Η Σωληνουργεία Κορίνθου εγκαινιάζει το μεγαλύτερο βιομηχανικό φωτοβολταϊκό στέγης στην Ελλάδα
Ηλιακή ενέργεια
Νέα
Η Σωληνουργεία Κορίνθου, σε συνεργασία με τη Survey Digital Photovoltaics και την Sirec Energy, ανακοινώνει με υπερηφάνεια την ηλεκτροδότηση του μεγαλύτερου φωτοβολταϊκού (PV) συστήματος βιομηχανικής στέγης στην Ελλάδα. Ένα έργο ορόσημο που θέτει νέα πρότυπα στη βιώσιμη ανάπτυξη της βιομηχανίας.

Το σύστημα ισχύος 7,1 MW εγκαταστάθηκε στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της εταιρείας στη Βιομηχανική Περιοχή Θίσβης και αποτελείται από 12.000 ηλιακά πάνελ, τα οποία αξιοποιούν προηγμένη τεχνολογία Behind-the-Meter για την άμεση τροφοδοσία των παραγωγικών εγκαταστάσεων.

Το έργο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από τη Survey Digital Photovoltaics και χρηματοδοτήθηκε μέσω ενός καινοτόμου σχήματος ESCO από τις εταιρείες Sirec Energy και Survey Digital Photovoltaics σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς. Σύμφωνα με τους όρους της 10ετούς μίσθωσης, το σύστημα θα μεταβιβαστεί χωρίς κόστος στη Σωληνουργεία Κορίνθου, εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμα οφέλη τόσο για την εταιρεία όσο και για το περιβάλλον.

Κύρια χαρακτηριστικά του έργου:

  • Ετήσια παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας 10.000 MWh, που καλύπτει περίπου το 25% των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας του εργοστασίου.
  • Μοντέλο άμεσης κατανάλωσης χωρίς έγχυση στο δίκτυο υψηλής τάσης, διασφαλίζοντας πλήρη αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας και λαμβάνοντας υπόψη το ενεργειακό καταναλωτικό προφίλ της παραγωγικής διαδικασίας.
  • Εγκατάσταση σε δύο στέγες του εργοστασίου, συνολικής έκτασης σχεδόν 60.000 τ.μ. σε ύψος 10 μέτρων.
  • Μείωση εκπομπών CO₂ κατά περίπου 4.000 τόνους ετησίως.

Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη στρατηγική μείωσης των εκπομπών άνθρακα της εταιρείας, υπερβαίνοντας τον στόχο του 2025 για κάλυψη του 80% της κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε συνδυασμό με τη σύμβαση αγοράς ενέργειας από αιολικό πάρκο (PPA), ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη δύναμη των συνεργασιών στην προώθηση της ενεργειακής μετάβασης της Ελλάδας.

