Η GoodWe γιορτάζει τα 15 χρόνια της με επιστροφή χρημάτων για τους εγκαταστάτες της στην Ευρώπη

Για να γιορτάσει την 15η επέτειό της, η GoodWe, κατασκευαστής μετατροπέων και έξυπνων ενεργειακών λύσεων, ανακοίνωσε μια εκστρατεία επιστροφής χρημάτων για τους εγκαταστάτες φ/β συστημάτων στην Ευρώπη. Η πρωτοβουλία θα διαρκέσει τρεις μήνες, από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, και θα καλύπτει επιλεγμένα προϊόντα GoodWe για οικιακή χρήση, όπως υβριδικούς μετατροπείς με μπαταρίες, συστήματα All-in-One, φορτιστές EV, αντλίες θερμότητας και carports.

Για να είναι επιλέξιμοι, οι εγκαταστάτες πρέπει να είναι μέλη του GoodWe PLUS+, του ευρωπαϊκού προγράμματος εγκαταστατών της εταιρείας, και να πραγματοποιούν τις αγορές τους μέσω εξουσιοδοτημένου διανομέα. Η εγγραφή στο πρόγραμμα είναι διαθέσιμη κατά την υποβολή της αίτησης και προσφέρει επιπλέον πλεονεκτήματα, όπως εγγύηση, δωρεάν τεχνική εκπαίδευση και επιβραβεύσεις πιστότητας.

«Οι εγκαταστάτες βρίσκονται στο επίκεντρο της επιτυχίας της GoodWe. Αυτή η καμπάνια είναι ο τρόπος μας να τους ευχαριστήσουμε, καθώς γιορτάζουμε 15 χρόνια μαζί», δήλωσε ο Jie Zhang, Διευθύνων Σύμβουλος της GoodWe Europe GmbH. «Συνδυάζοντας ισχυρά κίνητρα επιστροφής χρημάτων με απρόσκοπτη πρόσβαση στην κοινότητα GoodWe PLUS+, ενισχύουμε τις συνεργασίες μας και βοηθάμε τους εγκαταστάτες να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους».

Το έξυπνο ενεργειακό οικοσύστημα της GoodWe

Η GoodWe έχει επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της τα τελευταία χρόνια, προσφέροντας έξυπνες ενεργειακές συσκευές για σύγχρονα σπίτια, εμπορικές και βιομηχανικές (C&I) εφαρμογές, καθώς και έργα μεγάλης κλίμακας. Το σημείο εκκίνησης και ο συνεχιζόμενος τομέας δύναμής της είναι οι οικιακές εφαρμογές, όπου έχει δημιουργήσει μια σειρά συνδεδεμένων λύσεων. Εκτός από τους καινοτόμους υβριδικούς μετατροπείς και τα συστήματα μπαταριών, ο κατασκευαστής παράγει ελαφριά ηλιακά πάνελ για τα φ/β υπόστεγα αυτοκινήτων, μια σειρά αντλιών θερμότητας και θερμοσιφώνων με την επωνυμία GoodHeat, καθώς και τη δεύτερη γενιά φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων. Αυτή η ποικιλία αντικατοπτρίζεται στην εκστρατεία επιστροφής χρημάτων, η οποία καλύπτει τα ακόλουθα προϊόντα:

Υβριδικοί μετατροπείς και μπαταρίες (αγοράζονται μαζί)

ES G2 (3–6kW) ή ES Uniq (8–12kW) με Lynx U G3 / Lynx A G3

ET G2 (6–15kW) ή ET (20–30kW) με Lynx D

Όλα-σε-Ένα Συστήματα (All-in-One)

ESA Inverter Module (3–10kW) με την μπαταρία ESA 5–48kWh

Προϊόντα για οικιακή χρήση

Balcony ESA 0.8kW + BAT 1.9kWh

EV Charger HCA G2 (7–22kW)

Αντλία θερμότητας αέρα-νερού R290

Αντλία θερμότητας ζεστού νερού

Carport Vela

15 χρόνια καινοτομίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Η GoodWe ιδρύθηκε το 2010 και κυκλοφόρησε τον πρώτο της φωτοβολταϊκό μετατροπέα για οικιακή χρήση το 2011. Μέσα σε λίγα χρόνια, η εταιρεία κατατάχθηκε στην πρώτη δεκάδα των κατασκευαστών μετατροπέων στην Κίνα, προσφέροντας πολλές σειρές βραβευμένων προϊόντων συνδεδεμένων με το δίκτυο. Το 2014, η GoodWe κυκλοφόρησε τον πρώτο μετατροπέα αποθήκευσης ενέργειας στην Ασία και συνέχισε να κερδίζει παγκόσμια φήμη ως κορυφαίος κατασκευαστής μετατροπέων. Με την αύξηση της ζήτησης, η GoodWe άρχισε να ιδρύει θυγατρικές σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της έδρας της GoodWe Europe στη Γερμανία. Επεκτείνοντας το χαρτοφυλάκιό της, η εταιρεία χρηματοδότησε επιπλέον επιχειρηματικές μονάδες για Building Integrated PV (BIPV) το 2020, Smart Energy το 2021 και άνοιξε ένα νέο εργοστάσιο για την κατασκευή αντλιών θερμότητας το 2024.

Το 2025, η GoodWe γιορτάζει 15 χρόνια καινοτομίας στην κατασκευή φωτοβολταϊκών και μετατροπέων. Η εταιρεία προσφέρει ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων που καλύπτει και συνδέει τις ενεργειακές ανάγκες των νοικοκυριών σε όλο τον κόσμο, μετατρέποντας κάθε κτίριο σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για να συμμετέχει ενεργά στην επανάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Πλήρεις λεπτομέρειες, όροι και προϋποθέσεις και έντυπο αιτήσεων μπορείτε να βρείτε εδώ: https://emea.goodwe.com/cashback-2025