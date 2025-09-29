  1. Home
Διανομή και τιμές πετρελαίου θέρμανσης – Τι αλλάζει με ΦΠΑ και επίδομα
Διανομή και τιμές πετρελαίου θέρμανσης – Τι αλλάζει με ΦΠΑ και επίδομα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Διανομή και τιμές πετρελαίου θέρμανσης – Τι αλλάζει με ΦΠΑ και επίδομα

Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου, με τις πρώτες εκτιμήσεις να δείχνουν τιμές κοντά στα περσινά επίπεδα, δηλαδή 1,11–1,12 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, η τελική τιμή θα εξαρτηθεί από την πορεία των διεθνών αγορών και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου το επόμενο 15ήμερο.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, επεκτείνεται το καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ κατά 30% σε 19 ακόμη ακριτικά νησιά του Αιγαίου, πέρα από τα πέντε όπου ισχύει ήδη (Λέρος, Λέσβος, Κως, Σάμος, Χίος). Η μείωση από 24% σε 17% εκτιμάται ότι θα μειώσει την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κατά περίπου 7 λεπτά το λίτρο, υπό την προϋπόθεση ότι το όφελος θα περάσει στον καταναλωτή.

Η λίστα των νέων νησιών me meivm;eno ΦΠΑ περιλαμβάνει: Λειψούς, Τήνο, Αγαθονήσι, Χάλκη, Μεγίστη, Κάλυμνο, Νίσυρο, Πάτμο, Σύμη, Κάρπαθο, Κάσο, Αστυπάλαια, Λήμνο, Άγιο Ευστράτιο, Ικαρία, Φούρνους Κορσεών, Οινούσσες, Ψαρά και Σαμοθράκη (μαζί με τα γύρω μικρότερα νησιά).

Επίδομα θέρμανσης

Την περσινή περίοδο καταβλήθηκαν 200 εκατ. ευρώ σε 1,2 εκατ. δικαιούχους. Το επίδομα θέρμανσης αφορά την κύρια κατοικία και χορηγείται βάσει εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Καλύπτει όλες τις πηγές θέρμανσης (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, καυσόξυλα) και κλιμακώνεται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες κάθε περιοχής, με υψηλότερα ποσά σε περιοχές με βαρύτερους χειμώνες.

Σύντομα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων.

