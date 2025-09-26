Συναντήσεις Παπασταύρου με Γκιλφόιλ και Βούλγαρο πρωθυπουργό στη Νέα Υόρκη
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, πραγματοποίησε χθες το απόγευμα στη Νέα Υόρκη συνάντηση γνωριμίας με τη διορισθείσα νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, η οποία θα ορκιστεί τη Δευτέρα και αναμένεται να αφιχθεί στη χώρα μας στο τέλος Οκτωβρίου, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
Το πρωί συμμετείχε στην κλειστή συζήτηση που διοργάνωσε το Atlantic Council και το Antenna Group για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες του Περσικού Κόλπου.
Σήμερα αναμένεται να συναντήσει τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο στα γραφεία της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής.
tags: Παπασταύρου