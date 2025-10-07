ENAON ΕΔΑ: Ισχυρή κερδοφορία το 2024 με αύξηση ενδοομιλικού δανεισμού

Το 2024 αποτέλεσε την πρώτη πλήρη οικονομική χρήση της ENAON ΕΔΑ μετά τη συγχώνευσή της. Η εταιρεία κατέγραψε σημαντική αύξηση σε κύκλο εργασιών και καθαρά κέρδη, εμφανίζοντας ενισχυμένες επιδόσεις σε σχέση με το 2023. Παράλληλα, παρατηρείται αξιοσημείωτη άνοδος του ενδοομιλικού δανεισμού από τη μητρική εταιρεία Italgas, ύψους άνω των 120 εκατ. ευρώ, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την προπληρωμή υφιστάμενων τραπεζικών δανείων και τη χρηματοδότηση επενδύσεων.

Παρά τη βελτιωμένη κερδοφορία, το καθαρό χρέος της ENAON ΕΔΑ αυξήθηκε από 125,7 εκατ. ευρώ το 2023 σε 156,6 εκατ. ευρώ το 2024. Η αύξηση αυτή σχετίζεται κυρίως με τη μετατροπή εξωτερικού τραπεζικού δανεισμού σε ενδοομιλικό, μέσω νέων συμφωνιών με την Italgas και άλλες συνδεδεμένες εταιρείες.

Οι βασικές συναλλαγές που καταγράφηκαν την περίοδο 2023-2024 είναι:

15.06.2023: Δάνειο 48 εκατ. ευρώ με την Italgas S.p.A., το οποίο αντικατέστησε δανεισμό από την ΕΤΕπ.

13.07.2023: Ομολογιακό δάνειο 17 εκατ. ευρώ για προπληρωμή δανείου της Alpha Bank.

27.07.2023: Ομολογιακό δάνειο 60 εκατ. ευρώ για προπληρωμή δανείων από την Alpha Bank (25 εκατ. ευρώ) και την Εθνική Τράπεζα (35 εκατ. ευρώ).

Η κίνηση αυτή οδήγησε σε αναδιάρθρωση του ισολογισμού και σε ενίσχυση της εξάρτησης της χρηματοδότησης από τον όμιλο Italgas.

Τα νέα δάνεια παρέχουν στην εταιρεία μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ευελιξία σε σχέση με τα προηγούμενα τραπεζικά σχήματα. Οι όροι χρηματοδότησης περιλαμβάνουν κυμαινόμενα επιτόκια (Euribor + περιθώριο), ενώ τμήμα του δανείου των 48 εκατ. ευρώ φέρει σταθερό επιτόκιο.

Η στρατηγική αυτή επιτρέπει ευκολότερη πρόσβαση σε κεφάλαια, με εσωτερικούς όρους που ενδέχεται να είναι ευνοϊκότεροι από τους αντίστοιχους της αγοράς.

Η αύξηση του ενδοομιλικού δανεισμού φαίνεται να συνδέεται και με πρακτικές φορολογικής βελτιστοποίησης. Οι τόκοι που καταβάλλει η ENAON στη μητρική εταιρεία εκπίπτουν από τα φορολογητέα κέρδη της, μειώνοντας το φορολογητέο αποτέλεσμα στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, οι τόκοι αυτοί καταγράφονται ως έσοδα για την Italgas.

Η τακτική αυτή, σύμφωνα με παρατηρητές της αγοράς, εντάσσεται στο πλαίσιο των διεθνών πρακτικών ενδοομιλικού δανεισμού που μπορούν να επηρεάζουν τη γεωγραφική κατανομή των φορολογητέων κερδών εντός ενός ομίλου.

Η ENAON ΕΔΑ συνέχισε και το 2024 την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, με συνολικές επενδύσεις 119,4 εκατ. ευρώ. Από αυτές, 11,5 εκατ. ευρώ προήλθαν από δημόσιες επιδοτήσεις, καλύπτοντας περίπου το 10% των συνολικών επενδυτικών δαπανών.

Μέρος του ενδοομιλικού δανεισμού χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση αυτών των επενδύσεων, συμβάλλοντας στη διατήρηση ρευστότητας και στη μείωση του κόστους χρηματοδότησης.

Εν κατακλείδι, η ENAON ΕΔΑ έκλεισε το 2024 με καθαρά κέρδη 69,3 εκατ. ευρώ, έναντι 13 εκατ. ευρώ το 2023. Παράλληλα, η αύξηση του χρέους και ειδικότερα του ενδοομιλικού δανεισμού συνθέτει μια πιο σύνθετη εικόνα για τη χρηματοοικονομική της θέση.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η εταιρεία συνδυάζει την υψηλή κερδοφορία με μια στρατηγική χρηματοδότησης που βασίζεται κυρίως σε ενδοομιλικούς μηχανισμούς, τόσο για λόγους ευελιξίας όσο και για λόγους φορολογικού σχεδιασμού.