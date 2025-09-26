  1. Home
  3. Συναντήσεις Παπασταύρου με Γκιλφόιλ και Βούλγαρο πρωθυπουργό στη Νέα Υόρκη
Συναντήσεις Παπασταύρου με Γκιλφόιλ και Βούλγαρο πρωθυπουργό στη Νέα Υόρκη
Νέα
Περιβάλλον
Συναντήσεις Παπασταύρου με Γκιλφόιλ και Βούλγαρο πρωθυπουργό στη Νέα Υόρκη

Σταύρος-Παπασταύρου
Συναντήσεις Παπασταύρου με Γκιλφόιλ και Βούλγαρο πρωθυπουργό στη Νέα Υόρκη

Σταύρος-Παπασταύρου
Παπασταύρου: Πλήθος επαφών στη Νέα Υόρκη, συνάντηση με τον ΥΠΕΝ των ΗΠΑ

15092025 1
Στ. Παπασταύρου στο ΕΡΤNews: «Οι εθνικές επιτυχίες ανήκουν σε όλους τους Έλληνες, πρέπει να μας ενώνουν και όχι να μας χωρίζουν - Δεν υπάρχει χώρος για μικρόψυχες και μίζερες παραφωνίες»

Σταύρος-Παπασταύρου
Παπασταύρου: «Οι δηλώσεις Κεραυνού για τη μη βιωσιμότητα του έργου GSI δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά και στέλνουν αμφίσημο μήνυμα για την ολοκλήρωσή του»

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, πραγματοποίησε χθες το απόγευμα στη Νέα Υόρκη συνάντηση γνωριμίας με τη διορισθείσα νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, η οποία θα ορκιστεί τη Δευτέρα και αναμένεται να αφιχθεί στη χώρα μας στο τέλος Οκτωβρίου, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Το πρωί συμμετείχε στην κλειστή συζήτηση που διοργάνωσε το Atlantic Council και το Antenna Group για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες του Περσικού Κόλπου.

Σήμερα αναμένεται να συναντήσει τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο στα γραφεία της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

