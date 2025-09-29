  1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. Protergia: Μειωμένες τιμές ρεύματος τον Οκτώβριο
Protergia: Μειωμένες τιμές ρεύματος τον Οκτώβριο
Ηλεκτρισμός
Νέα
0

Protergia: Μειωμένες τιμές ρεύματος τον Οκτώβριο

0
protergia-right-center
now viewing

Protergia: Μειωμένες τιμές ρεύματος τον Οκτώβριο

man-cunting-stack-coins-800-px
now playing

Μπλε τιμολόγια: η ασφαλέστερη επιλογή για τον Οκτώβριο

protergia-right-center
now playing

Νέες προσφορές για τον Σεπτέμβριο από την Protergia

protergia-right-center
now playing

Europa και Protergia: Μαζί για ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον

Η Protergia, αναπόσπαστο κομμάτι της METLEN, παραμένει πιστή στη δέσμευση της να στηρίζει τους καταναλωτές, απορροφώντας τις διακυμάνσεις της αγοράς, κάθε φορά που οι συνθήκες το επιτρέπουν, σημειώνει ανακοίνωση της εταιρείας. Έτσι, τον Οκτώβριο προσφέρει σε μειωμένη τιμή 0,149€/kWh (με έκπτωση συνέπειας) το «πράσινο» Οικιακό Τιμολόγιο Value Special.

Επίσης, συνεχίζει να προσφέρει το πιο πρωτοποριακό προϊόν στην Ελλάδα, το Protergia Picasso: το μοναδικό με πραγματικά ίδιο λογαριασμό κάθε μήνα. Ο καταναλωτής επιλέγει το ποσό που θα πληρώνει κάθε μήνα για το ρεύμα του ανάλογα τις ανάγκες του, με 9 διαφορετικά πακέτα για έναν ολόκληρο χρόνο, καλύπτοντας το σύνολο των ενεργειακών χρεώσεων (ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες)!

Ειδικά για φοιτητές η Protergia προσφέρει το Protergia Picasso Small που καλύπτει όλο το κόστος ενέργειας του φοιτητικού σπιτιού με 29,99€ το μήνα για να ξέρεις ακριβώς τι θα πληρώνεις κάθε μήνα. Και επιπλέον, 2 μήνες ΔΩΡΟ.

tags:
Σχετικά θέματα
Υπογραφή συμφωνίας

Ο Όμιλος AKTOR ολοκλήρωσε την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ

press-room 0
gorenje_ambiental_simplicare.png (1) (1) (1)-2

Gorenje: Η σειρά SimpliCare G800 κατακτά το Βραβείο Καινοτομίας IFA 2025 για την επανάσταση στο πλύσιμο

press-room 0
Cenergy Holdings

Cenergy: Ανεβάζει τον πήχη στα 15 ευρώ η Pantelakis Securities

press-room 0
Close

Share this video