ. ευρώ, έναντι 117,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα το 2024.

Τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου το α’ εξάμηνο 2025 αυξήθηκαν κατά 12% και ανήλθαν σε 68,6 εκατ. ευρώ, έναντι 61,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα το 2024.

Αναλυτικότερα, οι αμοιβές προσωπικού εμφανίζονται αυξημένες κατά 8,8% στα 30,1 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξήσεων σε μισθολογικά κλιμάκια και επιδόματα, βάσει της νέας συλλογικής σύμβασης η οποία τέθηκε σε ισχύ στο 3ο τρίμηνο 2024.

Οι αμοιβές τρίτων εμφάνισαν μια αύξηση ποσού περίπου 3,3 εκατ. ευρώ που οφείλεται κυρίως σε αύξηση των αμοιβών απασχολουμένων με συμβάσεις έργου για την κάλυψη των διευρυμένων λειτουργικών αναγκών του Ομίλου.

Τα λοιπά έξοδα του Ομίλου σημείωσαν αύξηση κατά 10,8% ή 0,9 εκατ. ευρώ που οφείλεται κυρίως σε αύξηση εξόδων μεταφορών και ταξιδιών, προβολής και συνδρομών.

Οι αποσβέσεις του Ομίλου ανήλθαν στα 58,7 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 2,5% έναντι 57,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα το 2024.

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν στα 1,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2025 ενώ τα χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου ανήλθαν στα 6,8 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2025.

Ο ονομαστικός φορολογικός συντελεστής για την τρέχουσα περίοδο είναι 22% και ο φόρος εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε 21,6 εκατ. ευρώ, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 ανήλθε σε 23,8εκατ. ευρώ.

Οι ενοποιημένες ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης ανήλθαν σε 105,7 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο του 2025 έναντι 120,3 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο περσινό διάστημα.