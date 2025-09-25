Απροβλημάτιστη επιστροφή στο γραφείο με EcoFlow

Από την ηρεμία των διακοπών ξαφνικά τρέχετε από υποχρέωση σε υποχρέωση, το κινητό μένει από μπαταρία και μια διακοπή ρεύματος σάς αφήνει χωρίς υπολογιστή. Αντίδοτο στην… παράνοια της επιστροφής στην καθημερινότητα προσφέρουν τα power station και power bank της EcoFlow, τα οποία έρχονται στην Ελλάδα από την Info Quest Technologies.

Το φθινόπωρο είναι για τους περισσότερους από εμάς μια δύσκολη περίοδος με αρκετό άγχος και πολλαπλές υποχρεώσεις. Το τελευταίο άγχος που θέλετε να έχετε στο κεφάλι σας είναι η απρόσκοπτη τροφοδοσία όλων των εργαλείων που χρειάζεστε για επικοινωνία και εργασία κατά τη διάρκεια της… υπερδραστήριας αυτής περιόδου. Μην ανησυχείτε, όμως, οι λύσεις ακολουθούν!

Power Bank EcoFlow Rapid για ενέργεια στο τσεπάκι σας

Τηλέφωνα στα παιδιά, GPS για το επόμενο ραντεβού, mail από τη δουλειά, ακόμα και τηλεδιασκέψεις σε… πάρκινγκ μπορεί να χρειαστεί να επωμιστεί το smartphone σας. Αν λοιπόν ξεμείνει από ενέργεια, το μαγνητικό Power Bank EcoFlow RAPID 5.000mAh Silver για ασύρματη φόρτιση Qi2 και ενσωματωμένο καλώδιο για να ανακάμψει στους ρυθμούς των 30W η μπαταρία της φορητής σας συσκευής δηλώνει «παρών».

Για τους πιο απαιτητικούς, το μαγνητικό Power Bank EcoFlow RAPID 10.000mAh Silver με οθόνη TFT για εποπτεία σε πραγματικό χρόνο υπόσχεται ταχύτατη φόρτιση στα 65W, ακόμα και του laptop σας! Αμφότερα ενσωματώνουν βάση στήριξης για κάθετη ή οριζόντια τοποθέτηση, ενώ η φόρτιση πραγματοποιείται με εξαιρετική ασφάλεια, καθώς υπάρχει ειδική μέριμνα ώστε το power bank να μην ανεβάζει θερμοκρασία.

Η σειρά EcoFlow River 3 εγγυάται την ψυχική μας υγεία!

Πόσες φορές έχετε νιώσει ότι κάθε διακοπή ρεύματος στο γραφείο ή στο σπίτι συμβαίνει τη χειρότερη δυνατή στιγμή; Η EcoFlow, εκτός από λύσεις που μπορούν να τροφοδοτήσουν ένα ολόκληρο σπίτι, έχει και πιο προσιτές προτάσεις, ικανές να ανταποκριθούν σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Το μικρότερο power station της σειράς RIVER 3, είναι η πιο φορητή, ελαφριά, συμπαγής, αθόρυβη και εύχρηστη πρόταση σταθμού ενέργειας της εταιρείας, ιδανική για τις στιγμές που θέλετε να επαναφέρετε στη «ζωή» το laptop της δουλειάς ή το router της εταιρείας σας. Το αξιοθαύμαστο αυτό εργαλείο διαθέτει IP54 πιστοποίηση στεγανοποίησης της μπαταρίας, WiFi και Bluetooth συνδεσιμότητα, βάρος μόλις 3,55 κιλά, USB–C θύρα (100W), δύο USB–A (12W ανά θύρα), 12,6V εξόδος φόρτισης αυτοκινήτου (126W) και μια κανονικότατη πρίζα… τοίχου, ικανή να προσφέρει 300W ισχύος, τα οποία μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 600W με τη βοήθεια της τεχνολογίας X-Boost. Η μπαταρία χωρητικότητας 245Wh μεταφράζεται σε 76.800mAh. Η UPS έκδοσή του, μάλιστα, προσφέρει χρόνο μεταγωγής κάτω από 10ms, εξασφαλίζοντας αδιάλειπτη τροφοδοσία ρεύματος ακόμα και σε ευαίσθητες συσκευές.

Τέλος, το νέο RIVER 3 Plus 286Wh και οι εκδόσεις αυξημένης αυτονομίας RIVER 3 Max (με πρόσθετη smart μπαταρία EB300/286Wh) και RIVER 3 Max Plus (με πρόσθετη smart μπαταρία EB600/572Wh) ολοκληρώνουν την πλούσια γκάμα των προτάσεων της EcoFlow στη συγκεκριμένη κατηγορία. Το αθόρυβο (< 30dB) RIVER 3 Plus 286Wh χαρίζει μέχρι και 600W συνεχούς ισχύος, με τεχνολογία X-Boost που διαχειρίζεται ακόμα και συσκευές έως 1200W. Το ίδιο το River 3 Plus φορτίζει από 0% στο 100% σε μόλις 1 ώρα, ενώ χάρη στην τεχνολογία αυτόματης εναλλαγής <10ms, λειτουργεί και σαν UPS.

Μάθετε περισσότερα για τα προϊόντα EcoFlow: https://www.ecoflow.gr